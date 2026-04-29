Tuvo que renunciar Carlos Frugoni, otro millonario funcionario de Milei que escondía 8 mansiones en Miami

En la era del ajuste extremo, la motosierra y la repetitiva frase de que no hay plata, la hipocresía gubernamental encontró un nuevo rostro en los pasillos más oscuros del poder. Este domingo 26 de abril de 2026, Carlos Frugoni se vio forzado a presentar su renuncia indeclinable y avergonzada como Secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía.

El ahora exfuncionario estrella de Javier Milei fue eyectado sin piedad de su sillón tras detonarse un escándalo de proporciones verdaderamente dantescas. Una letal investigación periodística demostró, con papeles en la mano, que escondía de forma premeditada al menos siete propiedades de lujo y dos sociedades comerciales offshore radicadas en Miami, Estados Unidos.

Frente a las pruebas documentales irrefutables expuestas a nivel nacional por la cadena televisiva A24 y el diario Clarín, la defensa mediática del cuestionado Carlos Frugoni fue un auténtico monumento a la desvergüenza y al cinismo. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, confesó sin pudor alguno.

Semejante justificación oficial provocó, de forma inmediata, una gigantesca oleada de indignación en una Argentina que se asfixia en la crisis económica diaria. Afirmar públicamente que omitir la declaración de millonarios bienes en dólares en el extranjero equivale a un simple "error", representa una humillación intolerable para los trabajadores y los jubilados ahorcados por las altísimas tarifas de los servicios.

De acuerdo a los expedientes de la lapidaria investigación, los departamentos no declarados están situados estratégicamente en la costa exclusiva del condado de Palm Beach, al sur de la próspera Florida. Lejos de ser modestos monoambientes, cada uno de estos inmuebles ostenta un elevadísimo valor de mercado que fluctúa velozmente entre los 140.000 y los 310.000 dólares.

Para lograr operar libremente en las tinieblas de las finanzas y lograr evadir los radares de vigilancia tanto de la Oficina Anticorrupción como de la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero, el poderoso arquitecto acudió a oscuras firmas pantalla. A través de la creación de Genova LLC y Waki LLC, radicadas convenientemente en las leyes laxas de Delaware, logró tejer su indetectable telaraña inmobiliaria internacional.

De las suculentas cajas de Larreta y Macri al gabinete libertario

A diferencia de lo que pregonan los nuevos libertarios, Carlos Frugoni está extremadamente lejos de encarnar la virtuosa figura de un técnico novato y despolitizado. Este elitista y privilegiado "Newman boy" es, en realidad, un avezado sobreviviente de la peor casta corporativa. Durante años consolidó su inmenso poder territorial y de billetera al calor de los sucesivos gobiernos del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su verdadero trampolín político a las grandes ligas del manejo de la cosa pública ocurrió durante la primera gestión del entonces envalentonado jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En ese turbulento período, asumió el jugosísimo cargo de Presidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, manejando, de forma discrecional, licitaciones de obras descomunales como el multimillonario Paseo del Bajo.

Durante aquellos años febriles y plagados de sospechas en la obra pública porteña, siempre contó con el espaldarazo incondicional del mismísimo ex presidente Mauricio Macri, consolidado como su principal padrino político. Se atrincheró ferozmente en el cargo y sobrevivió a fuertes internas mortales del larretismo que buscaban desplazarlo por manejos poco claros.

La impunidad del funcionario no brotó espontáneamente. Recién después de una década de atornillarse en el directorio, y tras la finalización de un desgastado ciclo, fue finalmente desplazado en marzo de 2025 cuando Jorge Macri asumió el control pleno de la capital e intervino las direcciones estatales arrastrando la barredora.

Sin embargo, el aspecto más inverosímil del caso no es su turbio pasado atado a la estructura de la bandera amarilla, sino su flamante aterrizaje dorado en la flamante administración nacional de La Libertad Avanza. Datos públicos confirman que Carlos Frugoni figuraba oficialmente en el registro de incumplidores al régimen de integridad pública porteño y, peor aún, estaba inhibido legalmente para ejercer cargos en la CABA.

