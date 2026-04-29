Alimentos que ayudan a prevenir el cáncer, según un experto de Harvard

Más del 90% del riesgo de cáncer está asociado a factores externos y hábitos cotidianos, según explicó el médico e investigador William Li, especialista en medicina preventiva y licenciado en bioquímica por la Universidad de Harvard. Durante su participación en el podcast ZOE, sostuvo que el organismo genera células cancerosas todos los días, aunque en la mayoría de los casos el sistema inmunitario logra detectarlas y eliminarlas antes de que se transformen en tumores.

El especialista aseguró que la alimentación cumple un rol central en ese proceso y destacó una serie de productos respaldados por estudios científicos que ayudan a reducir la inflamación y fortalecer las defensas naturales del cuerpo.

Entre los alimentos mencionados aparecen la soja, el tomate, las manzanas, los frutos rojos, el café y el té matcha, todos asociados a efectos protectores frente a distintos tipos de cáncer.

Qué alimentos recomienda William Li para reducir el riesgo de cáncer

Li explicó que apenas entre el 5% y el 10% de los casos de cáncer tienen origen genético. El resto, sostuvo, se relaciona con factores ambientales y hábitos como el tabaquismo, la mala alimentación, la exposición a sustancias tóxicas y la inflamación crónica.

Entre los puntos más destacados, el especialista remarcó:

Consumir alimentos ricos en fibra y antioxidantes.

Reducir ultraprocesados y carnes procesadas.

Evitar el exceso de alcohol y tabaco.

Priorizar dietas mediterráneas o asiáticas.

Disminuir el uso de recipientes plásticos para comida y bebida.

En relación con la soja, Li destacó las propiedades de las isoflavonas, especialmente la genisteína. Según indicó, estos compuestos actúan como fitoestrógenos capaces de bloquear ciertos mecanismos hormonales vinculados al crecimiento tumoral.

Citando un estudio realizado con 5.000 mujeres con cáncer de mama, afirmó que quienes consumían diariamente leche de soja y proteína de soja presentaban un 30% menos de riesgo de morir por la enfermedad.

Tomate, café y frutos rojos: los alimentos con más evidencia científica

Otro de los alimentos señalados por el investigador fue el tomate, principalmente por su contenido de licopeno, un carotenoide con efectos antioxidantes.

Según detalló, una investigación de Harvard que siguió a más de 36.000 hombres durante 20 años detectó que quienes consumían tomates cocidos entre dos y tres veces por semana tenían un 30% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata.

Además, recomendó combinar el tomate cocido con aceite de oliva virgen extra para mejorar la absorción del licopeno.

Las manzanas también ocuparon un lugar importante en la lista. Li explicó que contienen polifenoles y ácido clorogénico, compuestos que ayudan a disminuir la inflamación y favorecen el equilibrio de la microbiota intestinal.

En la misma línea mencionó a los frutos rojos como frutillas, arándanos y frambuesas. Según indicó, las antocianinas responsables de su color intenso funcionan como antioxidantes y dificultan la irrigación sanguínea de los tumores.

Té matcha, microbiota y el impacto de los ultraprocesados

El médico también resaltó los beneficios del café y el té, especialmente el matcha, por su alto contenido de polifenoles y catequinas.

“Para obtener el mayor beneficio, el té matcha es el más potente porque incluye toda la fibra de la hoja”, afirmó durante el podcast.

Li señaló que estos compuestos fortalecen el sistema inmunitario y ayudan a combatir la inflamación persistente, considerada uno de los factores que favorecen la aparición del cáncer.