Jóvenes en Argentina: entre la "despartidización", el refugio en la militancia y un futuro hipotecado

"Juventud, divino tesoro", rezaba el poeta Rubén Darío, pero en la Argentina de 2026, ese tesoro parece estar bajo asedio.

Una dirigencia a menudo reacia a ceder espacios de poder real y una coyuntura económica que asfixia los proyectos personales —primer empleo, vivienda y educación— han configurado un clima de época marcado por la incertidumbre.

A pesar de los estigmas mediáticos, los referentes de cinco espacios políticos consultados por La Tecla coinciden en un diagnóstico: los jóvenes no están despolitizados.

Por el contrario, la militancia aparece como un refugio de resistencia o transformación, según el color partidario, frente a una realidad que muchos califican como una "olla a presión".

1. Antonela Moreno (Juventud Radical)

“Cuando se cierra una puerta, entramos por la ventana”

La presidenta de la Juventud Radical bonaerense sostiene una mirada crítica sobre el rumbo económico actual y el impacto en su generación.

Diagnóstico: "Vemos un impacto mayor en primer empleo, vivienda o educación. El sueño de la casa propia es casi imposible".

Sobre el poder: Admite restricciones históricas de edad y género para ocupar lugares de decisión, pero destaca que en la UCR la renovación es necesaria: "Si se cierra una puerta, entramos por la ventana".

La "despolitización": "No creo que la haya, sino que hay una despartidización. Se descree de la política tradicional. La misma Libertad Avanza prometió mucho y hoy va rumbo a un nuevo fracaso".

2. Sebastian Acuña (La Libertad Avanza)

“La política trató a los jóvenes como militancia rentada”

Desde la vereda oficialista, Acuña (24 años) defiende el modelo de Javier Milei como el único que ofrece previsibilidad y libertad real.

El cambio de lógica: "Antes teníamos que ahorrar para un pasaje y sobrevivir en Europa. Con Milei eso cambió, el esfuerzo ya no está al servicio de la casta".

Liderazgo joven: Asegura que en LLA la edad no es barrera: "Muchos de nuestros jóvenes vienen del sector privado... no están para llenar actos o pegar carteles, sino para conducir".

Representación: Niega la despolitización y habla de una "crisis de representación" que Milei logró romper al interpretar el lenguaje de las nuevas generaciones.

3. Macarena Kunkel (Juventud Peronista - MDF)

"Nuestro lugar pareciera ser de cupo generacional"

Para la representante del Movimiento Doctrina y Fuerza, el actual gobierno nacional clausura el futuro de millones de jóvenes.

Resistencia bonaerense: Define a la gestión de Axel Kicillof como un "escudo" frente a las medidas "deshumanizantes" de Nación.

Lugares de decisión: Cuestiona si la participación joven es real o cosmética: "En algunos casos pareciera que el lugar que ocupamos es más de cupo generacional".

Militancia: Destaca que sectores de la juventud siguen muy organizados en sindicatos y causas específicas como ambiente y género.

4. Ignacio Albor (PRO)

"La política decepcionó y eso generó desconfianza"

El concejal de Vicente López identifica una mezcla de preocupación y expectativa en sus pares, subrayando la desconfianza hacia lo tradicional.

Barreras de edad: "Todavía existe cierto prejuicio... se piensa que por ser joven no tenés experiencia".

Gestión Provincial: Califica de "desastrosa" la gestión de Kicillof, acusándolo de estar más enfocado en la discusión nacional que en problemas estructurales de seguridad y educación.

Nueva participación: "Los jóvenes sí se interesan, pero de otra manera. Militan causas y participan en redes porque la política tradicional los decepcionó".

5. Sofía Martínez Naya (Juventud del PTS)

"Estamos cansados, hartos de esta situación"

Desde la izquierda, la estudiante de Psicología pone el foco en la precarización laboral y la lucha en las calles.

Condiciones de vida: "Somos quienes tenemos los peores laburos... la reforma laboral ataca centralmente a la juventud".

Crítica a Kicillof: No ahorra dardos para el Gobernador: "Se victimiza pero elige pagar deuda antes que financiar salud o educación. Recortó el boleto educativo un 30%".

Sujetos políticos: Afirma que el lugar de la juventud hoy es "en las calles, con las clases públicas y acompañando a los jubilados", confiando en la autoorganización colectiva.

Conclusiones del informe de La Tecla

El relevamiento permite observar que, aunque las soluciones propuestas son antagónicas, existe un denominador común: la urgencia por resolver el acceso a la vivienda, la estabilidad del primer empleo y la calidad educativa.

La juventud bonaerense no parece estar ausente, sino redefiniendo los canales de participación mientras lidia con una crisis que amenaza con postergar, una vez más, sus proyectos de autonomía.