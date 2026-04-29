El Leoni-kirchnerismo de Karina Milei: radiografía de la verdadera "Cajera" que maneja la motosierra y vacía el Gabinete

La Argentina asiste, atónita y hambreada, a la consolidación de un fenómeno político inédito y nefasto: la Monarquía de Olivos. Mientras el relato libertario de la "anticasta" se desintegra en cada remarcación de precios en los supermercados, una figura emerge de las sombras con un poder omnímodo y despiadado.

No la votó nadie, pero manda más que todos. Karina Milei, apodada cínicamente por su propio hermano como "El Jefe", dejó de ser la enigmática pastelera para transformarse en la dueña absoluta de la Casa Rosada.

El vaciamiento institucional es total. Ya no se trata de una gestión de gobierno con matices; es un régimen endogámico donde la lealtad de sangre cotiza más que la idoneidad técnica. El Gabinete de Ministros es una farsa, una puesta en escena para tapar que la única lapicera real la tiene Karina Milei.

Como venimos revelando en los informes especiales de Primera Página, esta concentración de poder feudal no solo es moralmente repudiable, sino que es el motor de las internas más feroces que están desintegrando al propio oficialismo libertario desde adentro.

La verdadera "Cajera": de los postres a las offshore cripto

La biografía oficial de Karina Milei intenta vender una historia de superación naíf: una mujer dedicada a la repostería que, por amor fraternal, se sumergió en el barro de la política. Mentira. Pero la realidad es mucho más ácida y contundente.

Karina Milei es el cerebro operativo detrás de la marca Milei, la armadora territorial de la Provincia de Buenos Aires y, fundamentalmente, la guardiana de la caja. Su pasado no es el de una emprendedora inocente; es el de una operadora que siempre entendió el valor del secreto y la lealtad incondicional.

Su gestión como Secretaria General de la Presidencia es un compendio de escándalos silenciados. A diferencia de lo que pregonan sobre la transparencia libertaria, Karina Milei acumuló pesadas denuncias penales por tráfico de influencias y vulneraciones dolosas a la Ley de Ética Pública.

El caso más obsceno estalló en el año 2025, vinculado al escándalo de las criptomonedas offshore, donde la propia Elisa Carrió la definió, sin eufemismos, como "la cajera", comparándola con lo peor del esquema de corrupción de Julio De Vido.

Investigaciones judiciales, que como siempre en la República Argentina avanzan a paso de tortuga, rastrearon el uso de firmas pantallas como Genova LLC y Waki LLC, radicadas en paraísos fiscales de Estados Unidos, para mover fondos de dudosa procedencia.

Estas maniobras, sospechosamente compatibles con el lavado de dinero internacional, desnudan que mientras el ciudadano sufre el ajuste salvaje, la élite libertaria se asegura su guarida financiera en el extranjero, pisoteando la mismísima ley que juraron defender.

La relación simbiótica: dependencia total de Javier

El poder de Karina Milei no se explica sin la dependencia psicológica extrema que Javier Milei tiene hacia ella. Es una relación simbiótica, oscura y asfixiante. Ella es su contención, su armadura política y, sobre todo, quien interpreta y ejecuta sus caprichos mesiánicos.

"Sin Karina, Javier no existe", confiesan por lo bajo los pocos funcionarios que se animan a romper el omertá libertario. Es "El Jefe" no solo por jerarquía burocrática, sino por un dominio emocional absoluto sobre el Presidente.

Mientras Javier Milei se desborda en gritos y berrinches televisivos denunciando a la "casta", es Karina Milei quien, en el silencio de los despachos alfombrados, rosquéa con los peores exponentes de esa misma casta política y constructora para garantizar la impunidad de su esquema de poder.

Esta dualidad es brutal y cínica: el "león" ruge para la tribuna, pero la "dueña" miente, esconde y opera para sostener una monarquía familiar financiada por el hambre de la República Argentina.

Gabinete de leones de papel y la guillotina de Karina

El historial del Gabinete libertario es un cementerio de funcionarios eyectados por no mostrar la debida sumisión ante Karina Milei. El vaciamiento es sistemático. El primer gran caído fue Nicolás Posse, el jefe de Gabinete inicial, guillotinado por "El Jefe" en mayo de 2024 por osar tener autonomía de vuelo.

Luego le siguió Guillermo Francos, quien tras un paso fugaz por la Jefatura de Gabinete debió pegar el portazo final en octubre de 2025 al comprender que la lapicera real era inalcanzable.

La lista de bajas es interminable y dolorosa para cualquier gestión que pretenda ser seria: el ex Canciller Gerardo Werthein, Lisandro Catalán en Interior, Gerardo Boschín en Trenes, Paul Starc en la UIF, Marco Lavagna en el INDEC...

Todos ejemplos de idoneidad o volumen político sacrificados en el altar de la lealtad endogámica. Karina Milei no busca ministros; busca empleados. Su criterio de selección es tan simple como nefasto: obsecuencia total o la guillotina política inmediata.

Guerra total en abril de 2026: todos contra Santiago Caputo

Hoy, este proceso de desintegración interna llegó a su fase más violenta y pública. El Gabinete libertario está paralizado por una guerra de todos contra todos. La interna que domina la escena en este mes de abril de 2026 es la batalla final entre Karina Milei y Santiago Caputo. Culpan a Javier Milei de ser incapaz de "laudar" en la interna entre su hermana de sangre (Karina) y su hermano del alma (Santi), dejando el barco a la deriva.

La máxima que circula en los pasillos de Balcarce 50 es contundente: "Todos contra Caputo". El otrora todopoderoso asesor libertario hoy está de salida, acorralado por "El Jefe". Su principal enemigo público es el actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien cínicamente culpa a Santiago Caputo de casi todas sus desgracias y operaciones fallidas, incluyendo la vergonzosa opereta de la quita de acreditaciones a la prensa acreditada en la Casa Rosada.

La rebelión de Pettovello y el frente con Karina

En medio de este caos institucional, surgió una alianza inesperada y brutal: Sandra Pettovello se sumó activamente a la guerra de Karina Milei contra Santiago Caputo. La ministra de Capital Humano, cansada de recibir reclamos ajenos, decidió "jugar" para "El Jefe" y bombardear sistemáticamente el esquema de poder del asesor libertario.

Fiel a su estilo avasallante y controladora, Sandra Pettovello lanzó una embestida feroz para vaciar las cajas manejadas por el círculo de Santiago Caputo. Echó de forma fulminante a su propio Jefe de Gabinete para exponer la hipocresía de los militantes libertarios de la agrupación de Caputo que accedían a créditos privilegiados, y luego bombardeó mediáticamente al Ministerio de Salud, área que Sandra Pettovello denunció como un aguantadero de "operaciones" en su contra financiadas por el caputismo.

Esta rebelión de Sandra Pettovello no solo dinamita la gestión operativa del gobierno libertario, sino que expone la mentira de la unidad. El gobierno de Javier Milei ya no existe como tal; es un frente de batalla donde la "familia" y sus socios circunstanciales se devoran entre sí para no perder el control de la caja del Estado, mientras la sociedad argentina sufre las consecuencias de una gestión totalmente paralizada por la rosca y la impunidad familiar.

Lo que tenés que saber sobre la "Monarquía de Karina"