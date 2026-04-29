Leo Nardini se reunió con Dante Gebel para debatir sobre "modelos de gestión" y convivencia

En un movimiento que sacudió el tablero político bonaerense por su alto voltaje simbólico, el intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, mantuvo una reunión de trabajo con el reconocido conferencista Dante Gebel.

El encuentro, que el propio jefe comunal peronista calificó como una charla "desde lo humano", se centró en la necesidad de tender puentes de diálogo y convivencia en una Argentina marcada por la polarización.

Nardini, uno de los referentes de peso del peronismo en la Primera Sección Electoral, aprovechó la oportunidad para presentarle a Gebel —quien viene coqueteando con una posible candidatura presidencial— los resultados de su gestión local.

El foco estuvo puesto en cómo la inversión en espacio público, el deporte y la cultura han servido para "generar comunidad" en Malvinas Argentinas, un modelo que, según el alcalde, tiene potencial para proyectarse a escala provincial y nacional.

👉 “Necesitamos una Argentina donde podamos escucharnos y construir acuerdos”, enfatizó Nardini, marcando una postura de moderación y gestión territorial frente a los discursos de confrontación que dominan la escena actual.

Gestión como plataforma política

Para Nardini, la visita de Gebel no fue solo una cortesía protocolar, sino una validación de su "modelo Malvinas" ante una figura que atrae la mirada de sectores no tradicionales de la política.

Durante el intercambio, el intendente destacó que la cercanía y la responsabilidad en la gestión son las claves para "unir y construir" con respeto y en paz.

Por su parte, el encuentro representa para Gebel el acercamiento de mayor densidad política hasta el momento en su armado nacional.

La sintonía entre la visión de "respeto y valores" del conferencista y el "modelo de cercanía" de Nardini abre un interrogante sobre posibles alianzas o puntos de contacto programáticos de cara al futuro electoral.