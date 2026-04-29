Espectáculos | 27 Apr
DESAFÍOS MUSICALES
Flor Jares: la voz que crece entre el aula, la radio y el streaming
La artista visitó "Compartiendo con el Teto Medina" en Radio Zónica y "Uriel Live Show" en UrbanaBA, donde confirmó su presente de expansión vocal y proyectos nuevos
Florencia Jares está en plena expansión. Con la voz como bandera, la cantante y coach vocal pasó por dos medios clave para contar en qué anda: alumnos nuevos, formación constante y el desafío de explorar nuevos registros.
Mano a mano con el Teto Medina
En Radio Zónica, Flor fue invitada especial de "Compartiendo con el Teto Medina", el magazine que conduce Teto Medina a las 19 hs. Ahí, mano a mano con el Teto, contó que está finalizando su curso de Coaching Vocal y sumando nuevos alumnos a su espacio de formación.
Como gesto de agradecimiento, Flor le hizo un regalo al Teto en vivo, en una charla que mezcló música y buena onda.
Ante la mirada atenta de Teto, Flor reveló que sigue perfeccionándose en piano y guitarra y se capacita en producción musical y composición desde su casa. El objetivo es claro: que sus alumnos puedan grabarse de manera profesional. Hoy ya compone canciones apuntadas al pop y las baladas, géneros que la identifican.
De Radio Zónica a UrbanaBA
El mismo jueves 16 de abril, de 20 a 21 hs, Flor también fue invitada de "Uriel Live Show" por UrbanaBA, con la conducción de Uriel Santander. Compartió programa con Colo Marinich llevando su música al streaming.
Nuevo registro: ahora contraalto
Entre sus desafíos, Flor anunció que desde el sábado 19 de abril se suma como coreauta al Coro Vocal en Armonía en el registro de contraalto. "Incursionar en mis graves y descubrir nuevas habilidades vocales me entusiasma muchísimo", contó.
Abril cierra cantando
Para coronar el mes, el miércoles 30 se presenta con un trío vocal junto a Jorge Raúl Rojas y Nicolás Grimaldi en Patio Ragú.
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Flor Jares no para: enseña, aprende, compone y ahora también explora sus graves.