Papa León XIV podría visitar Argentina en noviembre: crecen las señales de una gira por Sudamérica

La posibilidad de una visita del papa León XIV a la Argentina volvió a tomar fuerza este fin de semana luego de las declaraciones del cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, quien afirmó que existe un “80%” de probabilidades de que el pontífice concrete una gira sudamericana en noviembre.

El religioso uruguayo sostuvo que el itinerario incluiría a Argentina, Perú y Uruguay, aunque aclaró que todavía no hay confirmación oficial del Vaticano. La expectativa crece tanto en ámbitos eclesiásticos como políticos, especialmente porque el Papa no visitó Argentina desde el inicio de su pontificado.

“80% que viene. En noviembre, esperemos”, expresó Sturla durante una entrevista con el noticiero Subrayado de Canal 10 de Uruguay. Según explicó, el propio León XIV dejó abierta la posibilidad tras regresar de una reciente gira por África.

La declaración alimentó las versiones que desde hace meses circulan dentro de la Iglesia Católica y en sectores diplomáticos de la región. Incluso, en las últimas semanas comenzaron a aparecer movimientos internos vinculados a la organización de posibles actividades oficiales y pastorales.

Qué factores definen la visita del papa León XIV

De acuerdo con Sturla, uno de los principales puntos que todavía condicionan el viaje son las elecciones presidenciales en Perú, país donde León XIV desarrolló gran parte de su trayectoria eclesiástica antes de llegar al Vaticano.

El cardenal explicó que el pontífice pretende esperar la asunción de un nuevo gobierno peruano para formalizar la invitación oficial. “Falta que otros países tengan ya su gobierno electo y por lo tanto la invitación bien concreta”, señaló.

A esto se suma otro dato que incrementó las especulaciones en Argentina: la búsqueda de un nuevo nuncio apostólico con experiencia en organización de viajes papales, luego de que Miroslaw Adamczyk fuera trasladado por el Vaticano a Albania.

Según trascendió, dentro de la Iglesia consideran clave contar con un representante diplomático que pueda coordinar una eventual visita de gran magnitud, tanto en términos protocolares como logísticos.

Lo que tenés que saber

Daniel Sturla afirmó que hay un “80%” de chances de que el Papa visite Sudamérica.

afirmó que hay un “80%” de chances de que el Papa visite Sudamérica. La gira incluiría a Argentina, Uruguay y Perú .

. El viaje sería en noviembre o principios de diciembre .

. La confirmación dependería de cuestiones políticas y diplomáticas.

El Vaticano suele informar estos viajes con unos seis meses de anticipación.

Cómo sería la gira papal por Argentina y Uruguay

Aunque no trascendieron detalles oficiales sobre el recorrido, Sturla indicó que en Uruguay ya existen distintas propuestas para recibir al pontífice y que incluso se analiza una visita al interior del país.

La agenda incluiría reuniones protocolares con autoridades gubernamentales y encuentros pastorales con sacerdotes, religiosos y fieles. Además, se prevé una misa multitudinaria en Montevideo.

Entre los lugares que analiza la Iglesia uruguaya aparecen el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

El entusiasmo en Uruguay creció luego de una frase pronunciada por León XIV durante un encuentro en el Vaticano. Según contó Sturla, el Papa se despidió diciendo: “Nos vemos en Uruguay”, una expresión que disparó expectativas en la comunidad católica.

En Argentina, mientras tanto, la posible visita también genera expectativa política y religiosa. La llegada de un pontífice siempre implica una fuerte movilización social y una importante repercusión internacional.

Por ahora, desde el Vaticano no hubo confirmación oficial. Sin embargo, las señales públicas y los movimientos diplomáticos mantienen viva la expectativa de una gira histórica por Sudamérica antes de fin de año.