Intendentes santafesinos se alinean con Kicillof y Quintela para reordenar el PJ

En medio de un tablero peronista que busca nuevas referencias, el sur de Santa Fe empezó a emitir señales de autonomía y alineamiento federal.

Un nutrido grupo de intendentes y jefes comunales de la bota santafesina, agrupados bajo el sello "Vamos", desembarcó en La Rioja para entrevistarse con el gobernador Ricardo Quintela.

El objetivo: aceitar la articulación territorial que sustente la proyección nacional de Axel Kicillof.

La delegación estuvo encabezada por Pablo Corsalini, intendente de Pérez desde 2015, quien tras haber sido el jefe de campaña de Juan Monteverde, ahora busca posicionarse como una alternativa de renovación para la gobernación de Santa Fe.

Los mandatarios locales coinciden en que, ante la falta de una conducción clara en el PJ nacional y provincial, el camino es construir desde los territorios una propuesta que se plante frente al ajuste económico de Javier Milei.

👉 "El campo nacional, popular y federal tiene que juntarse para buscar alternativas al modelo de país que impulsa Milei", afirmó Pablo Giorgis, jefe comunal de Santa Isabel, tras el encuentro con el mandatario riojano.

Un peronismo santafesino con "demasiados" candidatos

El movimiento de Corsalini y su tropa (integrada por referentes de localidades como Pavón, Juncal, Máximo Paz y Arroyo Leyes, entre otros) no es el único en la provincia. La interna santafesina está en plena ebullición y los nombres para disputar el liderazgo sobran:

Los intendentes del norte y centro: Roly Santacroce (Funes) y Enri Vallejos (Reconquista) ya avisaron que quieren ser parte de la discusión por la gobernación.

Los "pesos pesados": El senador Marcelo Lewandowski y el exgobernador Omar Perotti siguen siendo los jugadores con mayor volumen. Perotti, incluso, ya mandó a medir su imagen para definir si busca un nuevo mandato o se refugia en la Legislatura.

Amenaza de ruptura: El sector de Perotti, a través de Juan Manuel Pusinieri , lanzó una advertencia: si no hay "democratización" en la conducción del PJ santafesino, podrían romper e ir por afuera.

Otras terminales nacionales: El massismo agita la figura del exministro Diego Giuliano, mientras que el espacio de Agustín Rossi mide las posibilidades de Germán Martínez, actual jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados.

La liga de los territorios

El encuentro en La Rioja con Quintela —quien se ha convertido en un articulador clave de los gobernadores y dirigentes que no se alinean con la verticalidad de otros sectores del PJ— busca darle una base de sustentación federal a Kicillof fuera de las fronteras bonaerenses.

Para los intendentes de "Vamos", la estrategia es clara: si el peronismo quiere volver a ser competitivo en una provincia clave como Santa Fe, debe ofrecer un "plan de gobierno real" que resuelva los problemas cotidianos de la gente, alejándose de las disputas de palacio que hoy mantienen paralizada a la estructura partidaria.