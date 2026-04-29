Día del Animal: por qué este 29 de abril conmemoramos a nuestros amigos de cuatro patas

Hoy no es un miércoles cualquiera en las calles de La Plata ni en ningún rincón de la Argentina. Mientras el mundo mira hacia octubre, nosotros, fieles a nuestra costumbre de ser distintos, celebramos el Día del Animal este 29 de abril de 2026. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué somos los únicos "rebeldes" en el calendario internacional? La respuesta combina mística, leyes pioneras y una explosión de búsquedas en Google.

Todo nace con Ignacio Lucas Albarracín, un abogado nacido en 1850 que decidió que la crueldad no podía ser parte de nuestra cultura. Como presidente de la Sociedad Protectora de Animales, este prócer cordobés se puso los guantes para terminar con las riñas de gallos y las corridas de toros. Su máxima victoria llegó el 25 de julio de 1891 con la Ley Nacional de Protección de Animales N.º 2.786, un hito legal que puso a la Argentina a la vanguardia mundial.

No es solo romanticismo; los números hablan. Según los últimos reportes de Google Trends, el interés por el "día del animal" se mantiene dormido durante el año, pero al llegar esta semana, la curva asciende de forma abrupta. El pico máximo de consultas masivas se registra precisamente hoy, 29 de abril, demostrando que la conciencia sobre el bienestar animal ha ganado una relevancia total en la agenda pública.

¿Por qué no festejamos el 4 de octubre como el resto del planeta? A nivel internacional, la fecha se debe a San Francisco de Asís, el patrono de los animales, oficializado en 1929 en Viena. Sin embargo, nuestra tradición es puramente nacional y apunta al corazón de nuestro activismo local. Como dicen los especialistas: "El objetivo de la efeméride es promover el respeto hacia los animales y fomentar la tenencia responsable".

Hoy, las escuelas y refugios de toda la Provincia de Buenos Aires y el país se tiñen de actividades educativas. Es un día para reflexionar, pero también para agradecer ese vínculo incondicional. Porque en Argentina, proteger a los animales es, desde la época de Albarracín, una cuestión de honor.