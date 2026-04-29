¿Chau al respaldo de EE.UU.?: Villarruel exige a los Kelpers "volver a Inglaterra" y se envalentona por las Malvinas.

La cuestión de las Islas Malvinas ha vuelto a situarse en el epicentro de la agenda internacional, provocando una de las mayores fricciones diplomáticas de los últimos años entre Buenos Aires y Londres. La vicepresidenta Victoria Villarruel elevó la temperatura al máximo al declarar que los habitantes del archipiélago deben regresar a Gran Bretaña si "se sienten ingleses", subrayando que los "kelpers" no son parte de una discusión que, a su juicio, debe ser estrictamente bilateral entre Estados.

​Este endurecimiento del discurso argentino no es casual. Se produce apenas tres días después de que la agencia Reuters filtrara un documento interno del Pentágono redactado por Elbridge Colby, principal asesor de la administración Trump. El memorándum propone revisar el apoyo diplomático a las "posesiones imperiales europeas" —mencionando explícitamente a las Malvinas— como castigo a los aliados de la OTAN que se distanciaron de Washington en las operaciones militares contra Irán.

​La respuesta de Londres y la presión militar

​La reacción británica fue inmediata y unificada. El primer ministro Keir Starmer y la canciller Yvette Cooper ratificaron que la soberanía es "invariable" y que el derecho a la autodeterminación de los isleños es innegociable. Sin embargo, la preocupación en el número 10 de Downing Street es real:

​Fricción con Trump: Londres se negó a participar en ataques ofensivos contra Irán, lo que resquebrajó la "relación especial" con la Casa Blanca.

​El factor F-16: El diario The Telegraph reveló que Washington presionó a Gran Bretaña para que aceptara el rearmado de Argentina con cazas F-16 estadounidenses, un movimiento que desafía el histórico embargo de armas británico sobre Buenos Aires.

​El "voto con los pies" de Javier Milei

​El presidente Javier Milei también ha sido parte activa de esta ofensiva. Si bien en el pasado reconoció que las islas están bajo control británico, su estrategia actual apuesta a que el crecimiento de Argentina como "potencia" seduzca eventualmente a los isleños para "votar con los pies" a favor de integrarse al país. Esta visión se complementa con la voluntad del canciller Pablo Quirno de retomar las negociaciones bilaterales de forma "definitiva".

​La posibilidad de que Estados Unidos abandone su neutralidad histórica a favor de Argentina —o al menos retire su respaldo activo al Reino Unido— marcaría un hito sin precedentes desde la guerra de 1982. Mientras la oposición conservadora británica tilda la posición de Trump de "absoluta tontería", en el Gobierno argentino ven una ventana de oportunidad única abierta por la geopolítica de Oriente Medio.