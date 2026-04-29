Paro total en el Servicio Meteorológico: ATE desafía a Sturzenegger y advierte por un "apagón" en los vuelos

La tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores estatales alcanzó un nuevo pico de ebullición. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un Paro Nacional en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el próximo jueves 30 de abril, una medida que amenaza con paralizar la operatividad de los aeropuertos y complicar seriamente los vuelos en todo el país.

La huelga surge como respuesta directa a los recientes anuncios del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien justificó en redes sociales el desmantelamiento del organismo alegando una supuesta obsolescencia.

Desde ATE, el secretario general Rodolfo Aguiar salió al cruce con dureza:

👉 “Sturzenegger miente descaradamente. Los datos para intentar justificar el vaciamiento son falsos”.

Los riesgos del "apagón meteorológico"

El gremio denuncia que el intento de despedir a 240 trabajadores (lo que representa el 30% del personal civil) no es una modernización, sino una destrucción de un servicio vital.

Según Aguiar, la falta de personal ya está generando una ventana de 9 a 12 horas diarias sin observación, lo que afecta directamente la seguridad de:

Vuelos comerciales y privados: La información meteorológica en tiempo real es obligatoria para el despegue y aterrizaje.

Navegación marítima y fluvial: Vital para el comercio exterior y la pesca.

Producción agropecuaria: Crucial para la prevención ante eventos climáticos extremos.

Alertas tempranas: El sistema que protege a la población civil ante tormentas y desastres naturales.

Cruce de datos y acusaciones de "ignorancia"

Aguiar calificó las declaraciones de Sturzenegger como "burradas", señalando que el funcionario desconoce la estructura técnica del SMN. “Dice que son solo 20 meteorólogos, pero ignora que el sistema incluye observadores, técnicos en instrumental y especialistas en informática que combinan tecnología automática con observación humana indispensable”, sentenció el dirigente.

Desde el sindicato subrayaron que el Gobierno no propone inversiones en nuevos equipos ni actualizaciones tecnológicas, sino simplemente un recorte bajo la lógica de la "motosierra".

ATE exige la reincorporación inmediata de los cesanteados y una inversión real para modernizar el organismo sin dejar a cientos de familias en la calle.