Milei resucitó el fantasma de Macri y negó la caída del consumo con una teoría insólita

En un escenario que parecía más un búnker de campaña que una disertación académica, Javier Milei volvió a demostrar que su realidad tiene poco que ver con la de la gente que camina por la Avenida Rivadavia.

Según su visión, abril es el mes del alivio, ignorando que para la mayoría de los argentinos es el mes donde las prepagas, los alquileres y los servicios terminaron de aniquilar el ahorro. Milei vive en un Excel mientras el país sobrevive en el barro.

Durante su exposición en la Fundación Libertad, el presidente desplegó un arsenal de cinismo para asegurar que la economía está en pleno vuelo.

¿"Lo peor ya pasó"? Esa fue la frase de cabecera del mandatario, una muletilla que generó escalofríos en la memoria colectiva de Argentina.

No es para menos: es la misma sentencia que utilizó Mauricio Macri en 2018 antes de que el país entrara en el pozo del que todavía no salió. La historia se cuenta sola y el libreto parece copiado por el mismo guionista del fracaso.

Acompañado por el aplauso de los sectores más concentrados del poder, Javier Milei ratificó su rumbo "ortodoxo".

El fantasma de Mauricio Macri

El paralelismo es inevitable y asusta. Cuando Mauricio Macri inauguró las sesiones del Congreso hace ocho años, prometió años de crecimiento y una inflación en retirada.

Javier Milei, con el mismo tono mesiánico, sostuvo que encabeza "el mejor gobierno de la historia" solo porque la oposición no pudo derribar su plan financiero.

El presidente adjudicó todos los males a la "izquierda" y hasta aprovechó para politizar el ataque a Donald Trump en Estados Unidos.

Para Javier Milei, cualquier dato negativo es una "opereta" o un arrastre de la gestión anterior. El manual de la pesada herencia en su versión 2.0.

Incluso llegó a afirmar que la economía ha comenzado a "reconstituirse" tras un freno en seco. Sin embargo, en las calles de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, los locales vacíos cuentan una historia diferente.

Javier Milei insiste en que marzo fue el piso, pero el subsuelo parece no tener fondo para la clase media.

Negar la realidad para no gobernar

Uno de los momentos más ácidos de la noche fue cuando el presidente decidió tildar de "mentira" la destrucción de puestos de trabajo. A pesar de los informes de consultoras privadas que muestran una sangría de empleo registrado, Javier Milei argumentó que el crecimiento se da en el sector informal. Básicamente, festejó la precarización laboral de los argentinos.

Para rematar la faena, se puso a sí mismo como mártir. Afirmó que es el presidente que menos gana en América Latina y que fue al que peor le fue con esta economía. Un nivel de victimización insólito para quien tiene el poder de decidir sobre el hambre de 46 millones de personas.

Javier Milei pidió a sus seguidores que "no se dejen psicopatear" por los discursos de la oposición. Pero la realidad no es una opinión: el desplome del poder adquisitivo es un dato duro que no se tapa con gritos ni con posteos en Instagram.

El presidente confunde el éxito financiero de los bonos con el bienestar de la población.

El "Pico Histórico" de Mercado Libre

En una de sus declaraciones más polémicas, Javier Milei desafió las estadísticas de consumo masivo que muestran una caída libre. Según el libertario, el consumo está en un "pico histórico", solo que la gente ahora compra por Mercado Libre. Es una teoría que parece ignorar que en el supermercado la gente ya no compra por unidad, sino por lo que le sobra en la billetera.

¿"De verdad cree que un balance de Galperin reemplaza el ticket de la carnicería"? El mandatario sugirió mirar las plataformas digitales para entender la nueva fisonomía del gasto. Es un análisis de una frivolidad alarmante. Mientras tanto, las segundas y terceras marcas son las únicas que sobreviven en un mercado interno quebrado por el ajuste.

Respecto al dólar, el discurso no fue menos fantasioso. Negó el atraso cambiario y pronosticó un "shock exportador". Llegó a decir que los dólares "saldrán por las orejas" debido a la confianza que genera su gestión. En el Banco Central todavía esperan que esa lluvia de divisas sea algo más que una metáfora de trasnoche.

Guerra abierta contra la industria

Fiel a su estilo de "bully" político, Javier Milei volvió a cargar contra los grandes empresarios locales. Sin nombrarlos directamente, apuntó contra Javier Madanes Quintanilla de FATE y Paolo Rocca de Techint. Los trató de "corruptos ineficientes" y cuestionó el proteccionismo industrial que encarece los productos.

El presidente se preguntó por qué los argentinos deberían pagar más caro por neumáticos o tubos de acero. Si bien el argumento suena atractivo para el consumidor, el trasfondo es una guerra total contra la industria nacional que genera miles de empleos.

La Fundación Libertad fue el escenario de una ficción donde los números cierran y la gente está feliz. Pero afuera de ese salón climatizado, la realidad muerde.

Javier Milei se abraza a la ortodoxia mientras el país aguanta la respiración, esperando que el "lo peor ya pasó" no sea el preludio de un nuevo abismo.

Lo que tenés que saber sobre el discurso de Milei