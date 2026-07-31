Apuestas, deudas millonarias y una trampa en el desierto: cuatro futbolistas argentinos fueron demandados en EE.UU.

Lo que empezó como un viaje de placer y cortesía en la "Ciudad del Pecado" terminó convirtiéndose en una pesadilla judicial para cuatro nombres de peso en la historia del fútbol argentino.

Sergio "la Bruja" Berti, José "Turu" Flores, Sergio "Ratón" Zárate y Norberto "Betito" Ortega Sánchez han sido demandados en Estados Unidos por el lujoso complejo Resorts World Las Vegas, acusados de no haber cubierto instrumentos de crédito destinados al juego, conocidos técnicamente como markers.

La investigación, revelada por los periodistas Pablo Fernández Blanco y Francisco Jueguen, detalla que las deudas se generaron entre enero y abril de 2025. El casino reclama sumas astronómicas que, sumadas, alcanzan los 2,6 millones de dólares:

Sergio Zárate: 1.002.000 dólares.

Norberto Ortega Sánchez: 626.000 dólares.

Sergio Berti: 501.000 dólares.

José Flores: 500.500 dólares.

Las causas están radicadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Las Vegas. Si bien estas deudas de juego no constituyen un delito penal en Argentina, los exfutbolistas enfrentan serias consecuencias en territorio estadounidense, que incluyen el embargo de bienes en ese país y la prohibición de ingreso, un riesgo latente considerando que muchos de ellos poseen visas de turista o negocios de larga data.

La figura de Maximiliano Palermo y el "engaño"

Detrás de este viaje VIP aparece un nombre clave: Maximiliano Palermo, un representante de apostadores que se encarga de llevar contingentes a los casinos a cambio de comisiones por las pérdidas de los jugadores.

Según los afectados, Palermo los invitó con todo pago (pasajes, comida y alojamiento) y les entregó bonos promocionales asegurando que él se haría cargo de cualquier saldo negativo.

Sin embargo, cuando los créditos o markers vencieron, Palermo "desapareció del planeta", dejando a los exjugadores como titulares de la deuda frente al casino.

Este modus operandi es idéntico al que sufrió el periodista Enrique "Quique" Felman, quien pasó 13 días detenido en Miami en febrero de 2026 al intentar ingresar a EE.UU., justamente por una denuncia del mismo casino.

"Yo fui víctima. Palermo jugaba con la plata de los demás y decía que se hacía cargo de la deuda. Después desapareció y nos dejó el clavo", aseguró Felman tras recuperar su libertad.

Ídolos en una encrucijada legal

Los involucrados son figuras que marcaron una época en el fútbol de las décadas del 80, 90 y 2000. Sergio Berti (57), multicampeón con River y mundialista en Francia 98; el "Turu" Flores (54), pilar del Vélez de Carlos Bianchi que conquistó el mundo en 1994; el "Ratón" Zárate (57), de extensa carrera en Alemania y México; y el "Betito" Ortega Sánchez (62), ídolo de San Lorenzo y campeón en 1995.

Ahora, los exfutbolistas deberán responder ante el estudio jurídico Sklar Williams, que impulsa las demandas en Las Vegas. El caso pone de relieve los peligros de los sistemas de crédito en los casinos estadounidenses, donde la firma de un marker tiene la validez legal de un cheque.

Si no hay fondos al momento del cobro, el casino inicia acciones civiles y penales que pueden terminar en pedidos de captura internacional, como sucedió con Felman.