Karina Milei, con Pareja y Santilli, juntó a su tropa en Suipacha: LLA va por la cabeza de Kicillof | VIDEO

La rosca política no descansa jamás en la caliente Provincia de Buenos Aires. Con la mira clavada ansiosamente en 2027, La Libertad Avanza aceleró a fondo sus motores electorales. Este sábado, Karina Milei demostró que no dejará el territorio librado al azar ni a los tibios.

La secretaria general de la Presidencia irrumpió con toda su fuerza en la localidad bonerense de Suipacha. Su misión es clara, contundente y no admite ningún gris en el horizonte bonaerense. Busca aniquilar para siempre el histórico dominio del Partido Justicialista en PBA.

El evento no fue una simple foto de ocasión pensada para cosechar likes en las redes sociales. Más de 1500 dirigentes se congregaron para exhibir un enorme y amenazante músculo territorial. Se trató del esperado lanzamiento del programa 2026 de rigurosa formación política y doctrinaria.

Hablamos de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (Edfap). Un espacio diseñado meticulosamente para fabricar en serie los cuadros que el oficialismo necesita. La cúpula de La Libertad Avanza sabe que sin estructura local real, no hay triunfo posible.

Pero la noticia más pesada estuvo, sin dudas, arriba del escenario principal y a la vista de todos. Junto a Karina Milei, se mostraron dos verdaderos pesos pesados de la política violeta. Por un lado, Diego Santilli, hoy convertido en el poderoso y movedizo ministro del Interior.

Por el otro, Sebastián Pareja, diputado nacional y armador supremo del espacio libertario. Ambos dirigentes se miden de reojo y con mucha desconfianza en cada evento público masivo. Saben perfectamente que los dos aspiran a ser el próximo Gobernador bonaerense.

¿Quién se quedará finalmente con la ansiada candidatura de La Libertad Avanza? Por ahora, la orden inapelable desde la cúpula es caminar los barrios sin ningún tipo de descanso. "La construcción no puede pensarse desde un escritorio", disparó sin piedad la gran líder.

Fue un dardo altamente venenoso para los teóricos del teclado que abundan en la política hoy. La poderosa hermana del Presidente exige presencia constante, organización y puro trabajo barrial. Sabe mejor que nadie que disputarle el poder a Axel Kicillof requiere embarrarse los pies en cada rincón de la inabarcable provincia de Buenos Aires, un territorio donde habita en 39% del país.

El pomposo arribo de la comitiva fue un espectáculo de poder hegemónico en sí mismo. Minutos antes de las 15.30, la jefa ingresó escoltada en una lujosa camioneta polarizada. Fiel a su estilo de hierro, evitó todo contacto inicial con la curiosa prensa nacional y local allí presente.

Todas las miradas temerosas de la Provincia de Buenos Aires estaban puestas sobre ella. El gran ausente de la acalorada jornada sabatina fue el riojano Martín Menem. El titular de la Cámara de Diputados es un soldado de extrema y probada lealtad a la corona. Sin embargo, un inoportuno cuadro febril lo dejó fuera de combate en la trinchera de Suipacha. Igualmente, su obligada silla vacía no logró opacar el demoledor mensaje de fuerza libertario.

El juego silencioso de Santilli y la inevitable absorción del Pro

El complejo caso de Diego Santilli amerita un análisis profundo, descarnado y sin anestesia. El experimentado exdirigente del PRO sigue formalmente afiliado al partido de color amarillo. Pero en la cruda práctica diaria, ya no asiste a ninguna aburrida reunión de la mesa del macrismo.

Su ruidosa participación este sábado confirma su total e incondicional alineamiento con la Casa Rosada. Llegó al candente encuentro pasadas las 15 horas, caminando completamente solo y seguro. Rápidamente se acopló a Sebastián Pareja en las inmediaciones del gigantesco salón de actos.

El ministro del Interior juega al misterio absoluto con su posible y anhelada candidatura. Evita dar definiciones prematuras, pero sus agresivos movimientos territoriales hablan por sí solos. "Lo más importante hoy es que el proceso de cambio que se está llevando adelante en la Argentina, que es muy importante, se consolide", sacudió el colorado que abandonó el amarillo y se la juega por el violeta.

Así se atajó el escurridizo funcionario ante la lógica y punzante insistencia del periodismo presente. "Las candidaturas quedarán para el año que viene", sentenció con una notable y calculada frialdad política. Pero absolutamente nadie en las filas de La Libertad Avanza peca de ingenuo a esta altura del partido.

