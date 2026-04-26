Feroces cruces políticos en el Concejo Deliberante La Plata por las amenazas de tiroteo en escuelas

La ola de amenazas de tiroteos que mantiene en vilo a la comunidad educativa de La Plata llegó este jueves al recinto del Concejo Deliberante.

Aunque todos los bloques coincidieron en votar dos proyectos para manifestar la "preocupación" por las intimidaciones que ya afectaron a más de 50 instituciones, la armonía terminó allí.

El debate derivó rápidamente en una batalla de culpas cruzadas que vinculó la crisis escolar con el ajuste económico, el deterioro del mérito y la violencia verbal de las máximas autoridades nacionales.

El jefe de bloque del PRO, Nicolás Morzone, abrió fuego señalando una "extrema gravedad sin antecedentes" y responsabilizó directamente al gobernador Axel Kicillof.

👉 "Kicillof rompió con la política del mérito, sacó la repitencia y niveló para abajo. El mensaje es que vale todo", disparó Morzone, quien además se manifestó a favor de la baja de la edad de imputabilidad para frenar el efecto contagio de las amenazas.

La respuesta desde el bloque Fuerza Patria no tardó en llegar. La concejala Josefina Bolis rechazó la mirada punitivista y advirtió sobre la "violencia simbólica" que emana desde la cima del poder.

👉 "El peor ejemplo a nuestros pibes se lo está dando el presidente Javier Milei", lanzó, vinculando el clima de hostilidad pública con las reacciones de los adolescentes.

En la misma línea, Sol Maluéndez recordó los recientes insultos de Milei a la prensa —tildándola de "basura humana" e "infradotados"— como un factor que enrarece la opinión pública y el comportamiento social.

Cruces por el ajuste y la herencia bonaerense

La defensa del Gobierno Nacional estuvo a cargo de Guillermo Bardón (La Libertad Avanza), quien con un tono enfático arremetió contra el peronismo por sus décadas de gestión provincial.

👉 "Treinta y cuatro años gobernando y el problema ¿es de Milei? Son unos sinvergüenzas", exclamó, señalando que los "sueldos de miseria" de docentes y policías son responsabilidad de la administración bonaerense y no del ajuste nacional.

En medio del fuego cruzado, la edil libertaria Florencia Defeo intentó una mirada más estructural, señalando que la crisis educativa arrastra más de dos décadas de falencias de las que ningún sector político se ha hecho cargo realmente.

Mientras tanto, el proyecto de Morzone para declarar el "estado de alerta preventiva" fue girado a la comisión de Niñeces para un análisis más profundo.

Nuevo rumbo para el turismo platense: Gustavo Princi al Ematur

En la misma sesión, el Concejo ratificó por unanimidad la designación de Gustavo Javier Princi como nuevo presidente del Ente Municipal para la Actividad Turística (Ematur).

El nombramiento, propuesto por el intendente Julio Alak, llega tras la renuncia de Uriel Charne y en un momento clave para el organismo.

Princi, licenciado en Economía de la UNLP, asume en un Ematur rejerarquizado que ahora tendrá la potestad de gestionar concesiones en espacios estratégicos como plazas, parques, centros culturales y la República de los Niños.

El flamante funcionario cuenta con experiencia previa como delegado de Los Hornos y asesor en el Congreso Nacional, y tendrá el desafío de convertir al turismo en un eje de reactivación para la ciudad en medio del complejo escenario económico.