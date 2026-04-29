El Gobierno acelera la regularización de armas y busca extender el plan de entrega voluntaria

El Gobierno nacional volvió a activar una iniciativa que había quedado frenada en el Congreso y ahora busca acelerar su tratamiento en el Senado. El proyecto, que ya fue aprobado por Diputados durante 2024, propone avanzar con un régimen excepcional de regularización de armas de fuego y extender hasta el 31 de diciembre de 2027 el sistema de entrega voluntaria y anónima de armas para destrucción.

La discusión se reabrirá en un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales, en medio de una agenda legislativa con pocas actividades confirmadas. El oficialismo busca evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario a fines de febrero próximo.

El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse. La propuesta fue enviada al Congreso hace casi dos años y ahora vuelve al centro del debate político con presión de calendario legislativo.

Qué propone el proyecto sobre armas de fuego

La iniciativa plantea dos caminos para quienes hoy poseen armas fuera del sistema formal:

Regularizar la tenencia mediante un régimen excepcional.

Entregar el arma de manera voluntaria y anónima para su destrucción.

Acceder a un incentivo económico en caso de optar por la entrega.

Simplificar y digitalizar trámites vinculados al registro.

Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es mejorar la trazabilidad y el control sobre las armas en circulación en todo el país.

“Resulta esencial garantizar una correcta trazabilidad e identificación de las armas de fuego”, argumentó el Ejecutivo al presentar el proyecto. Según el Gobierno, todavía existe un importante número de armas sin registrar y eso genera “zonas grises” en materia de control y seguridad.

En los fundamentos también se remarca que muchas personas encuentran obstáculos administrativos para mantener la documentación en regla. Entre ellos mencionan trámites presenciales, demoras y falta de digitalización.

De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, se estima que hay más de 800.000 armas en situación irregular en Argentina.

El rol del RENAR y la digitalización de trámites

El titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Juan Pablo Allan, defendió la iniciativa durante su paso por el Senado tras la media sanción obtenida en Diputados.

El funcionario explicó que una de las principales metas es reducir las dificultades burocráticas para los legítimos usuarios. “Los legítimos usuarios tenían que hacer 500 kilómetros, 300 kilómetros para poder estar a derecho. Hoy eso se achicó muchísimo”, sostuvo.

Allan también aseguró que el objetivo final es que todos los trámites puedan realizarse de manera online y desde el domicilio particular.

“No estamos tocando los requisitos para la tenencia, ni para la portación, ni para legítimo usuario”, aclaró el funcionario, al intentar diferenciar la simplificación administrativa de una flexibilización de fondo en el acceso a armas.

Lo que tenés que saber

El proyecto ya tiene media sanción de Diputados.

El Senado volverá a debatirlo en comisión.

Busca regularizar armas no registradas.

Extiende el plan de entrega voluntaria hasta 2027.

El Gobierno asegura que no cambia requisitos de tenencia ni portación.

Estiman que hay más de 800 mil armas irregulares en el país.

Un debate que vuelve al centro de la agenda política

La convocatoria al plenario aparece como uno de los pocos movimientos concretos dentro de la actividad reciente del Senado. Mientras tanto, otras iniciativas impulsadas por el oficialismo todavía no logran avanzar.

Entre ellas aparece el proyecto vinculado al fortalecimiento de la propiedad privada, que genera resistencias en sectores dialoguistas por cuestiones relacionadas con tierras rurales en manos extranjeras y el registro nacional de barrios populares.

En ese contexto, el Gobierno busca acelerar definiciones sobre el régimen de armas antes de que los tiempos parlamentarios jueguen en contra y la propuesta vuelva a quedar archivada.