Cabe recordar que Diego Santilli fue la gran carta salvadora en octubre del año pasado. Encabezó la boleta de Diputados Nacionales logrando una victoria electoral verdaderamente aplastante. Tuvo que reemplazar de absoluta urgencia al siempre polémico y verborrágico José Luis Espert.

Este último había caído en profunda desgracia por oscuros y turbios vínculos con el narcotráfico. En aquella histórica elección de 2025, el oficialismo la rompió toda en las congestionadas urnas. Con Diego Santilli al frente, cosecharon un brutal y sorpresivo 41,45% de los votos totales.

Dejaron totalmente humillada a la triste nómina del Partido Justicialista liderada por Jorge Taiana. Hoy, el gran sueño húmedo libertario es clavar exactamente ese mismo número en 2027. "Hay que prepararse para el camino que viene. Y lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires", arengó el ministro a los suyos.

"Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia". Un brutal misil teledirigido directo a la hundida línea de flotación económica de Axel Kicillof. El asustado establishment del cristinismo toma nota de esta embestida frontal que no para de crecer.

La aceitada maquinaria territorial y la furia violeta en los 135 municipios

Desbancar al vetusto establishment peronista de su fortaleza histórica no será un simple paseo dominical. Por eso, la monumental y planificada cumbre en Suipacha tuvo un marcado y denso tono táctico. Hubo capacitaciones intensivas en pura estrategia, moderna comunicación digital y letal organización territorial.

Se presentaron formalmente los ansiados equipos técnicos que recorrerán cada recóndito barrio bonaerense. La masiva presencia legislativa fue notable y le marcó rudamente la cancha a los dirigentes tibios. Dieron el presente los cuadros más duros y leales de la Legislatura Provincial.

Asistieron figuras de choque como Francisco Adorni, Carlos Curestis y el vehemente Maximiliano Bondarenko. También estuvieron el siempre proactivo Diego Valenzuela y el ascendentediputado platense Juanes Osaba, que asumirá en breve el control total del bloque libertario en la Cámara de Diputados bonaerense.

Además, asistieron combativos Concejales de los 135 municipios y aguerridos Consejeros Escolares. Ellos son la verdadera infantería pesada que pondrá literalmente la cara por el apellido presidencial en la calle. La incombustible diputada Myriam Niveyro, fue la pieza clave en el complejo armado de este ciclo formativo.

"Venimos trabajando bien de forma institucional, a conciencia, sabiendo que estamos en una situación importante, en un punto de inflexión para el país", fueron las contundentes y optimistas palabras de Ramón Vera, popularmente conocido en la oscura rosca como el Nene Vera.

El experimentado Legislador Provincial no tiene absolutamente ninguna duda del exitoso rumbo adoptado. Buscan desesperadamente que el mapa electoral entero se pinte de un violeta furioso en 2027. Pero esta voraz construcción hegemónica exige tragar algunos sapos amargos y sellar oscuros pactos.

Sebastián Pareja lo dejó brutalmente en claro durante la picante y concurrida rueda de prensa. Desplazar al alicaído Partido Justicialista obligará a tejer rápidos y pragmáticos acuerdos con el PRO. También requerirá sumar sin asco a los siempre escurridizos partidos vecinales de la populosa periferia.

"Yo estoy abierto al diálogo y a discutir las cosas que hay que discutir", afirmó el calculador armador. El máximo líder partidario en Buenos Aires muestra sobrada muñeca política para negociar poder real. Sin embargo, las duras e inflexibles reglas de juego ahora las impone exclusivamente el oficialismo. Ya no hay ningún lugar para socios caprichosos que exijan irrisoria paridad de condiciones en las codiciadas listas.

Fuego amigo y la despiadada guerra contra el troll center

Toda esta fenomenal epopeya organizativa tiene una enorme y muy oscura piedra en el zapato de la victoria. Se trata de la escalada letal en la feroz e indisimulable interna con las temibles Fuerzas del Cielo. Esta cuestionada y violenta facción digital responde ciegamente al todopoderoso estratega Santiago Caputo.

La asfixiante tensión entre la estructura territorial formal y los agresivos tuiteros de palacio está al rojo vivo. La guerra total y sin cuartel se desató cuando Sebastián Pareja limpió de un plumazo las codiciadas boletas. Desplazó maliciosamente a los autodenominados celestiales en la candente previa de la última contienda electoral.

