El Riachuelo vuelve a oler a podrido: la TV alemana documenta el impacto de la "motosierra" en la cuenca más contaminada

La mirada del mundo volvió a posarse sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo, pero esta vez para documentar un retroceso que la televisión alemana califica como la cara visible del experimento de austeridad de Javier Milei.

Según un informe de la cadena Deutsche Welle (DW), el recorte presupuestario del 45% destinado al saneamiento y el desmantelamiento operativo de los organismos de control están devolviendo al río a sus épocas más oscuras de degradación ambiental.

Para los cronistas teutones, la situación es una muestra tangible de las consecuencias de la "motosierra": una política de ajuste que impacta directamente en la salud pública de millones de argentinos.

Durante años, el esfuerzo estatal había logrado mitigar el histórico olor a "huevo podrido" (ácido sulfhídrico) que emanaba de sus aguas, pero los vecinos de La Boca aseguran que la tregua terminó.

👉 "Te lastimaba las fosas nasales, después desapareció por años y ahora es como que está de vuelta", relataron habitantes de la zona a la TV alemana.

Despidos y falta de control estatal

El desguace de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) no es solo financiero, sino estructural. El informe destaca que el Gobierno nacional despidió al 58% del personal especializado del organismo.

Esta pérdida de capital humano técnico ha dejado a la cuenca virtualmente sin inspectores. Los expertos consultados advierten que la falta de supervisión debilita la prevención y permite que los vertidos industriales vuelvan a volcarse sin tratamiento al espejo de agua.

Desde el oficialismo, legisladores de La Libertad Avanza justificaron ante DW el recorte alegando que ACUMAR era un organismo "sobredimensionado e incapaz".

Sin embargo, no precisaron hacia dónde se redirigen esos fondos, mientras que el retroceso ambiental se hace evidente no solo en el olor, sino en el estado del agua.

Paradojas del ajuste: persecución a vecinos y tregua a corporaciones

El informe de la televisión alemana cierra con una contradicción que expone la lógica del retiro estatal. Mientras unas 350 empresas, entre ellas gigantes como Shell y BP, operan en la cuenca con procesos de reconversión pendientes, la Justicia y el Estado han endurecido la presión sobre los vecinos.

Una habitante que lideraba denuncias contra las grandes firmas fue desalojada bajo la acusación de generar "polución menor", un cargo que ella desmiente categóricamente:

👉 "Nosotros fuimos denunciados diciendo que tenemos residuos peligrosos; es mentira, nosotros denunciábamos a las grandes empresas".

Para la prensa internacional, el ajuste en Argentina se traduce en un río que buscaba sanar y que hoy, ante la ausencia de controles, vuelve a ser un foco de pestilencia y riesgo sanitario.