Brutal choque en Ensenada: un motociclista voló por el aire y sufrió una grave fractura

Un violento accidente de tránsito sacudió a Ensenada en las últimas horas, cuando un motociclista fue embestido por un automóvil en una esquina de la ciudad, salió despedido por el aire y terminó con una fractura expuesta en una de sus piernas.

El hecho ocurrió en la intersección de avenida Horacio Cestino y calle Alem, donde, por causas que aún se intentan establecer, un vehículo impactó de lleno contra una moto, generando una escena de extrema violencia que quedó registrada por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran con crudeza el momento del choque: tras el impacto, el conductor del rodado menor es lanzado varios metros y cae pesadamente sobre el asfalto.

De acuerdo a las primeras reconstrucciones, el siniestro se produjo cuando uno de los vehículos cruzó la intersección con el semáforo en rojo.

Además, un detalle no menor quedó registrado en el video: el casco del motociclista aparece rodando por la calzada tras el impacto, lo que abre dudas sobre si lo llevaba correctamente colocado.

A pesar de la violencia del impacto, fuentes indicaron que las lesiones podrían haber sido aún más graves, lo que refuerza la magnitud del accidente.