El Dr. Gabriel López Calleri disparó el rating en “Mi País” por Canal Argentina 12

Durante el bloque en el que López Calleri habló sobre CLC Consultores, consultora que lidera, los números de rating registraron un pico inusual. Se trata de un fenómeno que no ocurre con frecuencia en la franja horaria del programa, lo que sorprendió positivamente tanto a la producción como a los anunciantes.

Desde la producción de Mi País confirmaron que quedaron “más que felices” con la participación del Dr. López Calleri. Su claridad para explicar el trabajo de CLC Consultores, sumado a su presencia televisiva, mantuvo a los televidentes conectados y generó repercusión en redes sociales durante y después del programa.

El Dr. Gabriel López Calleri viene consolidándose como referente en el ámbito de la consultoría, y su paso por Canal Argentina 12 reforzó ese perfil. La combinación de contenido y carisma logró lo que pocos invitados consiguen: mover la aguja del rating en un horario competitivo.

Con este antecedente, no se descarta que Mi País vuelva a convocar al CEO de CLC Consultores para próximas emisiones. La televisión, una vez más, demostró que cuando hay contenido sólido y buenos comunicadores, el público responde.