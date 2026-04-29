Peter Thiel compró una mansión de USD 12 millones en Palermo Chico

En medio de su paso por la Argentina, el empresario tecnológico Peter Thiel cerró una de las operaciones inmobiliarias más impactantes del año en la Ciudad de Buenos Aires. El magnate, reconocido por ser cofundador de PayPal y Palantir Technologies, compró una mansión en Barrio Parque, también conocido como Palermo Chico, por una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

La propiedad está ubicada sobre la calle Dardo Rocha al 2900, frente a la residencia de Susana Giménez, en una de las cuadras más exclusivas y codiciadas del país. Según trascendió, la vivienda cuenta con alrededor de 1.600 metros cuadrados cubiertos, una dimensión poco frecuente incluso dentro del segmento de lujo porteño.

La compra se concretó en tiempo récord y estuvo a cargo de la firma JdC Propiedades, especializada en el mercado inmobiliario boutique de alta gama. El inmueble pertenecía anteriormente al financista Juan Ball.

Una residencia de lujo en el corazón de Palermo Chico

La mansión adquirida por Peter Thiel responde al modelo clásico de las residencias premium de Buenos Aires: amplios espacios sociales, áreas privadas diferenciadas y sectores de servicio independientes.

Entre sus principales características se destacan:

Doble acceso principal

Amplio living y comedor formal

Cava de vinos

Sector de platería

Escalera principal revestida en mármol

Seis dormitorios en suite

Escritorio privado

Dependencias de servicio

Gran terraza integrada al jardín

Uno de los aspectos más valorados del inmueble es la conexión entre los espacios interiores y exteriores, un diferencial cada vez más buscado en el mercado internacional de propiedades de lujo.

Las remodelaciones recientes incorporaron materiales importados y equipamiento contemporáneo. El objetivo fue mantener la identidad clásica de la arquitectura original, pero adaptándola a una estética moderna y minimalista alineada con los estándares globales del segmento premium.

El vínculo de Peter Thiel con Javier Milei y el interés por Argentina

La operación inmobiliaria ocurre en un contexto particular. Durante su visita al país, Peter Thiel mantuvo reuniones vinculadas al ámbito político y empresarial, en medio de su cercanía con el presidente Javier Milei.

La adquisición refuerza además la atención internacional sobre el mercado argentino de lujo, especialmente en sectores exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires donde la oferta de propiedades de gran escala es muy limitada.

Fuentes del sector remarcan que en la misma cuadra de Barrio Parque existen inmuebles considerablemente más pequeños valuados también en millones de dólares, lo que da cuenta de la singularidad y el valor estratégico de la propiedad comprada por el empresario estadounidense.

Lo que tenés que saber

Peter Thiel compró una mansión en Palermo Chico

compró una mansión en La operación rondó los USD 12 millones

La propiedad tiene unos 1.600 m² cubiertos

Está ubicada frente a la casa de Susana Giménez

El inmueble pertenecía al financista Juan Ball

La compra se realizó durante la estadía del empresario en Argentina

Buenos Aires, bajo la mirada de los inversores globales

El movimiento de Peter Thiel vuelve a posicionar a Buenos Aires dentro del radar de los grandes capitales internacionales. Pese al contexto económico local, el segmento inmobiliario premium mantiene dinamismo en zonas exclusivas como Barrio Parque, Puerto Madero y algunos sectores de Zona Norte.

En el mercado consideran que este tipo de operaciones generan impacto simbólico y funcionan como señal para otros inversores extranjeros interesados en activos de alto valor patrimonial dentro de la Argentina.