La mansión de Franco Macri sigue en venta: cuánto piden por la histórica Casa Salvadori

La histórica propiedad que perteneció al empresario Franco Macri volvió a quedar en el centro de la escena inmobiliaria porteña. La llamada Casa Salvadori, ubicada sobre Eduardo Costa al 3000, en pleno Barrio Parque, permanece a la venta desde 2019 pese a sucesivas modificaciones en su precio y a la recuperación reciente del segmento premium del mercado.

La residencia fue publicada originalmente por USD 8,9 millones. En 2022, la familia de Mauricio Macri redujo el valor a USD 8 millones y, posteriormente, la propiedad llegó a ofrecerse por USD 5,5 millones. Actualmente, la cotización volvió a ajustarse y se ubica en torno a los USD 6 millones, acompañando la suba de precios registrada en los inmuebles de lujo de la Ciudad de Buenos Aires.

La casa está emplazada en uno de los sectores más exclusivos de Palermo Chico, un entorno caracterizado por su baja densidad edilicia, embajadas y residencias históricas. A pocas cuadras se encuentran puntos emblemáticos como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Según describió la inmobiliaria Martín Pinus, encargada de la comercialización, se trata de “un barrio de trazado exclusivo, con tranquilidad residencial y cercanía a los mejores espacios culturales y gastronómicos de la ciudad”.

Una residencia histórica con protección patrimonial

La Casa Salvadori es considerada uno de los máximos exponentes del racionalismo arquitectónico porteño. Fue diseñada en la década de 1940 por el arquitecto Antonio Ubaldo Vilar, una figura destacada de la arquitectura moderna argentina.

Además de su relevancia arquitectónica, el inmueble posee Catalogación APH de Protección General, una condición patrimonial que limita modificaciones estructurales y busca preservar los rasgos originales de la propiedad.

Con una superficie cubierta de 1.280 metros cuadrados, la residencia está distribuida en cuatro plantas y combina espacios residenciales con sectores aptos para usos institucionales o corporativos.

Lo que tenés que saber de la mansión

Está ubicada en Barrio Parque , uno de los sectores más exclusivos de Buenos Aires.

, uno de los sectores más exclusivos de Buenos Aires. Tiene 85 años de antigüedad .

. Cuenta con 7 dormitorios y 12 baños .

y . Posee dos ascensores independientes y doble circulación interna.

y doble circulación interna. Incluye gimnasio, terrazas y áreas de servicio.

Mantiene protección patrimonial por su valor histórico y arquitectónico.

La planta baja dispone de hall principal, ascensor, oficina privada, sala de reuniones y cochera cubierta para dos vehículos. En el primer piso se desarrolla el sector social con comedor principal, living, sala de lectura, bar y cocina.

En tanto, el segundo nivel concentra el área privada, donde sobresale una amplia suite principal con vestidores y baño en suite, además de otros cinco dormitorios. El tercer piso suma un escritorio, gimnasio y una terraza con parrilla.

El mercado de lujo en Buenos Aires

La prolongada permanencia de la propiedad en venta refleja las características particulares del mercado inmobiliario de alta gama. Este tipo de operaciones depende de compradores muy específicos, entre ellos empresarios locales e inversores internacionales interesados en activos exclusivos y de valor histórico.

En ese contexto, la zona de Barrio Parque volvió a captar atención en los últimos meses luego de que el empresario tecnológico Peter Thiel, fundador de PayPal y Palantir, comprara una residencia cercana por aproximadamente USD 12 millones. La propiedad adquirida está ubicada sobre Dardo Rocha al 2900, frente a la mansión de Susana Giménez, y cuenta con unos 1.600 metros cuadrados cubiertos.

La operación reforzó el interés internacional por las propiedades premium de la Ciudad de Buenos Aires, aunque el volumen de compradores sigue siendo reducido debido a las altas cifras involucradas y las exigencias patrimoniales de este tipo de inmuebles.

Más allá de las variaciones de precio, la Casa Salvadori continúa posicionada como una de las residencias más emblemáticas y cotizadas del mercado inmobiliario porteño.