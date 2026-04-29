Diputados libertarios impulsan un homenaje post mortem a Juan José Mussi

El bloque de diputados bonaerenses Nuevos Aires presentó en las últimas horas un proyecto para declarar ciudadano ilustre bonaerense post mortem al exintendente de Berazategui, Juan José Mussi, una de las figuras más influyentes del municipalismo del conurbano sur durante las últimas décadas.

La propuesta busca reconocer la extensa trayectoria política, sanitaria y de gestión pública del histórico dirigente peronista, fallecido el 24 de noviembre de 2025 a los 84 años. Mussi gobernó Berazategui en seis oportunidades y también ocupó cargos clave tanto en la Provincia como en la Nación.

Sin embargo, el dato político que generó mayor repercusión en la Legislatura bonaerense fue el origen del proyecto: los autores son diputados que llegaron a sus bancas dentro del armado de La Libertad Avanza, el espacio que llevó a Javier Milei como presidente y a Carolina Píparo como candidata a gobernadora en 2023.

Los firmantes de la iniciativa son Gustavo Cuervo, Fabián Luayza y Viviana Romano, integrantes del bloque Nuevos Aires, una bancada que se desprendió de Unión, Renovación y Fe tras las tensiones internas que atravesaron los sectores libertarios bonaerenses desde el inicio del actual período legislativo.

El reconocimiento a una figura histórica de Berazategui

En los fundamentos del proyecto, los legisladores destacan la “ejemplar y destacada trayectoria” de Mussi y remarcan su aporte a la gestión pública provincial y nacional.

El texto pone especial énfasis en su desempeño como ministro de Salud bonaerense entre 1994 y 2002, etapa en la que se convirtió en el funcionario que más tiempo permaneció de manera ininterrumpida al frente de esa cartera. También menciona su paso por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Además, resaltan su perfil médico y su vínculo con el sistema sanitario público incluso durante los últimos años de su vida, cuando atravesó un tratamiento oncológico.

Lo que tenés que saber

El proyecto fue presentado por diputados del bloque Nuevos Aires .

. Busca declarar a Juan José Mussi ciudadano ilustre bonaerense post mortem.

ciudadano ilustre bonaerense post mortem. Mussi fue intendente de Berazategui en seis períodos.

en seis períodos. También fue ministro de Salud bonaerense y funcionario nacional.

La iniciativa llamó la atención porque fue impulsada por legisladores con origen en espacios libertarios.

El trasfondo político detrás de la iniciativa

La presentación también abrió lecturas políticas en el escenario bonaerense. Uno de los autores del proyecto, Fabián Luayza, es oriundo de Berazategui y mantiene aspiraciones de construir una propuesta política local de cara a los próximos años.

En ese contexto, el reconocimiento a Mussi aparece como un gesto de fuerte impacto territorial en uno de los distritos históricamente identificados con el peronismo del sur del conurbano.

Durante sus últimos años, Mussi se había alineado con el sector interno del peronismo referenciado en el gobernador Axel Kicillof, y mantenía una fuerte centralidad política en Berazategui pese al desgaste natural de una trayectoria de décadas.

Hasta el momento, no trascendió cuándo será tratado formalmente el proyecto dentro de la Legislatura bonaerense ni qué nivel de acompañamiento obtendrá de otros bloques políticos.