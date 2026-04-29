China y Estados Unidos aceleran la guerra satelital en el espacio

La competencia entre China y Estados Unidos por el dominio del espacio dejó de ser una hipótesis de ciencia ficción para convertirse en una pulseada estratégica de escala global. El crecimiento acelerado de la capacidad satelital china, sumado a maniobras orbitales consideradas por Washington como simulacros de combate, elevó la tensión entre las dos principales potencias militares del planeta.

Según un extenso análisis publicado por Financial Times, basado en documentos militares y académicos vinculados al Ejército Popular de Liberación (EPL), Beijing avanza hacia un modelo de “guerra espacial” donde los satélites ya no solo sirven para comunicaciones o navegación, sino también para operaciones ofensivas y de sabotaje.

El dato que más preocupa en Occidente es la magnitud del despliegue chino. El país asiático proyecta lanzar más de 37.000 nuevos satélites entre 2024 y 2030, con el objetivo de alcanzar una capacidad de entre 60.000 y 100.000 aparatos en órbita terrestre baja (LEO).

La carrera no es solamente tecnológica: también implica el control de posiciones orbitales estratégicas. Las normas internacionales asignan frecuencias y espacios bajo el principio de “primero en llegar, primero en servir”, lo que obliga a acelerar lanzamientos para no perder terreno frente a competidores.

China redefine la doctrina militar espacial

La doctrina china sostiene que controlar el espacio equivale a controlar la Tierra. Así lo expresa el manual militar Introduction to Space Operations, publicado en 2024, donde se afirma que “el espacio ya está envuelto en humo de potencial conflicto”.

El episodio más reciente ocurrió en abril, cuando el satélite estadounidense USA 324 se aproximó a los satélites chinos TJS-16 y TJS-17. Mientras Beijing asegura que son dispositivos experimentales de telecomunicaciones, Washington sospecha que cumplen funciones de vigilancia y operaciones militares.

El jefe de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, general Chance Saltzman, describió esas maniobras como “combate cerrado orbital” y advirtió que el espacio ya debe ser considerado un “dominio de combate”.

Lo que tenés que saber

China planea lanzar 37.000 satélites antes de 2030

Estados Unidos aumentó un 80% el presupuesto espacial militar

Las maniobras orbitales ya son vistas como simulacros de guerra

El foco estratégico está puesto en la órbita terrestre baja (LEO)

Starlink modificó el equilibrio militar en el espacio

China desarrolla tecnologías de guerra electrónica y comunicación cuántica

Satélites capaces de capturar y mover otros artefactos

Uno de los antecedentes que más inquietud generó en Estados Unidos ocurrió en 2022, cuando el satélite chino Shijian-21 utilizó un brazo robótico para desplazar otro satélite fuera de su órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros de la Tierra.

Aunque oficialmente el objetivo era remover basura espacial, sectores militares estadounidenses interpretaron esa capacidad como una posible herramienta antisatélite.

La sofisticación tecnológica creció todavía más en 2024, cuando cinco satélites experimentales chinos realizaron maniobras coordinadas en órbita geoestacionaria consideradas equivalentes a prácticas de combate orbital.

Además del despliegue físico, la competencia incluye herramientas de:

interferencia electrónica

armas láser

sistemas de sabotaje cibernético

satélites autónomos capaces de inutilizar otros aparatos

En paralelo, China logró un avance considerado histórico en comunicaciones cuánticas al concretar un enlace en tiempo real entre un microsatélite y una estación terrestre móvil.

El impacto de Starlink y la nueva pelea por la órbita baja

La expansión de constelaciones satelitales como Starlink, desarrollada por SpaceX, cambió completamente la lógica militar del espacio. En lugar de depender de pocos satélites grandes y vulnerables, el nuevo modelo apuesta a cientos o miles de unidades distribuidas en órbita baja.

China considera ahora indispensable replicar esa estrategia para evitar quedar expuesta ante un ataque inicial.

La preocupación central pasa por la resiliencia: si un sistema pierde algunos satélites, la red sigue funcionando. Ese esquema reduce el impacto de eventuales ataques y dificulta neutralizar capacidades militares enemigas.

Sin embargo, Beijing enfrenta un problema clave: el costo de fabricar y lanzar satélites todavía es más alto que el de SpaceX. Por eso aceleró inversiones en nuevos puertos espaciales y plataformas marítimas de lanzamiento.

Riesgo de sabotajes y ataques orbitales

Los documentos militares revisados por Financial Times describen escenarios de guerra espacial que incluyen:

bloqueo de comunicaciones

ataques cibernéticos

interferencias electromagnéticas

destrucción de satélites

sabotaje de infraestructura terrestre

uso de desechos espaciales como proyectiles

Incluso se menciona la posibilidad de bombardear objetivos terrestres desde órbita baja mediante sistemas capaces de evitar la detección.

Especialistas internacionales advierten que el principal problema es la ausencia de antecedentes históricos: nunca se libró una guerra abierta en el espacio y no existen mecanismos comprobados para evitar una escalada rápida.

La dependencia global de los satélites para internet, navegación, banca, telecomunicaciones y defensa convierte cualquier conflicto orbital en un riesgo con consecuencias económicas y militares a escala planetaria.