Solo Nahuel Sotelo, actual y empoderado funcionario nacional, logró salvar la ropa en esa sangrienta purga. Tanto él como el diputado nacional Santiago Santurio, fueron los únicos enviados del caputismo a la hostil Suipacha.

Las cloacas abiertas de las redes sociales se convirtieron en un verdadero chiquero de insultos cruzados. La semana pasada, la siempre polémica Lilia Lemoine echó varios bidones de nafta al incandescente fuego amigo. Afirmó sin tapujos que los detractores de Sebastián Pareja debían dejar de apoyar inmediatamente al Presidente.

La iracunda y coordinada respuesta del ejército digital oficialista no tardó ni 5 minutos en llegar a los teléfonos. El infame Daniel Parisini, venerado ciegamente en las sórdidas redes como Gordo Dan, contraatacó sin ninguna piedad. Desconoció por completo la supuesta e inventada autoridad de la diputada para expulsar a los verdaderos defensores del modelo.

Esta barrosa y lamentable riña tuitera saltó peligrosamente del tóxico mundo virtual a los fríos pasillos de los tribunales. La severa Justicia porteña citó a indagatoria a varios militantes extremistas por graves amenazas debidamente comprobadas. Todo el evitable escándalo judicial derivó de una explosiva y reservada denuncia impulsada por el propio armador provincial.

El componedor senador provincial Gonzalo Cabezas, intentó bajarle urgentemente el precio al bochorno público. "Se han dicho en redes sociales algunas cuestiones que van directamente con lo personal como es la publicación de teléfonos personales y eso sí nos parece un error".

"No hay animosidad de fondo ni ganas de censurar a nadie", concluyó muy suavemente ante los filosos micrófonos de la prensa. Desde la estratégica y lejana sexta sección electoral, la referenta Franca Grippo también aportó sus tibios paños fríos al interminable drama. "Nunca tuvimos ningún problema, es algo de la superestructura de las redes sociales", minimizó hábilmente la dirigente.

Pero la profunda herida interna supura veneno y en la salvaje Provincia de Buenos Aires los errores no forzados se pagan carísimos. Los caciques y referentes territoriales rezan todas las noches para que este circo mediático no arruine el anhelado triunfo de 2027.

El humillante certificado de defunción del PRO

El explosivo cierre del masivo evento en suelo peronista, dejó un mensaje muy cifrado que aterra al macrismo residual. La posible y forzada alianza estructural con el PRO solo se dará bajo una condición absolutamente draconiana y dictatorial.

Los mermados amarillos deben someterse por completo y sin chistar a la férrea estructura de mando libertaria. Se acabó definitivamente la estúpida y costosa tolerancia a las constantes rebeldías legislativas post electorales.

"Hay gente del PRO que se abrió y eso no puede volver a pasar", advirtieron sin titubear las máximas espadas oficialistas. La dolorosa traición amarilla en la siempre roscada Legislatura Provincial dejó cicatrices muy profundas y todavía abiertas.

Si quieren seguir siendo parte del jugoso negocio político en 2027, deberán firmar su incondicional rendición en papel sellado. El codiciado y rendidor sello violeta irá invariablemente en la envidiada cabecera de la ansiada boleta bonaerense.

"El proyecto es de La Libertad Avanza y está abierto a todos los que se quieran sumar". Así lo resumió lapidariamente Carlos Curestis, el flamante y temido jefe del bloque libertario en el Senado provincial. La enorme mesa ya está servida, el peronismo en decadencia huele la sangre en el agua y la batalla final será verdaderamente épica.

Karina Milei ya soltó decididamente a sus peores y más hambrientos perros de caza en las polvorientas calles del conurbano bonaerense. El monumental e histórico desafío no es para nada menor ni apto para políticos de estómagos sensibles o asustadizos.

La indomable e inabarcable Provincia de Buenos Aires concentra históricamente casi el 40% del codiciado padrón electoral nacional. Es literalmente la mismísima madre de todas las batallas políticas, el denso lodazal donde mueren trágicamente los sueños de los proyectos nacionales.

El incipiente oficialismo necesita imperiosamente domar a esta enorme bestia si de verdad pretende gobernar la república por otro mandato. El apremiante y delicado contexto económico juega paralelamente su propia y muy macabra partida de ajedrez en las oscuras calles bonaerenses.

Mientras la mentada y odiada inflación cede lentamente a nivel nacional, el postergado conurbano sigue hirviendo en peligrosas e impredecibles tensiones sociales. Axel Kicillof se abroquela desesperadamente en su millonario feudo estatal repartiendo todas las culpas posibles hacia la Capital Federal.

