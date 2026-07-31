Pichetto y Quintela sellaron una cumbre clave: "Es imprescindible trabajar por la unidad del peronismo"

El tablero político argentino sumó un movimiento de piezas de alto impacto rumbo a las elecciones presidenciales del 2027, varios actores políticos buscan posicionarse en la meta de partida.

Este jueves, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto confirmó a través de sus redes sociales que mantuvo un encuentro con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales más críticos de la gestión libertaria.

La reunión, que fue calificada por Pichetto como "muy buena en lo político", no es un hecho aislado.

Se produce en un contexto donde el peronismo y los sectores del centro político buscan un nuevo eje de gravitación ante el avance del ajuste nacional.

👉 "Es imprescindible trabajar por la unidad del peronismo y de un Frente Nacional", sentenció el exauditor General de la Nación, reflotando la idea de una coalición amplia que trascienda las etiquetas actuales.

Quintela, quien viene impulsando una agenda federal de resistencia al ajuste y ha sido protagonista por la emisión de las cuasimonedas "Chachos" para paliar la falta de fondos nacionales, encontró en Pichetto un interlocutor de peso legislativo.

Para el titular del bloque Encuentro Federal, la atomización de la oposición es el principal activo del Gobierno de Javier Milei, por lo que la "unidad" dejó de ser un deseo para convertirse en una estrategia de supervivencia electoral y política.

La búsqueda de un nuevo "Frente Nacional"

El concepto de "Frente Nacional" que propone Pichetto sugiere un armado que incluya no solo al PJ tradicional, sino también a sectores del republicanismo y el federalismo que hoy se sienten huérfanos tras la disolución de Juntos por el Cambio.

El dirigente platense busca imprimirle al peronismo una impronta más institucional y racional, alejada de los extremos, pero con una clara vocación de poder frente a la "motosierra" de la Casa Rosada, que en algún momento defendia

Por su parte, el gobernador riojano busca apuntalar su proyección nacional tras meses de confrontación directa con el Ejecutivo. El encuentro ratifica que el diálogo entre el peronismo del interior y las terminales legislativas en el Congreso se ha vuelto fluido, con miras a un armado unificado para las próximas instancias electorales y parlamentarias.