Locura por Colapinto en Palermo: medio millón de personas vibraron con el regreso de la Fórmula 1 a las calles porteñas

La Ciudad de Buenos Aires se transformó este domingo en el epicentro del automovilismo mundial.

Bajo un sol radiante y el rugido ensordecedor de un motor V8 que no se escuchaba en el país desde hace 14 años, Franco Colapinto protagonizó un Road Show multitudinario que reunió a 500.000 personas en los bosques de Palermo.

El evento no solo fue una exhibición de destreza, sino una contundente demostración de la pasión argentina para tentar a la máxima categoría con un regreso oficial al calendario.

El circuito callejero de tres kilómetros, que tuvo como eje el Monumento a los Españoles, se convirtió en una tribuna gigante. Familias enteras, jóvenes con merchandising de Alpine y vecinos en los balcones al mejor estilo Mónaco, colmaron cada rincón para ver al piloto de 22 años quemar caucho y dibujar trompos sobre el asfalto porteño.

👉 "Esto fue impresionante, lo disfruté muchísimo. Es algo que soñaba pero no pensé que llegaría tan pronto", expresó un emocionado Colapinto tras bajarse del Lotus E20.

El monoplaza del 2012 que, con su tecnología Renault V8, superó en decibelios a los actuales motores híbridos, haciendo vibrar hasta los ventanales de los edificios cercanos.

De la tecnología moderna al legado de Fangio

El momento de mayor carga emotiva ocurrió durante la segunda pasada. Colapinto cambió el casco moderno por las clásicas antiparras de lente dividido para conducir una réplica del Mercedes Benz W196, la legendaria "Flecha de Plata" con la que Juan Manuel Fangio se coronó campeón mundial en 1954 y 1955.

Con el número 16 en la trompa y una bandera argentina al viento, Franco unió el pasado glorioso con el presente esperanzador del automovilismo nacional.





El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien presenció el evento junto a su esposa María Belén Ludueña, destacó la capacidad organizativa de la Ciudad:

“Es una manera de convencer a la gente de la Fórmula 1 de que confíe en nosotros. Tenemos el MotoGP confirmado para el año que viene y ahora vamos por más: el Autódromo está en pleno plan de obras para ser una pista de categoría internacional”.

El apoyo de las figuras y el sueño del GP

El cierre del evento tuvo un tinte festivo y generacional. Colapinto recorrió el circuito saludando a los fanáticos desde la caja de un camión, acompañado por su amigo, el productor musical Bizarrap, quien ha sido un pilar fundamental en el apoyo mediático y financiero para su llegada a la F1.

Con la Ciudad designada como Capital Mundial del Deporte 2027, el Road Show de Colapinto funcionó como una "prueba de fuego" superada con creces.

Para los especialistas, la logística y la respuesta del público (que incluyó turistas de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) dejan a Buenos Aires en una posición de privilegio frente a otras ciudades que pujan por una fecha en el Gran Circo.