Pero la repetida y aburrida estrategia victimista del aislado Gobernador de PBA empieza a mostrar serias e irreparables grietas estructurales. Los muy experimentados Intendentes del vetusto Partido Justicialista huelen la debilidad ajena y empiezan a dudar de su líder natural.

Ven con terror puro e indisimulable cómo la ascendente y mesiánica imagen de Karina Milei perfora sin freno los estratos sociales más bajos. El votante históricamente atado al peronismo hoy coquetea sin ninguna culpa ni tapujo con el voraz león libertario.

Ese es el verdadero y paralizante terror nocturno que no deja dormir en paz a la millonaria dirigencia kirchnerista tradicional. En este turbulento, violento y fascinante escenario, la versátil figura de Diego Santilli cobra una relevancia inusitada y letal para el oficialismo.

El astuto y camaleónico ministro del Interior conoce el barro tóxico bonaerense como la palma de su propia mano. Ya demostró sobradamente en 2025 que puede arrastrar con tremenda y envidiable facilidad el vital voto de la clase media enojada.

Su perfecta amalgama con la base dura, fanática y juvenil libertaria podría ser absolutamente letal para el viejo statu quo peronista. Por otro lado, la meticulosa, enfermiza y obsesiva tarea de Sebastián Pareja no debe subestimarse jamás bajo ninguna circunstancia política.

El armado silencioso, persistente y puramente barrial de innumerables juntas promotoras en los 135 complejos municipios es una obra verdaderamente titánica. Es el ingrato trabajo sucio, opaco y desgastante, pero resulta indispensable y nadie más en el espacio liberal quiere ensuciarse las manos para hacerlo.

Si la aceitada y millonaria maquinaria logra fiscalizar férreamente cada oscura mesa del conurbano, el histórico batacazo será inminente, brutal e imparable. La gran y perturbadora pregunta que retumba hoy en todos los alfombrados pasillos de poder de la Provincia de Buenos Aires es el determinante factor sorpresa.

¿Habrá acaso un imprevisible cisne negro que altere repentina y trágicamente este agresivo e inexorable cronograma electoral del gobierno?

La psicótica y traumática historia argentina nos enseña brutalmente que 1 año en la alta política es el equivalente matemático a una verdadera eternidad. Pero la omnipotente cúpula del Gobierno Nacional decidió tajantemente no sentarse a esperar pasivamente a que los caprichosos astros se alineen solos.

Fueron directamente, y sin pedir permiso, a clavar su provocadora bandera violeta en Suipacha, un pequeño pero muy simbólico terruño de fuerte e histórico arraigo peronista. La audaz y desafiante elección de la sede central para este mega evento fue un calculado mensaje psicológico directo a la débil mandíbula de la casta opositora.

Ya no existen los cómodos refugios seguros ni los blindados distritos inexpugnables para el muy desgastado, golpeado y decadente kirchnerismo residual. El intenso y eléctrico color violeta amenaza seriamente con desteñir para siempre y sin remedio cada viejo bastión territorial del corrupto sistema tradicional.

El implacable e imperdonable reloj biológico de la impiadosa política comenzó su acelerada y mortal cuenta regresiva de cara a las cruciales urnas del 2027. Las pesadas y valiosas piezas están perfectamente posicionadas en el caliente tablero, y los veloces alfiles toman posiciones de ataque despiadado.

El viejo y oxidado peronismo observa azorado y totalmente paralizado cómo los ruidosos recién llegados le roban descaradamente el añejo manual de conducción territorial. Con una gélida frialdad que asusta a propios y extraños por igual, la temida líder demostró que tiene el cuchillo entre los dientes y no le perdonará la vida a nadie.

¿Le alcanzará finalmente a este inédito y millonario despliegue logístico y estructural para borrar al asustado Axel Kicillof definitivamente del mapa político nacional? ¿Aceptará sumisamente el vapuleado y quebrado PRO su triste y patético nuevo rol de actor secundario, callado, obediente y sin derecho a réplica ante el poder de turno? ¿Se mantendrá milagrosamente en pie la frágil paz armada con los sanguinarios, tóxicos y descontrolados tuiteros que responden ciegamente a las órdenes de Santiago Caputo?

La pesada y valiosa moneda ya está girando vertiginosamente en el contaminado aire bonaerense, pero la trituradora maquinaria violeta ya no frena ni por equivocación.

Lo que tenés que saber sobre la cumbre libertaria