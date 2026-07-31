"Ajuste criminal": Médicos del PAMI marcharon contra el vaciamiento de la obra social y la reducción del 52% de sus sueldos

La tensión por el recorte de fondos públicos escaló este miércoles a niveles críticos en la capital bonaerense. Cerca de las 12:30 horas, unos 100 médicos de cabecera marcharon hacia la sede platense del PAMI, ubicada en Avenida 7 entre 35 y 36, para visibilizar lo que definen como un "vaciamiento sistémico".

Con la quita de bonos por consulta y un sistema de pago "capitado" que congela los ingresos, la obra social más grande del país atraviesa su peor crisis operativa en décadas.

El diagnóstico es desolador: de los 100 médicos históricos que integraban la cartilla en La Plata, 50 ya pegaron el portazo. Esta huida de profesionales deja a miles de jubilados a la deriva, obligándolos a saturar las guardias de clínicas privadas y hospitales públicos.

Según denunciaron los manifestantes, el organismo abona hoy la suma de $2100 mensuales por paciente, un monto que no alcanza siquiera para cubrir los gastos básicos de secretaría, internet y alquiler de los consultorios.

👉 "Esta reducción del 52% del sueldo nos recontra afecta", explicó la doctora Paola Fernández, médica de cabecera con 14 años de antigüedad en el sistema.

Fernández relató que el cambio de esquema fue notificado de manera arbitraria y con retroactividad, una maniobra que consideran ilegal. "Nos están obligando verdaderamente a renunciar", sentenció, remarcando que el costo de mantener los consultorios abiertos hoy corre exclusivamente por cuenta de los profesionales.

Jubilados en lucha: remedios pisados y locales cerrados

La movilización no fue solo de guardapolvos blancos. Los beneficiarios del PAMI también se hicieron presentes para denunciar el "ajuste brutal" que sufren en la compra de medicamentos y la atención en clínicas.

Eduardo, un jubilado platense que acompañó la marcha, alertó sobre la falta de entrega de remedios en farmacias debido a que la obra social no transfiere los fondos correspondientes.

El desguace institucional también tiene su correlato edilicio. Durante la marcha, se denunció el cierre del local del PAMI ubicado en calle 8 y 50, frente a los Tribunales Federales.

👉 "Lo cerraron con el pretexto de una reforma, pero lo desguazaron", afirmó Eduardo, quien vinculó este cierre con un plan del Gobierno nacional para fusionar el PAMI con ANSES y reducir personal y prestaciones.

La situación de los especialistas también es alarmante. Según los testimonios recolectados en la sede local, conseguir un turno con un médico especialista puede demorar hasta cinco meses, debido a las trabas burocráticas que impiden emitir órdenes de consulta con frecuencia mensual.

Esta demora en el eslabón primario de salud —el médico de cabecera— bloquea el acceso a recetas con descuento y a cirugías de urgencia para los adultos mayores.

Un sistema al borde del colapso total

Lo que ocurre en La Plata es un espejo de la realidad nacional. Los médicos de cabecera son el pilar que sostiene el andamiaje sanitario, pero hoy su realidad roza la precarización absoluta.

Sin bonos por formación académica y con atrasos en los pagos que promedian los 90 días, el incentivo para continuar atendiendo es nulo.

La crisis ya no es solo sectorial; envuelve a colegios profesionales y sindicatos que ven cómo la "motosierra" oficial está cortando la cadena de pagos de farmacias, clínicas y prestadoras.

Mientras los médicos pelean por honorarios dignos, los jubilados platenses continúan asistiendo todos los miércoles al Congreso Nacional bajo la misma premisa: