El "Verde" de Gonnet es pura jerarquía: Santa Bárbara mandó a River a la lona y la región vibra con el hockey

En el mundillo deportivo de La Plata, se sabe que cuando el "Verde" de Gonnet acelera, no hay quien lo pare. Este sábado 25 de abril de 2026, la estructura del hockey metropolitano sintió el sismo: Santa Bárbara fue a la cancha de River Plate y, con la prepotencia del trabajo bien hecho, se llevó un 2 a 1 que lo eyecta a la punta del campeonato. No fue un triunfo más; fue un mensaje político a la Asociación Metropolitana.

Con la mística de "Las Leonas" María José Granatto y Victoria Granatto manejando los hilos, el equipo platense demostró que la "jerarquía no se negocia". Los tantos de Josefina Iturralde y Margarita Esnalona sirvieron para que las chicas de Gonnet se consoliden como las candidatas naturales al trono.

“En Santa Bárbara no queremos hablar todavía de chance de dar la vuelta olímpica”, deslizan desde la mesa chica del club, intentando bajarle el tono a la euforia por los antecedentes del 2025. Pero la realidad es una sola: hoy por hoy, son la máxima potencia del hockey femenino del país.

En el resto del tablero del hockey, la moneda cayó de canto para otros históricos de la región de La Plata. Por la Primera C1, el Club Universitario de La Plata firmó un empate clavado en 0 a 0 frente al CASI en condición de visitante. Un punto que suma para la gestión de Manuel B. Gonnet, pero que deja ese gustito a poco en la tabla.

En tanto, las chicas del Club San Luis sacaron pecho en la Primera C2 y trituraron a SAGLZ con un contundente 4 a 2 a domicilio (2 a 1 según el reporte de campo, pero la planilla oficial cerró más holgada).

El Rugby platense entre el naufragio del Top 12 y el oxígeno del ascenso

Si en el hockey todo es carnaval, en el rugby de élite el clima es de "reunión de urgencia". En el Top 12 de la URBA, la región platense sufrió un golpe de knock-out técnico. La Plata Rugby Club, el histórico "Canario" de Manuel B. Gonnet, no pudo contener el avance de Belgrano y cayó 28 a 19 en condición de visitante. La falta de tracción en el scrum y los errores no forzados en el manejo de la guinda condenaron a un equipo que necesita urgentemente una "reforma estructural".

Por su parte, Los Tilos protagonizó un partido de hacha y tiza contra el CASI, pero la moneda terminó favoreciendo a la "Academia" por un ajustado 33 a 31. Los del Barrio Obrero volvieron masticando bronca por un resultado que se les escapó en la última bola.

Sin embargo, el oxígeno llegó desde la Primera A. El Club San Luis, en su búnker de La Cumbre, le dio una paliza táctica a Pucará con un 39 a 10 lapidario. Los "Maristas" no solo ganaron, sino que se llevaron el punto Bonus, clave para el armado de la tabla en la pelea por el ascenso directo.

En la misma categoría, el Club Universitario de La Plata metió un triunfazo de esos que se festejan con asado largo. Le ganaron a Deportivo Francesa por 30 a 23 en condición de visitante, demostrando que tienen "territorialidad" para pelear en cualquier cancha.

La nota agridulce la dio Albatros en la Segunda División. Los de Hernández perdieron por la mínima, 31 a 30, contra Atlético Chascomús en un partido que se definió por detalles de disciplina en el ruck.

La Villa no levanta y el Pincha sonríe en el sintético

El fútbol de ascenso también tuvo acción para la región, pero las noticias que llegaron desde Adrogué fueron desalentadoras. Villa San Carlos no pudo aguantar el envión de Brown de Adrogué y cayó 2 a 1 por la decimosegunda fecha de la Primera B Metropolitana. El "Cele" de Berisso sigue perdiendo terreno en la caja de puntos y la situación empieza a preocupar a la hinchada de la Genova y Bouchard.

Volviendo al hockey, el orgullo "Pincha" y la garra del "Lobo" también sumaron a la estadística. Estudiantes de La Plata, por la Primera D2, pisó fuerte y derrotó 3 a 1 a Q.H.S, demostrando que el proyecto deportivo de City Bell sigue dando frutos.

Gimnasia y Esgrima La Plata, en cambio, no pudo romper el cero contra Los Matreros en la Primera D1. Fue un 0 a 0 chato, donde la bocha no quiso entrar y las "Triperas" terminaron repartiendo puntos.

Finalmente, en las ligas de formación y categorías menores, el Club Universitario C y Racing protagonizaron un festival de goles: 4 a 4. Mientras que el Santa Bárbara D empató 1 a 1 contra Tigre, manteniendo la línea de invictos en la formación de base.

La región sigue respirando deporte, con el "Verde" de Gonnet como abanderado de una Ciudad de La Plata que no se conforma con ser espectadora.

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