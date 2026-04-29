Mafia, fútbol y poder oscuro en AFA: Tapia, Toviggino y la red de impunidad de Milei y Kicillof

Claudio Tapia y Pablo Toviggino transformaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un feudo institucional totalmente inexpugnable. El fútbol es hoy una caja negra incontrolable de la política que empobrece al ciudadano argentino. Desde la histórica sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se digitan negocios y favores que escapan a cualquier auditoría financiera del Estado.

La historia de Claudio Tapia comenzó en las sombras del ascenso en el modesto club Barracas Central y el sindicato del CEAMSE. Su alianza familiar y política con Hugo Moyano le permitió escalar sin frenos hacia la cima del poder. Hoy, maneja el fútbol de la Argentina como si fuera el patrón intocable de una estancia en la década del treinta.

Por su parte, Pablo Toviggino emergió de las oscuridades burocráticas del Consejo Federal para convertirse en el tesorero implacable. Su ascenso meteórico desde la provincia de Santiago del Estero resulta inexplicable sin el amparo del poder político local. Fue apadrinado tempranamente por Sergio Massa, quien le garantizó protección desde los despachos del Congreso nacional.

La gestión actual se caracteriza por sospechas crónicas de corrupción severa, balances dibujados a medida y designaciones a dedo. Se multiplican las graves denuncias por retención de aportes y desvíos de fondos millonarios hacia cuentas privadas. Sin embargo, la cúpula de la AFA duerme tranquila sabiendo que sus espaldas están totalmente cubiertas por el poder de turno.

Una red judicial mafiosa

Para sostener este imperio económico, la conducción armó una coraza judicial absolutamente impenetrable en la Argentina. El experto Daniel Vitolo resumió este oscuro entramado como una "red de protección judicial" perfecta y letal. Esto explica por qué las investigaciones penales en contra de la dirigencia nunca terminan de explotar frente a la sociedad.

El eslabón más visible y escandaloso de esta red de protección es el ministro de Justicia porteño Juan Bautista Mahiques. Fue designado arbitrariamente como vicerrector de la Unafa por una firma directa de Claudio Tapia. A su vez, su familia completa el cuadro y él integra la estratégica Comisión de Ética de la Conmebol, donde su benefactor es vicepresidente.

El accionar del clan que encabeza Juan Bautista Mahiques fue clave para frenar expedientes que quemaban en los tribunales federales. El funcionario acercó abogados penalistas exclusivos para defender a Pablo Toviggino de acusaciones gravísimas de corrupción. Este blindaje institucional anula sistemáticamente cualquier intento de los fiscales por conocer la verdad.

La influencia de esta corporación abarca desde el Ministerio de Justicia hasta los lúgubres pasillos de Comodoro Py. Se acusa a este sector de desplazar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) que investigaba las irregularidades del fútbol. Todo genera dudas enormes sobre la verdadera voluntad del establishment de avanzar en las causas penales de lavado.

Pero la casta judicial porteña no actúa en absoluta soledad en este tablero de ajedrez manchado por el dinero. Daniel Angelici actúa como un histórico y pesado operador judicial fuertemente ligado al macrismo. A pesar de sus supuestas peleas públicas con Claudio Tapia, la necesidad de mantener el negocio intacto los volvió a unir en las sombras.

Los reportes confidenciales indican que el ex presidente del Club Atlético Boca Juniors selló pactos de no agresión y encubrimiento. Daniel Angelici cerró acuerdos secretos para aportar toda su influencia corporativa en los tribunales y en el Consejo de la Magistratura. Su estrecha cercanía con la familia de Juan Bautista Mahiques lo ubica en el centro exacto del blindaje mafioso.

En las altas esferas del peronismo, la figura del ex ministro de Economía Sergio Massa resulta vital para la supervivencia de la cúpula. Massa figura como el padrino político indudable de Pablo Toviggino en el opaco terreno nacional. Ambos mantienen una relación muy fluida, llena de actos públicos conjuntos y sospechosos apoyos mutuos que la prensa evita mencionar.

Millones en Santiago del Estero

El crecimiento exponencial de Pablo Toviggino en la AFA coincidió groseramente con su brutal expansión económica y empresarial provincial. El caudillo Gerardo Zamora le aportó todo el respaldo territorial y político absoluto desde el gobierno de Santiago del Estero. La provincia norteña se convirtió de facto en un gran lavadero de favores para la dirigencia del fútbol argentino.

Bajo el amparo total del cuestionado régimen del gobernador Gerardo Zamora, proliferaron las millonarias obras de infraestructura y los eventos deportivos. El Estado provincial le otorgó subsidios multimillonarios a empresas íntimamente vinculadas al entorno directo de Pablo Toviggino. El caso más resonante y escandaloso documentado es el de la misteriosa firma Segon SRL.

