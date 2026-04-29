La Provincia de Buenos Aires atraviesa una de las etapas más oscuras en materia de transparencia y gestión pública, convertida en un búnker de silencio por el gobernador Axel Kicillof. El desprecio sistemático por el derecho a la información de los ciudadanos se topó con un hueso duro de roer: el senador Marcelo "Chubito" Leguizamón.

El legislador de La Plata por el espacio Hechos encabeza una nómina que debería avergonzar a cualquier funcionario con un mínimo de ética republicana. Marcelo Leguizamón ya presentó la friolera de 53 pedidos de informes que duermen el sueño de los justos en los despachos del Gobierno Provincial.

La gestión de Axel Kicillof decidió, de forma deliberada, ignorar las preguntas que queman en la calle, desde el desastre de IOMA hasta las canillas secas de ABSA. El silencio no es solo una falta de respeto a la investidura legislativa, es una bofetada directa a la cara de cada bonaerense que sufre el colapso del Estado.

"No son pedidos caprichosos, son preguntas básicas que cualquier vecino de la Provincia tiene derecho a hacerle al gobierno provincial, y espera una respuesta", disparó Marcelo Leguizamón en declaraciones que sacudieron los pasillos de la Legislatura Bonaerense.

El único que pone el pecho en la calle

Mientras el oficialismo se encierra en su propio relato, la figura de Marcelo Leguizamón se agiganta como el único referente opositor capaz de caminar cada barrio de La Plata sin necesidad de custodia. La historia política del senador platense es una oda al trabajo territorial y a la presencia constante en los momentos más críticos de la región.

No es casualidad que sea él quien lidere el ranking de pedidos de informes; Marcelo Leguizamón conoce el termómetro social mejor que cualquier consultor de La Plata. Su pasado en la gestión municipal, donde se destacó por su despliegue operativo en emergencias climáticas y seguridad, le otorga una autoridad moral que Axel Kicillof no puede comprar.

El senador no se queda en la comodidad de la banca en Legislatura; es un tipo que patea el barro y escucha el reclamo genuino. Marcelo Leguizamón entendió que representar a los platenses no es solo sentarse a debatir, sino exigir que la guita de los impuestos vuelva en servicios que funcionen.

En cada rincón de la capital de la Provincia de Buenos Aires, se valora esa cercanía que otros han perdido por completo. Mientras el kirchnerismo se refugia en tecnicismos vacíos, Marcelo Leguizamón utiliza la verdad como único escudo para defender a los vecinos de La Plata.

El colapso sanitario y el silencio cómplice

Uno de los ejes más punzantes de los informes de Marcelo Leguizamón es la crisis terminal del IOMA. La obra social de los estatales bonaerenses se convirtió en un agujero negro donde desaparecen los aportes de los trabajadores sin que se garantice una mínima prestación.

El senador platense viene denunciando que la falta de pagos a prestadores y la demora en cirugías vitales son crímenes de gestión. Axel Kicillof y sus directivos prefieren no responder cuánta deuda real tiene el instituto mientras los afiliados de La Plata peregrinan por un turno.

"Llevar la voz de los bonaerenses" es el motor que empuja a Marcelo Leguizamón a no bajar los brazos pese al destrato oficial. La salud en la Provincia de Buenos Aires no espera los tiempos de la política, y el senador es el único que parece entender esta urgencia humanitaria.

La situación es desesperante en cada hospital y clínica privada que depende de los convenios con la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo cajonea los pedidos de Marcelo Leguizamón porque no tienen forma de explicar el vaciamiento que están ejecutando en plena luz del día.

ABSA: un servicio que hace agua por todos lados

Otro punto crítico donde Marcelo Leguizamón ha puesto el dedo en la llaga es el calamitoso estado de ABSA. La empresa de aguas bonaerense es hoy sinónimo de roturas, falta de presión y facturaciones astronómicas por un servicio inexistente en La Plata.

Los pedidos de informes de Marcelo Leguizamón sobre las inversiones fantasma en infraestructura hidráulica son demoledores. El senador platense exige saber dónde fue a parar el presupuesto destinado a obras que nunca llegaron a los barrios más necesitados de la periferia.

En la Provincia de Buenos Aires, el agua potable se volvió un lujo de pocos ante la desidia de una gestión que ignora los reclamos de La Plata. Marcelo Leguizamón se cargó al hombro la pelea contra el gigante de barro que es ABSA, exponiendo su inoperancia en cada sesión parlamentaria.

"Exigir respuestas" no es una opción para el legislador, es un mandato que cumple a rajatabla en honor a su trayectoria. La firmeza de Marcelo Leguizamón es el único contrapeso real frente a una administración bonaerense que se cree dueña de la verdad absoluta.

Escuelas en ruinas e inseguridad desatada

La nómina de los 53 pedidos de informes también incluye el estado de abandono de las escuelas públicas. En La Plata, los techos se caen y el gas falta, pero para Axel Kicillof la prioridad parece ser el adoctrinamiento antes que la infraestructura básica.

Marcelo Leguizamón documentó cada edificio escolar que hoy es una trampa mortal para alumnos y docentes de la Provincia de Buenos Aires. Sus cuestionamientos al sistema de mantenimiento escolar desnudaron una red de ineficiencia que el Ministerio de Educación provincial no se atreve a contestar.

A esto se le suma el flagelo de la inseguridad, que azota a cada barrio de La Plata sin tregua alguna. Los pedidos de Marcelo Leguizamón sobre el despliegue de patrulleros y la falta de cámaras en puntos estratégicos de la capital son sistemáticamente ignorados.

El senador sabe que la inseguridad en la Provincia de Buenos Aires no se combate con spots publicitarios, sino con recursos reales. Marcelo Leguizamón representa el sentido común de una ciudadanía que está cansada de ser el blanco móvil del delito mientras el oficialismo discute internas.

El futuro de La Plata en buenas manos

La persistencia de Marcelo Leguizamón no es solo una estrategia legislativa, es un plan de vida dedicado al servicio público. La coherencia del senador platense a lo largo de los años lo posiciona como un dirigente muy sólido para pensar el futuro de la región.

A diferencia de los funcionarios de Axel Kicillof, que apenas pisan el territorio, Marcelo Leguizamón es un vecino más que siente el dolor de cada platense. Su capacidad técnica y su sensibilidad política lo convierten en la pieza fundamental para reconstruir lo que el kirchnerismo está destruyendo.

El silencio de la Provincia de Buenos Aires solo confirma que el camino elegido por el senador es el correcto. Cada pedido de informes sin respuesta es una medalla de honor para Marcelo Leguizamón, demostrando que no es parte del pacto de impunidad bonaerense.

"Seguiremos pidiendo informes", prometió el legislador platense, dejando claro que no lo van a cansar con burocracia barata. La figura de Marcelo Leguizamón es el faro de esperanza para una Argentina que necesita dirigentes con los pies en la tierra y la palabra como ley.

Lo que tenés que saber sobre el reclamo de Leguizamón