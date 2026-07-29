La foto desde la estratósfera que reavivó el debate sobre la Tierra plana

La discusión sobre la forma de la Tierra volvió a instalarse en redes sociales luego de que un antiguo tuit se viralizara nuevamente con una fotografía tomada desde la estratósfera. La imagen, difundida miles de veces en las últimas horas, muestra con nitidez la curvatura del planeta y fue presentada por usuarios como una “prueba definitiva” contra las teorías terraplanistas.

En un contexto donde las teorías conspirativas encuentran amplificación constante en plataformas digitales, la publicación generó reacciones cruzadas entre defensores del consenso científico y seguidores del movimiento de la “Tierra plana”, que desde hace años sostiene que el planeta es un disco y que las imágenes espaciales son manipuladas.

And with that, Flat Earth is over. pic.twitter.com/lf62EodAPT — Jeremy (@ManaByte) April 11, 2026

La fotografía en cuestión exhibe el horizonte terrestre formando un arco visible, algo que para la comunidad científica representa una evidencia consistente con la forma esférica de la Tierra. Sin embargo, sectores terraplanistas continúan cuestionando la autenticidad de este tipo de registros y apuntan contra agencias espaciales y organismos internacionales.

Qué sostiene el movimiento terraplanista

El terraplanismo moderno se consolidó como fenómeno global en la última década, impulsado principalmente por redes sociales y plataformas de video. Sus seguidores aseguran que la Tierra es plana y estacionaria, con el Polo Norte en el centro y una supuesta muralla de hielo en los bordes, identificada con la Antártida.

La teoría se sostiene sobre una fuerte desconfianza hacia organismos científicos y gobiernos. Los terraplanistas afirman que instituciones como la NASA fabrican imágenes y misiones espaciales para sostener un relato falso sobre el planeta.

Especialistas en comunicación digital señalaron en distintas oportunidades que el crecimiento de estas comunidades estuvo vinculado a los algoritmos de recomendación de plataformas como YouTube y Facebook, que favorecieron la creación de espacios cerrados donde estas creencias se retroalimentan.

Lo que tenés que saber

La imagen viral muestra la curvatura de la Tierra desde gran altura.

El terraplanismo sostiene que el planeta es plano y estacionario.

En Argentina hubo referentes mediáticos y debates públicos sobre el tema.

Científicos y astrónomos refutaron estas teorías con evidencia física.

El debate volvió a crecer por la viralización en redes sociales.

Los referentes del debate en Argentina

El fenómeno también tuvo repercusión en Argentina y encontró exponentes locales que participaron en congresos, medios de comunicación y debates públicos.

Uno de los nombres más conocidos es Iru Landucci, conferencista e investigador autodidacta que se convirtió en una de las principales caras del terraplanismo argentino. Sus exposiciones cuestionan el modelo heliocéntrico y las misiones espaciales, y llegaron a tener amplia difusión en internet.

Otro expositor fue Alfio Poggi, quien defendió públicamente la idea de una “Tierra plana y estacionaria” a partir de experimentos caseros y apariciones televisivas.

En el plano político, la diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, también realizó declaraciones vinculadas a esta teoría en distintas entrevistas y publicaciones en redes sociales, lo que reactivó el tema en la agenda pública en varias oportunidades.

Del lado científico, investigadores y divulgadores respondieron con evidencia empírica y explicaciones astronómicas. Entre ellos aparecen especialistas como Claudio Sánchez y profesionales del Observatorio de La Plata, quienes brindaron charlas y contenidos educativos sobre eclipses, gravedad, navegación y observación estelar.

La viralización y el impacto de las redes

Más allá del debate científico, el caso volvió a mostrar cómo las redes sociales pueden reinstalar discusiones aparentemente saldadas. Una imagen compartida millones de veces fue suficiente para devolver el terraplanismo a las tendencias y generar nuevas discusiones entre usuarios.

Para expertos en desinformación, este fenómeno refleja la velocidad con la que circulan contenidos conspirativos y cómo los algoritmos potencian publicaciones capaces de generar polémica, comentarios y reacciones masivas.

Mientras tanto, la fotografía desde la estratósfera continúa sumando reproducciones y reacciones, en un escenario donde la discusión entre evidencia científica y teorías conspirativas parece lejos de desaparecer por completo.