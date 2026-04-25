"Podemos ganar 30 o 40 intendencias en la Provincia": el oportunismo libertario de Diego Valenzuela se abraza a Bullrich ante la crisis

Mientras la realidad cotidiana de los bonaerenses está marcada por la incertidumbre económica, la pérdida del poder adquisitivo y el cierre de comercios, el senador provincial Diego Valenzuela parece vivir en una burbuja de proyecciones electorales.

En una reciente entrevista, el exintendente de Tres de Febrero —hoy reciclado en las filas de La Libertad Avanza (LLA)— se animó a vaticinar un "piso" de 30 o 40 intendencias para el oficialismo en 2027, e incluso aventuró la posibilidad de ganar la Provincia de Buenos Aires.

Resulta, cuanto menos, provocador que en medio de una recesión que ya se siente en el aire del conurbano y del interior provincial, la prioridad de los dirigentes oficialistas sea el armado de "escuelas de formación" para futuros intendentes.

El optimismo de Valenzuela choca de frente con los datos del propio INDEC, que muestran caídas reales en el consumo masivo y una desocupación creciente. Sin embargo, para el senador, el foco está puesto en la "alianza con el PRO" y en elevar la figura de Patricia Bullrich como la "dirigente clave" del proceso.

Una "casta" que se recicla

La mutación de Valenzuela del PRO al "mileísmo" más puro es un ejemplo de la plasticidad de cierta dirigencia que Milei supo llamar "casta".

Hoy, el senador se muestra como el gran formador de cuadros, ignorando que el proyecto político que defiende ha paralizado la obra pública en los municipios, ha recortado el envío de fondos para comedores y ha desatado un conflicto sin precedentes con la comunidad universitaria, como se vio en la masiva marcha en La Plata.

👉 "Es el típico discurso de quien mira las encuestas de imagen pero ignora las filas en los paradores municipales", señalan analistas críticos.

Mientras Valenzuela sueña con 40 intendencias, el Ministerio de Capital Humano revela que el 60% de los nuevos indigentes cayeron a la calle en los últimos dos años bajo este esquema de "libertad" económica.

El factor Bullrich y la falta de gestión territorial

Valenzuela ensalza el "poder electoral" y la gestión de Bullrich en Seguridad, pero evita mencionar el impacto del ajuste en la vida productiva de la Provincia.

La alianza que propone parece ser más una estrategia de supervivencia para dirigentes que perdieron su territorio que un plan real de gobierno para los bonaerenses.

¿Cómo piensa ganar 40 intendencias un espacio que hoy le niega medicamentos al 100% a los jubilados del PAMI o que cierra la Sala de Prensa de la Casa Rosada para evitar preguntas incómodas?

El "laburo" al que se refiere el senador en Suipacha parece estar más orientado a la retórica mediática y a la formación de "militantes digitales" que a resolver problemas estructurales como la inseguridad o la infraestructura escolar, que bajo la gestión de Milei han pasado a ser, según el propio discurso oficial, problemas de los que la Nación debe desentenderse.