¿Cómo logra un oscuro dirigente inhabilitado, sumariado y sancionado terminar manejando de manera exclusiva el sensible esquema del transporte y la infraestructura del gobierno de Javier Milei? La insólita respuesta desnuda los pactos estructurales de impunidad vigentes entre los viejos aliados de Mauricio Macri y el mismísimo Luis Caputo, quien lo reclutó personalmente para blindar su ministerio.

A su vez, esta maniobra de reciclaje castrista deja muy mal parada a Patricia Bullrich. Resulta por demás irónico el profundo silencio que guardó la máxima autoridad en temas de seguridad y transparencia, cuyo principal capital discursivo siempre se basó en denunciar y exterminar de raíz a las mafias y a los funcionarios corruptos.

Lavado de dinero, millonarias denuncias penales y saltos patrimoniales

Las acrobacias y las creativas justificaciones matemáticas de Carlos Frugoni no resisten ni el más mínimo ni superficial análisis de un perito contable básico. Ante la gigantesca gravedad de los delitos expuestos, el aguerrido legislador porteño Facundo del Gaiso, espada fundamental del partido de la Coalición Cívica, se encuentra impulsando una letal y fundamentada denuncia penal en los pasillos de Comodoro Py.

Los frenéticos saltos financieros del arquitecto macrista son, lisa y llanamente, inexplicables en un sistema transparente. Para graficar el desparpajo: en su declaración jurada legal del año 2019, el entonces amo y señor de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima juró bajo firma contar únicamente con 98.000 dólares atesorados en caja y unos escasos 3 millones de pesos en acciones empresariales locales.

Sorprendentemente y desafiando toda lógica financiera lícita, a los dos años su patrimonio se multiplicó a niveles irrisorios, lo que le permitió comprar, en efectivo y de contado, hasta siete fastuosos departamentos en Estados Unidos. Frente a esto, la implacable querella exigirá investigar a fondo supuestas maniobras que son extremadamente compatibles con el lavado de dinero internacional y la evasión fiscal agravada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

"A los dos años siete propiedades en Miami sin declarar; se olvidó. Bueno, tiene que dar muchas explicaciones a la justicia", arremetió con furioso sarcasmo Facundo del Gaiso desde la pantalla televisiva, exponiendo a la luz pública el modus operandi de un alto jerarca habituado, de forma sistemática, a pisotear y sortear la mismísima Ley de Ética Pública.

El falso relato anticasta de Milei cae herido de muerte

Este escabroso y pestilente bochorno patrimonial genera el impacto de un torpedo directo y sin desvío debajo de la línea de flotación moral impulsada por el presidente Javier Milei. Pedirle a los empobrecidos ciudadanos lágrimas y sufrimientos brutales, mientras las manos derechas del ministro Luis Caputo esconden incontables millones de dólares ilegales en el estado de Florida, configura un relato políticamente insostenible y detonado.

Los líderes de la oposición justicialista asisten atónitos a este bochorno sin fin. En especial, toda la estructura orgánica encolumnada detrás del peronismo y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, contemplan este profundo derrumbe moral. La escandalosa y vergonzosa debacle del intocable Carlos Frugoni evidencia, sin matices, que los fieros y ruidosos "leones" decidieron aliarse y encubrir a los principales lobistas de la cuestionada casta constructora de la última década perdedora.

Aunque durante largas y tensas horas de angustia el oficialismo gubernamental intentó desesperadamente minimizar los abrumadores daños y ratificar a su denunciado funcionario en el importantísimo ministerio, la inaguantable presión mediática nacional no dio tregua alguna. Acorralado, Luis Caputo debió soltarle la mano y forzarlo a rubricar el portazo final durante el transcurso del reciente domingo 26 de abril de 2026.

Mientras las familias obreras argentinas sufren la despiadada recesión económica y el cruel desguace de las agencias del Estado en carne propia, los supuestos e infantiles "olvidos" de la élite de los libertarios derraman un amargo aroma a estafa e impunidad sin fin. El astuto arquitecto estructuró y financió su millonaria y fastuosa guarida en el Caribe, logrando ratificar la amarga y triste hipótesis de que, lamentablemente, las mismas mafias de siempre continúan monopolizando la jugosa caja de nuestro país.

Lo que tenés que saber sobre la caída de Carlos Frugoni