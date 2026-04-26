Siguen los accidentes en La Plata: un auto acaba de atropellar a un ciclista en 12 y 54

En lo que parece ser una ola imparable de choques en La Plata, este viernes pasadas las 14 horas un auto blanco atropelló a un hombre en bicicleta en la esquina de 12 y 54, frente a la Plaza Moreno.

La víctima se habría cruzado cuando el automóvil circulaba por calle 12 y una vez que cruzo la 54 con el semáforo en verde a su favor, se habría encontrado con la bicicleta cruzando mal.

Si bien el siniestro generó un susto importante tanto en los partícipes directos del hecho como en el público que circulaba por esa zona en un horario pico, lo cierto es que las lesiones del ciclista no revisten gravedad.