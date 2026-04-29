El "Acuerdo Moral" que se derritió en 27 días: Marín y Milei traicionan al bolsillo argentino con un nuevo tarifazo en YPF

En la Argentina del ajuste salvaje, la palabra de los funcionarios tiene menos valor que un peso devaluado. El pasado 1 de abril, el presidente de YPF, Horacio Marín, se sentó frente a las cámaras para anunciar con tono mesiánico que la petrolera estatal iba a "ayudar" a los argentinos.

Habló de un "acuerdo honesto y moral" y prometió estabilidad por 45 días. Hoy, apenas 27 días después, el castillo de naipes se derrumbó: YPF volvió a subir los precios, dejando a la clase media y a los sectores productivos en la banquina.

Este miércoles 29 de abril, los surtidores de todo el país amanecieron con valores que producen escalofríos. La Nafta Super ya se ubica en los $2.062, mientras que la Infinia roza los $2.200.

La estafa es flagrante: Horacio Marín y el gobierno de Javier Milei no solo incumplieron su promesa, sino que se burlaron de la elasticidad de la demanda que ellos mismos reconocieron como síntoma de un consumo quebrado.

La cortina de humo y la crueldad de los números

La explicación técnica de Horacio Marín sobre la creación de un "buffer" (amortiguador) para proteger a la gente de las fluctuaciones del Barril Brent en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, resultó ser una puesta en escena cínica.

Mientras el presidente de YPF se jactaba de facturar 12.000 millones de dólares gracias a los consumidores, esos mismos usuarios hoy reciben el mazazo de un aumento que no debería haber ocurrido hasta mediados de mayo.

Los nuevos precios anunciados por las estaciones de servicio son un golpe directo a la logística y al transporte:

Super: $2.062

Infinia: $2.197

Infinia Diesel: $2.339

Diesel 500: $2.219

GNC: $895

"Nos debemos a los consumidores", decía Horacio Marín hace menos de un mes. Sin embargo, la realidad de las pizarras de YPF muestra que para este gobierno, el consumidor es solo una variable de ajuste a la que se le puede mentir descaradamente bajo la bandera del "mercado libre".

La complicidad política: Milei y el fin de la piedad

Detrás de la figura de Horacio Marín está la sombra de Javier Milei. El Presidente que llegó para "ajustar a la casta" termina avalando un aumento coordinado donde las demás petroleras se sumaron al engaño inicial para luego, en conjunto, romper el pacto. La Argentina se enfrenta a una paradoja perversa: se les pide a los ciudadanos que soporten una recesión histórica, pero cuando la demanda cae y el consumo se vuelve "elástico" —como admitió el propio Marín—, la respuesta del Estado es subir más el precio.

No hay "acuerdo moral" posible cuando se rompe la palabra en menos de cuatro semanas. La indignación en las redes sociales y en las estaciones de servicio es total. El rechazo a la gestión de Marín en YPF crece a medida que los litros rinden menos y el verso de la "ayuda honesta" se desvanece frente a la realidad de un surtidor que no tiene techo.

El "Sinceramiento" que asfixia a la producción

Para la administración de YPF, este aumento es solo parte del "precio libre", pero para el camionero, el taxista o el pequeño productor, es una sentencia de muerte comercial.

Horacio Marín demostró que su lealtad no está con los consumidores que le hacen facturar miles de millones, sino con la planilla de Excel de la Casa Rosada. Mientras tanto, el GNC a casi $900 termina de liquidar la última opción de ahorro de los trabajadores.

La mentira de los 45 días quedará grabada como una de las mayores estafas comunicacionales de la era libertaria. En el país de la inflación galopante, jugar con la confianza de la gente en un insumo básico como el combustible es cruzar un límite peligroso.

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