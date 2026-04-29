causa-andis-diego-spagnuolo-corrupcion-milei-lijo

Por: El "Mudo" de Comodoro Py: Spagnuolo se negó a declarar y la ruta de las coimas en ANDIS acorrala a la Rosada

El silencio suele ser el refugio de los que no pueden explicar lo inexplicable. Diego Spagnuolo, el hombre que caminaba los pasillos de Casa Rosada con la confianza de ser el letrado personal de Javier Milei, entró a Comodoro Py con la cabeza gacha y salió con una frase que retumbó en todo el arco político: “No declaré”.

Ante el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi, el ya procesado Diego Spagnuolo decidió que no era el momento de hablar sobre el fenomenal esquema de defraudación dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La soberbia libertaria chocó de frente contra un expediente que acumula pruebas de sobreprecios que superan el 1.900% en insumos críticos.

Este martes fue apenas el comienzo de un desfile de 35 imputados que terminará recién el 26 de mayo. La justicia investiga cómo, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, se direccionaron compras de insumos médicos de alto costo para beneficiar a un "club de amigos" empresarios a cambio de retornos. La casta no tenía miedo, tenía hambre de fondos públicos.

El esquema delictivo: PACBI y retornos

La maniobra, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, no era un error administrativo, sino un mecanismo de relojería. Se utilizaba el sistema SIIPFIS, supuestamente diseñado para la transparencia, para simular licitaciones competitivas. En la realidad, las adjudicaciones de prótesis y sillas de ruedas estaban dadas a dedo antes de que se abrieran los sobres.

¿"Cómo se explica que un medicamento pase de valer 8 millones a 160 millones en tres días"? El caso del fármaco Macitentan 10 mg es el ejemplo más obsceno del saqueo. El 19 de noviembre de 2024 se adjudicó por $8.290.000 y, apenas 72 horas después, el mismo proveedor lo cobró con un aumento superior al 1.900%. Javier Milei decía que venía a bajar el gasto, pero en ANDIS lo multiplicaron por mil.

El programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad extrema, fue la caja predilecta. En lugar de prótesis para amputados o implantes cocleares, el dinero terminaba en las cuentas de droguerías como Profarma S.A. y Génesis S.A., que se quedaron con el 93,11% de las adjudicaciones. Estamos hablando de más de $30.337 millones de pesos repartidos entre dos empresas amigas.

Los audios que el León quiso tapar

El escándalo estalló cuando se filtraron audios de Diego Spagnuolo donde se mencionaban pedidos de dinero y se nombraba a la "jefa", Karina Milei. En aquel entonces, el presidente Javier Milei salió a blindar a su amigo diciendo que “todo lo que dice es mentira” y que era una “opereta de la política más rancia”. Hoy, con 19 procesados y una inhibición general de bienes, el discurso de la "opereta" se cae a pedazos.

¿"Hasta dónde llega la responsabilidad de la Secretaría General de la Presidencia"? La justicia no se detiene en los audios. El juez Ariel Lijo fue claro: el procesamiento de Diego Spagnuolo se basa en allanamientos, intervenciones telefónicas y hallazgos de dinero en efectivo en cajas de seguridad. La plata que faltaba en los hospitales parece haber aparecido en las cajas fuertes de los funcionarios libertarios.

El desfile de imputados sigue esta semana. El miércoles le toca a Daniel María Garbellini, segundo en la línea de mando de la ANDIS, y a Miguel Ángel Calvete, el presunto nexo entre la política y los laboratorios. La estructura de corrupción institucional tenía dos vértices: funcionarios traidores y empresarios prebendarios.

Una red de lavado y testaferros

La causa no solo se queda en el fraude. El fiscal Franco Picardi y la PROCELAC investigan una línea de lavado de activos. Se sospecha que el dinero de los sobreprecios volvió al circuito legal a través de una red de sociedades pantalla. La inhibición general de bienes dictada por Ariel Lijo busca evitar que los acusados se desprendan de activos que pertenecen al Estado.

¿"Qué hacía tanto dinero en efectivo en poder del exdirector de la ANDIS"? Las explicaciones dadas hasta ahora han sido "objetadas" por la fiscalía por inconsistentes. La organización habría operado con una impunidad asombrosa, confiando en que el discurso de la "motosierra" serviría de escudo para esconder el "serrucho" que le pasaban a las arcas públicas. La estafa total estimada asciende a la friolera de $75.478 millones de pesos.

El entramado es tan grande que el propio Ariel Lijo advirtió que el esquema tiene “márgenes aún difusos” y que podría extenderse a otras áreas del Gobierno nacional. La investigación cuenta con el apoyo de la PIA y la DATIP, que están cruzando llamadas y movimientos bancarios que podrían comprometer a figuras aún más altas en el escalafón de la Casa Rosada.

El calendario de la impunidad

Entre abril y mayo, Comodoro Py será el escenario de una procesión de exfuncionarios y empresarios que deberán dar explicaciones. El 30 de abril declararán Federico Maximiliano Santich y Emilio César Olguín. En mayo, la agenda está completa: desde los hermanos Sagués hasta los Bernat, todos vinculados a las droguerías que se "turnaban" para ganar licitaciones.

¿"Es posible que Javier Milei no supiera lo que pasaba en una de las cajas más sensibles de su gestión"? La responsabilidad política es ineludible. El organismo dependía del Ministerio de Salud, pero los actores principales eran del círculo íntimo del Presidente. Diego Spagnuolo no era un cuatro de copas; era el ejecutor de la confianza presidencial en el área judicial y administrativa.

La causa que inició por una denuncia de Gregorio Dalbón se convirtió en la mancha más oscura de la gestión libertaria. Mientras el Gobierno nacional ajusta jubilaciones y quita remedios a los abuelos, sus propios funcionarios están bajo la lupa por quedarse con el vuelto de los implantes cocleares. La transparencia era el eslogan; la corrupción parece ser la realidad.

La casta libertaria al desnudo

El procesamiento por cohecho activo, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles pesa sobre Diego Spagnuolo como una losa. El abogado, que supo ser el brazo ejecutor de las denuncias de Javier Milei contra la oposición, ahora debe defenderse de haber saqueado el presupuesto de la discapacidad.

¿"Podrá Ariel Lijo llegar hasta el fondo de la cadena de mandos o habrá un pacto de silencio"? El hecho de que Diego Spagnuolo se negara a declarar es una señal de que la estrategia es aguantar y esperar que el tiempo político enfríe la causa. Pero con $75.000 millones en juego y miles de discapacitados sin insumos, la presión social no va a ceder fácilmente.

El portal PrimeraPágina.Info seguirá de cerca cada una de las 35 indagatorias. La sociedad argentina tiene derecho a saber qué se hizo con cada peso de sus impuestos. Javier Milei prometió una limpieza total, pero por ahora lo único que aparece es más suciedad debajo de la alfombra de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lo que tenés que saber sobre la causa ANDIS