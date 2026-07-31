Gustavo Ciancio: el productor que convierte la solidaridad en escenario

Hay hombres que no saben quedarse quietos. Gustavo Ciancio es uno de ellos. Productor musical, modelo y boxeador amateur, mueve la escena tropical y de entretenimiento con la misma intensidad con la que entrena doble turno en Suburbia Box. Pero si algo lo define, es su capacidad de transformar cada proyecto en una red de contención.

Desde hace más de dos años, su nombre está atado a una causa: @todosxringo. La historia de Ringo, que necesita llegar a un tratamiento médico en el exterior, se convirtió en su bandera. Y Gustavo no afloja. "Cada evento, cada difusión, cada aporte nos acerca", repite. Y lo demuestra con hechos.

Una agenda que no da respiro

Mayo llega con música solidaria. El martes 13 a las 19:00, Jorge Vázquez se sube a un escenario virtual para un recital exclusivo a beneficio de Ringo. Se transmite por Facebook y con cada entrada se ayuda directo al tratamiento. Es la forma de colaborar desde casa, sin excusas.

Pero antes, la nostalgia se viste de fiesta. El sábado 25 de abril, desde las 21:00, el Centro Fomento Los Hornos en Av. 137 e/ 61 y 62 recibe la Fiesta Retro 90. Cena show con Daniel Cardozo, Media Naranja y El Mazi, buffete, DJ en vivo, servicio de mozos y promociones en las barras. Una noche para bailar y seguir sumando por Ringo. Anticipadas al 221-5603175.

El ring lo espera

Mientras organiza, Gustavo también se calza los guantes. Bajo la mirada del profe Miguel Ángel Romero en Suburbia Box, entrena con disciplina de campeón. Doble turno, dieta, foco. Está listo y esperando la confirmación para su próximo combate. Su debut en el boxeo amateur está al caer y va por todo.

Los que lo acompañan

En este camino no está solo. Trabaja con artistas varios de la movida tropical y de entretenimiento, que confían en su visión. Y las marcas que lo respaldan hablan de su seriedad: Musa arte y aroma [@Musa_aroma.arte], De Luz & Co [@deluz_co], Me.nails [@mbe.mails], Probá Lashes, Natura con Silvina Matallana, Verte Bien Solarium, Suburbia Box y Estilo Moda. Cada una, desde su lugar, potencia sus proyectos.

Cómo sumarte

La campaña sigue viva porque la gente responde. Podés asistir a sus eventos benéficos, compartir @todosxringo en tus redes o donar para cubrir gastos médicos y de viaje. Ringo todavía nos necesita. Y con Gustavo al frente, la esperanza tiene agenda completa.

Seguí a Gustavo Ciancio en Instagram: @gustavojaviercianccio Para estar al día con sus proyectos, fechas de boxeo y cada novedad de la campaña.

Porque cuando la solidaridad tiene ritmo, nadie se queda sentado.