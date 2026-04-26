Javier Milei: Roberto Frenkel advirtió que el plan económico “no es sostenible” sin una suba del dólar

El economista y académico Roberto Frenkel, quien fue profesor de Javier Milei, lanzó una fuerte advertencia sobre el rumbo económico del Gobierno nacional y puso en duda la sostenibilidad del actual programa de estabilización. Según afirmó, el esquema puede entrar en crisis en el mediano plazo “si no se produce un ajuste del tipo de cambio que permita generar superávit de cuenta corriente y acumular reservas legítimas”.

Durante una entrevista en el programa Plan M, conducido por Maximiliano Montenegro, Frenkel sostuvo que la economía argentina atraviesa una etapa de expansión inicial similar a otros procesos históricos que terminaron en fuertes crisis de balance de pagos.

“El esquema empieza con una recuperación rápida después de una maxi devaluación, pero eso nunca es duradero”, explicó el economista. Y agregó que, con el tiempo, el atraso cambiario genera incertidumbre, suben las tasas de interés y se profundiza la dependencia del financiamiento externo.

Frenkel comparó el plan de Milei con experiencias pasadas

El especialista recordó que este tipo de programas económicos ya se aplicaron en distintas etapas de la historia argentina y también en otros países de la región.

Según describió, el patrón suele repetirse:

Se produce una fuerte devaluación inicial.

Baja el déficit fiscal por licuación del gasto.

Se recupera parcialmente el consumo.

Crece el endeudamiento o la necesidad de financiamiento externo.

Aumenta la incertidumbre y la presión sobre las reservas.

Finalmente llega una nueva devaluación y una etapa recesiva.

Frenkel mencionó especialmente las experiencias económicas impulsadas durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz y las políticas aplicadas en dictaduras de Argentina y Chile durante los años ‘80.

“Llega un punto en el que el balance de pagos se resiente, se quedan sin reservas y termina en una crisis financiera”, advirtió.

El economista sostuvo que la situación actual presenta similitudes con esos antecedentes históricos, aunque reconoció una diferencia importante: el respaldo internacional que recibió el Gobierno de Milei antes de las elecciones presidenciales.

El rol de Estados Unidos y la presión sobre el dólar

En uno de los pasajes más llamativos de la entrevista, Frenkel aseguró que hubo intervención del Gobierno de Estados Unidos para evitar una corrida cambiaria mayor antes del cambio de gestión.

“Hubo una corrida porque la gente sabía que el tipo de cambio estaba atrasado y que la devaluación se estaba postergando por las elecciones”, explicó.

En ese sentido, señaló que el apoyo externo permitió contener la brecha cambiaria y evitar un escenario más crítico. Según indicó, sin esa asistencia el dólar paralelo podría haber alcanzado niveles mucho más altos.

El economista también cuestionó la idea de sostener reservas internacionales únicamente mediante deuda. “La única manera genuina de acumular reservas es con superávit de cuenta corriente o inversión extranjera directa”, afirmó.

Las tres condiciones que planteó Frenkel

Para que el plan económico pueda sostenerse en el tiempo, Frenkel aseguró que el Gobierno necesita cumplir tres objetivos centrales:

Lo que tenés que saber

Ajustar el tipo de cambio para evitar atraso cambiario.

para evitar atraso cambiario. Reducir el déficit de cuenta corriente .

. Acumular reservas genuinas y no depender solamente de deuda.

Además, advirtió que proyectos vinculados al RIGI por más de USD 78.000 millones todavía no representan ingresos inmediatos para el país porque requieren años de desarrollo.

También relativizó el impacto que podrían tener sectores como minería, petróleo o agro sobre el empleo y los ingresos de la mayoría de la población. “No es sostenible ni durable”, resumió el economista.

Críticas desde sectores históricos del liberalismo

Frenkel destacó además que distintas figuras históricas vinculadas a programas de estabilización económica comenzaron a marcar diferencias con el rumbo del Gobierno.

Entre ellos mencionó a Carlos Rodríguez y Domingo Cavallo, quienes en distintas oportunidades expresaron cuestionamientos sobre el atraso cambiario y la sustentabilidad del esquema económico.

El mensaje final del economista fue contundente: si no se corrigen los desequilibrios estructurales, la Argentina corre el riesgo de repetir crisis económicas que ya atravesó en otras décadas.