Esta cuestionada empresa privada recibió la escalofriante suma de más de 1.200 millones de pesos en transferencias directas provinciales. La excusa formal para el giro descontrolado de fondos fue la supuesta prestación de servicios de seguridad hospitalaria en la región. Además, apalancaron económicamente a firmas santiagueñas en negocios digitales de la AFA, como el polémico proyecto Guardians of the Ball.

Fuentes del derecho en la Argentina denuncian una estrategia legal agresiva para evadir a la siempre peligrosa justicia federal de Buenos Aires. Existen maniobras judiciales conjuntas para dilatar investigaciones o mudar las causas penales hacia fueros amigables en Santiago del Estero. En esa jurisdicción, la palabra de Gerardo Zamora es ley suprema y la impunidad está totalmente garantizada.

Apuestas y lavado de dinero

En el plano de los gigantescos negocios deportivos, el manejo de la billetera institucional sigue acumulando focos de severos cuestionamientos. El multimillonario contrato de la AFA con la casa de apuestas Betano encendió todas las alarmas por falta de transparencia financiera. La ludopatía avanza destruyendo familias mientras los dirigentes llenan sus arcas personales sin ningún tipo de control estatal.

Según denuncias periodísticas de primera línea, este oscuro acuerdo se enmarca en un manejo decididamente opaco de ingresos por sponsoreo. Los investigadores ven claramente la mano de la alianza con Daniel Angelici en la proliferación del negocio de las apuestas online. El fútbol argentino de primera división quedó atrapado como rehén de capitales de muy dudosa procedencia.

Milei y Kicillof en guerra

El ecosistema mafioso del fútbol entró en crisis profunda con el abrupto cambio de color político en el Gobierno Nacional. La asunción de Javier Milei desató una guerra declarada y sin ningún cuartel contra el modelo corporativo de la AFA. El presidente libertario presiona a diario mediante decretos para imponer las controvertidas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el país.

La respuesta inmediata desde el edificio de la calle Viamonte fue atrincherarse y adelantar las elecciones generales para sostener el poder. La Inspección General de Justicia (IGJ) intentó frenar la escandalosa asamblea, pero un oscuro fallo de apelación le devolvió la corona a Claudio Tapia. La justicia funcional, una vez más, protegió los jugosos intereses de la corporación futbolística.

En las redes sociales, el tono del enfrentamiento institucional rozó repetidas veces el bochorno de máximo nivel en el país. Pablo Toviggino utiliza a diario su cuenta personal para atacar, insultar y burlarse de los principales funcionarios de Javier Milei. El tesorero de la entidad actúa como un verdadero barrabrava digital defendiendo la gigantesca caja recaudadora.

En la trinchera política opuesta al gobierno libertario aparece el actual gobernador peronista de la Provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof se convirtió rápidamente en el principal aliado y sostén público de Claudio Tapia para confrontar a la presidencia de la Nación. Ambos se fotografían sonrientes en estadios e inauguraciones, sellando a la vista de todos un pacto de mutua conveniencia.

Para el aparato que comanda Axel Kicillof, abrazar a la dirigencia del fútbol es una estrategia de marketing populista frente al brutal ajuste. Esta relación carnal le garantiza a Claudio Tapia el masivo respaldo territorial del peronismo bonaerense para resistir las embestidas judiciales. El fútbol fue nuevamente secuestrado por la vieja política para dirimir la violenta disputa por el poder nacional.

Rebelión en los clubes

Sin embargo, el hartazgo total ante el autoritarismo y la soberbia de la cúpula dirigencial comenzó a germinar desde adentro del sistema. Andrés Fassi, el poderoso presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, lidera hoy una dura rebelión contra la conducción de la AFA. Denunció públicamente aprietes de árbitros mafiosos y reclamó debatir urgentemente los escasos ingresos por derechos televisivos.

A las fuertes voces críticas del interior se sumó Juan Sebastián Verón, histórico referente y actual presidente de Estudiantes de La Plata. El dirigente platense cuestionó duramente el calamitoso formato del torneo de 30 equipos que arruinó la competitividad local en la Argentina. El malestar crece sin freno entre los directivos que ven cómo la liga nacional se devalúa diariamente.

La respuesta oficial de la burocracia de calle Viamonte no se hizo esperar y fue ejecutada con una brutalidad de corte estalinista. El Tribunal de Disciplina suspendió a Andrés Fassi por el lapso de 24 meses para ejercer cualquier cargo en el fútbol. "Es una venganza política", declararon indignados desde el entorno íntimo del club de Córdoba, confirmando la dictadura que impera.

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