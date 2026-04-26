Alak junta a pibes desencantados de Milei: la Juventud del FAP sale a los barrios de La Plata | VIDEO

La rosca no frena nunca en la capital bonaerense y menos cuando el bolsillo aprieta. En un contexto donde la calle está que arde y la macroeconomía castiga duro al conurbano y alrededores, el peronismo platense decidió no quedarse mirando el techo.

Hoy sábado 25 de abril 2026, la rosca joven tuvo su propio escenario con la primera cumbre oficial de la juventud del Frente Amplio Peronista (FAP). Este espacio, que lleva el sello indeleble del intendente Julio Alak, busca convertirse en la ambulancia para los pibes heridos por el ajuste violeta.

La jugada, tejida en los pasillos de calle 12, tiene como organizadores en el territorio a los jóvenes dirigentes Agustín Delgado y Rosario De Rosa. Ellos fueron los encargados de pilotear este primer encuentro que, lejos de las grandes luminarias, apuntó directo a la militancia de base.

La bajada de línea desde el Palacio Municipal es clara: hay que contener a la pibada que hoy se siente a la deriva. "El objetivo es convocar e integrar a jóvenes sin representación y generar un ámbito de debate sobre la actualidad", repiten desde el entorno de los organizadores.

El "Turco" rearma la tropa joven desde La Plata

No es ningún secreto que el peronismo viene de sufrir dolores de cabeza para enamorar a las nuevas generaciones en los últimos turnos electorales. Por eso, este movimiento de Julio Alak no es una simple peña de fin de semana; es pura estrategia de supervivencia y proyección.

La iniciativa busca, lisa y llanamente, construir herramientas colectivas para que la juventud pueda organizarse. Se trata de defender trincheras en un contexto nacional hostil y, sobre todo, proyectar el futuro desde una óptica peronista y de cercanía.

En La Plata, donde el "Turco" viene destacando el orden público y la autonomía financiera de su gestión (logrando superávit pese al freno de la obra pública nacional), este armado juvenil es el complemento necesario para sostener el peso político en los barrios.

No hay margen para el internismo salvaje. La horizontalidad que pregonaron en la reunión busca limar las típicas rispideces de las agrupaciones tradicionales y mostrar una cara más abierta. Quieren que el Frente Amplio Peronista sea un refugio real para el debate, donde las quejas por el malestar social se transformen en músculo militante.

¿Le alcanzará al intendente platense para blindar su base de sustentación y seducir al votante sub-30? La rosca recién empieza, pero en el peronismo de La Plata ya encendieron los motores para no regalar ni un metro de calle.

Lo que tenés que saber sobre la movida joven del peronismo platense