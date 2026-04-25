Prisión preventiva para el platense detenido por racismo en Río de Janeiro: se complica su situación judicial

La justicia de Brasil dictó un duro revés para José Luis Haile, el vecino de la ciudad de La Plata de 67 años que fue detenido tras protagonizar un episodio de discriminación en un comercio de Río de Janeiro.

En las últimas horas, los tribunales cariocas resolvieron dictar la prisión preventiva, lo que significa que el acusado permanecerá en una unidad penitenciaria mientras avanza la investigación, sin posibilidad de recuperar la libertad de forma inmediata.

El incidente, que se suma a una preocupante lista de roces raciales entre turistas argentinos y ciudadanos brasileños, ocurrió en un supermercado del barrio de Copacabana.

Según consta en el expediente, Haile perdió la paciencia por una demora en la línea de cajas y arremetió contra una joven repartidora, identificada como Samara Rodrigues de Lima.

Testigos y autoridades confirmaron que el platense utilizó expresiones degradantes como 👉 "negra puta", repitiéndolas en varias ocasiones ante la mirada atónita de los clientes.

Fue precisamente otro argentino presente en el lugar quien, lejos de solidarizarse con su compatriota, alertó a la Guardia Municipal para que interviniera ante la agresión.

Un marco legal sin beneficios: racismo equivale a prisión

La situación de Haile es crítica debido al reciente endurecimiento de las leyes en Brasil. Desde 2023, la legislación de ese país equiparó la injuria racial con el delito de racismo. Esta modificación sustancial implica que:

El delito es imprescriptible .

No admite el pago de fianza en sede policial para obtener la excarcelación.

Las penas son considerablemente más severas que en años anteriores.

Haile fue trasladado inicialmente a la 12ª Comisaría de Policía Civil, donde se ratificó su detención en flagrancia. Con la confirmación de la preventiva, la defensa del platense enfrenta un escenario complejo en un país que ha decidido mostrar "tolerancia cero" ante este tipo de conductas en el espacio público.

El caso ha vuelto a encender las alarmas en el consulado argentino, dado que la reiteración de estos episodios por parte de turistas nacionales está generando un clima de hostilidad y un seguimiento riguroso por parte de las autoridades de seguridad brasileñas, especialmente en zonas turísticas como Copacabana e Ipanema.