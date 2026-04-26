Árbitro agredido en Rosario: un jugador le fracturó la nariz durante un partido de la Primera B

La violencia volvió a quedar en el centro de la escena en el fútbol argentino tras una brutal agresión ocurrida en Rosario. Durante el partido entre Defensores de Funes y 7 de Septiembre, correspondiente a la Primera B de la Asociación Rosarina de Fútbol, el árbitro Jesús Campreher fue golpeado por un jugador visitante y terminó con una fractura de tabique nasal.

El episodio se produjo en medio de reclamos dentro del campo de juego y un tumulto generado por una protesta de futbolistas. Según relató el propio juez, el agresor ya había mostrado una actitud hostil desde el arranque del encuentro y la situación explotó cuando iba a expulsarlo.

La brutal agresión a un árbitro en la Liga Rosarina. "Fue en el minuto 47 del ST. Ya terminaba. Pareció fuera de contexto", dice Pier Montaldo, vocal de Defensores d Funes, rival de 7 de Septiembre (club del agresor). En @Cadena3_Rosario. pic.twitter.com/uMVrUgbHxm — Hernán Funes (@HernanFunes) April 20, 2026

“Reclamaba por todo desde los primeros minutos. Incluso hablé con el capitán para que lo calmara. Lo amonesté, me insulta y cuando voy a sacarle la roja es cuando me pega”, explicó Campreher tras el hecho.

De acuerdo al testimonio del árbitro, el ataque fue sorpresivo y extremadamente violento. “No lo veo venir porque estaba de espaldas. Sentí los golpes, quedé en el piso y sangré”, detalló.

El árbitro perdió el conocimiento tras la agresión

La situación generó conmoción entre jugadores, dirigentes y espectadores presentes en el encuentro. Campreher confirmó que, producto de la segunda trompada, perdió el conocimiento durante algunos segundos.

“En el segundo golpe perdí el conocimiento por unos diez segundos”, señaló el árbitro, que debió recibir asistencia médica inmediata dentro del predio.

Tras el ataque, efectivos policiales intervinieron rápidamente y evitaron que el futbolista abandonara el lugar. El jugador fue trasladado a la Seccional 23ª de Funes, donde quedó demorado mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, el encuentro fue suspendido automáticamente por las autoridades deportivas.

Los médicos confirmaron posteriormente que Campreher sufrió:

Fractura de tabique nasal

Inflamación facial

Pérdida momentánea de conocimiento

Heridas producto de los golpes

El árbitro anticipó que avanzará con una denuncia penal por lesiones contra el agresor.

La Liga Rosarina analiza duras sanciones

El caso volvió a poner el foco sobre la violencia en el fútbol argentino, especialmente en categorías regionales y amateurs donde los episodios contra árbitros vienen creciendo en los últimos años.

Desde la Liga Rosarina de Fútbol ya comenzaron a evaluar posibles sanciones disciplinarias que podrían alcanzar tanto al jugador involucrado como a su club.

Hasta el momento, las autoridades deportivas no informaron oficialmente qué tipo de castigo podría aplicarse ni cuánto tiempo demandará la resolución del expediente disciplinario.