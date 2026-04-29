Despertaron de la siesta: La CGT convoca a marchar el 30 de abril con el ajuste ya instalado y la reforma laboral en vigencia

La tregua, si es que alguna vez existió, voló por los aires. La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que este jueves 30 de abril las calles de Buenos Aires volverán a rugir en repudio a las políticas de Javier Milei.

Con la excusa del Día del Trabajador, el sindicalismo peronista busca dar un golpe de autoridad frente a un Gobierno que consideran "insensible".

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, fue el encargado de ratificar la movilización, definiéndola como un "bastión de resistencia" contra el avance libertario. Lo cierto es que el clima está espeso y el bolsillo de los trabajadores ya no aguanta más presión.

La bronca de la central obrera tiene nombres y apellidos, pero sobre todo, tiene una causa judicial que los desvela. El reciente fallo que habilitó nuevamente la reforma laboral para todos los sectores productivos de la Argentina fue la gota que rebasó el vaso.

Para la cúpula de la calle Azopardo, el rumbo de Javier Milei ya no sorprende, pero sí indigna.

El mazazo judicial de la Sala VIII

El conflicto escaló a niveles críticos este jueves, cuando la Cámara de Apelaciones le dio una victoria clave al Ejecutivo Nacional. La Sala VIII revocó el fallo que mantenía suspendida la reforma laboral, permitiendo que entren en vigencia cambios polémicos en indemnizaciones y licencias. Javier Milei recuperó su herramienta para flexibilizar el mercado, y la CGT estalló.

Cristian Jerónimo tildó la decisión de "aberrante" y ya dio la orden al equipo jurídico de la CGT para recusar al juez interviniente. Los abogados laboralistas están en alerta roja: aseguran que se viene un retroceso de décadas en derechos conquistados.

La denominada Ley de Modernización Laboral, que ya había pasado por el Senado con el apoyo de 42 senadores, había sido frenada por el juez Raúl Horacio Ojeda.

Sin embargo, la justicia ahora le dio luz verde a los 82 artículos que el oficialismo considera vitales para su plan económico. Para el trabajador, es el inicio de una era de precariedad garantizada.

Un informe de pobreza para desmentir al INDEC

La batalla no es solo en la calle y en los tribunales; también es por el relato de los números. Ante lo que consideran una manipulación o una "falla de sensibilidad" oficial, la CGT anunció que publicará su propio informe de pobreza.

El objetivo es contrastar las cifras del INDEC y mostrar la cara real de la miseria en la gestión de Javier Milei.

Según Cristian Jerónimo, la incertidumbre en los rubros de producción es total y hay miles de puestos de trabajo pendiendo de un hilo. "La gente está muy enojada, no le alcanza para llegar a fin de mes", sentenció el dirigente del vidrio (SEIVARA), anticipando un cambio drástico en el humor social.

La movilización del 30 de abril tendrá, además, un componente emocional y religioso. Los gremios realizarán un homenaje al Papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

La figura de Jorge Bergoglio será utilizada como bandera de la justicia social frente al individualismo extremo que pregona la Casa Rosada.

La aduana y el riesgo de los puestos de trabajo

Además de la reforma laboral, la CGT puso la lupa sobre los cambios en el sistema aduanero. Los gremios industriales temen que una apertura indiscriminada termine por destruir lo poco que queda de la industria nacional.

Cristian Jerónimo calificó estas iniciativas como "maliciosas" y diseñadas para favorecer a importadores amigos del poder.

La preocupación crece en sectores como el vidrio, el textil y la metalurgia. La central obrera sostiene que la falta de sensibilidad de Javier Milei y su equipo económico está empujando al país a un desolador panorama social que no se veía desde el 2001.

Aunque el paro general todavía no tiene una fecha confirmada, la cúpula sindical dejó claro que la conflictividad va a aumentar. Las reuniones en la CGT son constantes y no se descarta que, tras la marcha del 30 de abril, se anuncie una medida de fuerza nacional que paralice totalmente el país. El "invierno" libertario promete ser muy caliente.

El retroceso histórico en juego

Los especialistas consultados advierten que el impacto de la resolución de la Cámara de Apelaciones se sentirá pronto en los tribunales del trabajo.

Las nuevas reglas sobre indemnizaciones buscan licuar el costo del despido, algo que para el Gobierno es "competitividad" y para la CGT es "esclavitud moderna".

¿"Estamos ante el fin de la justicia laboral tal como la conocemos"? El retroceso en los derechos históricos es el eje del discurso de resistencia de los gremios. Mientras Javier Milei celebra en foros internacionales su "modelo ortodoxo", en las bases sindicales se organiza la contraofensiva.

La marcha a Plaza de Mayo será el termómetro de una sociedad que empieza a perder el miedo.

La movilización del próximo martes será masiva. Se espera que columnas de todo el país converjan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para decirle "no" al ajuste.

Javier Milei enfrenta su desafío más grande desde que asumió: una clase trabajadora organizada que no está dispuesta a ser la variable de ajuste de su experimento económico.

Lo que tenés que saber sobre la marcha de la CGT