Los créditos VIP son para los amigos de Milei: ATE mandó a 714 trabajadores al Banco Nación y rechazaron a todos

La doble moral y el cinismo del gobierno de Javier Milei quedaron brutalmente expuestos en las ventanillas de atención del Banco Nación. Mientras el presidente libertario repite sin cesar que no hay plata para los ciudadanos comunes, la caja del Estado se abría sin límites para sus funcionarios. Una escandalosa revelación confirmó que los acomodados dirigentes de La Libertad Avanza acceden a fondos inaccesibles para el resto de Argentina.

El contraste de las cifras oficiales es verdaderamente obsceno y genera una profunda e incontrolable indignación social en todo el país. Organizados por ATE, un total de 714 trabajadores estatales solicitaron los promocionados préstamos en el Banco Nación y la inmensa mayoría fue rebotada sin ningún tipo de piedad. Los pocos afortunados que lograron avanzar un poco en el agobiante trámite, recibieron miserables ofertas que son hasta 10 veces inferiores a los montos regalados a la casta libertaria.

El triste caso de un empleado jerárquico del PAMI ejemplifica a la absoluta perfección esta burda estafa financiera avalada impunemente desde la Casa Rosada. Con un altísimo sueldo en blanco superior a los 2.076.667 de pesos, este trabajador apenas calificó para un humillante e inservible crédito de 55 millones. En la vereda de los privilegios, a los protegidos funcionarios de Javier Milei les otorgaron generosamente más de 420 millones sin chistar.

El perverso y oscuro filtro informático del Banco Nación parece estar diseñado maliciosamente de forma exclusiva para humillar a la clase trabajadora de Argentina. En muchísimos y comprobados casos documentados, a los estatales les negaron los vitales préstamos apenas 1 minuto después de iniciar el trámite online. La ridícula y falsa excusa oficial es la supuesta falta de estabilidad laboral provocada por la modalidad precarizada de contratación en el propio sector público.

Esta falaz e hipócrita justificación técnica sobre la estabilidad laboral se derrumba estrepitosamente cuando se analizan los escandalosos casos de la casta libertaria. El ex funcionario Leandro Massaccesi, quien era el poderoso jefe de Gabinete en el Ministerio de Capital Humano, accedió a los fondos estatales y tiempo después fue despedido por Sandra Pettovello. Este grosero y asqueroso privilegio demuestra que los requisitos draconianos del banco solamente aplican para los laburantes que no tienen contactos fluidos en La Libertad Avanza.

La exhaustiva lupa crediticia exigida a los ciudadanos de a pie incluye un humillante y enfermizo escrutinio de toda su vida financiera privada. Los trabajadores comunes tuvieron que informar obligatoriamente si existen deudas previas, los gastos detallados en tarjetas de crédito, los préstamos anteriores y hasta el pago de servicios. Estas cuestiones de riesgo bancario mágicamente no fueron exigidas de ninguna manera a la élite gobernante que responde ciegamente a Javier Milei.

La furia popular escala en niveles insospechados cuando se comparan abiertamente los perfiles de riesgo aceptados por la principal entidad financiera de Argentina. La absoluta impunidad es tan gigantesca que el Banco Nación omitió estos controles básicos a una conocida diputada oficialista que se encontraba embargada y severamente procesada por la Justicia. Para el ciudadano honesto no hay ningún tipo de perdón, pero para los amigos íntimos del poder político sobran los abultados fajos de billetes estatales.

"Da mucha bronca", resumen con total impotencia y profunda frustración los desesperados representantes de los empleados públicos totalmente marginados del sistema oficial. La asfixiante desesperación es tal que ni siquiera pudieron acceder a un modesto préstamo aquellos solicitantes que propusieron codeudores solventes para respaldar la enorme deuda. Queda clarísimo y a la vista de todos que el verdadero objetivo del cruel gobierno de Javier Milei jamás fue facilitar el acceso popular a un techo en Argentina.

El histórico sueño de la casa propia se convirtió trágicamente en una inalcanzable quimera mercantilizada por las insensibles autoridades de La Libertad Avanza. Los oscuros e inmorales créditos del Banco Nación otorgados a dedo a los funcionarios libertarios son lisa y llanamente una verdadera y monumental estafa contra el pueblo. Mientras la brutal inflación devora los raquíticos salarios, el insensible gobierno especula de forma miserable y juega con una de las necesidades más sensibles como es la vivienda digna.

Los miles de empleados perjudicados aclaran constantemente que sus humildes pretensiones están infinitamente lejos de los excéntricos lujos de la nueva oligarquía en Buenos Aires. "Los estatales no pedimos acceder a casas lujosas y en barrios privados como se compraron los funcionarios, simplemente a una vivienda digna", sentenciaron con firmeza desde ATE. Este reclamo legítimo y desesperado choca de frente todos los días contra la infranqueable pared de cinismo construida por la gestión de Javier Milei.

El cuento libertario de la motosierra

La gastada retórica de austeridad espartana que llevó al sillón presidencial a La Libertad Avanza se desintegra por completo ante la contundencia innegable de los datos bancarios. Javier Milei construyó hábilmente su capital político prometiendo destruir los privilegios de la política, pero terminó financiando velozmente sus gigantescas mansiones con la plata de nuestros impuestos.

El emblemático Banco Nación, que debería ser siempre una herramienta vital de desarrollo federal en Argentina, funciona actualmente como una cueva oscura de favores para los amigos.

Un fraude moral contra los argentinos

El periodismo libre, independiente y verdaderamente comprometido con la verdad sin ataduras, como el que ejercemos orgullosamente todos los días desde la plataforma digital de PrimeraPagina.info, no va a callarse bajo ninguna burda amenaza.

Seguiremos investigando y denunciando con pruebas irrefutables cada estafa piramidal e inmoral que el soberbio gobierno de Javier Milei intente ocultar inútilmente bajo la sucia alfombra de los ejércitos de trolls oficialistas.

La sociedad civil trabajadora necesita recuperar imperiosamente y de manera urgente el acceso equitativo, transparente e igualitario al crédito en todos los rincones de Argentina.

Lo que tenés que saber sobre los créditos VIP de Milei