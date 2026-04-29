Sergio "La Pepona" Uñac se lanzó como candidato a presidente para raspar a Kicillof y cobrar como vice de Massa

En la tóxica y vibrante política de Argentina verdaderamente no te aburrís nunca, ni siquiera parado al borde del abismo económico. Parece un pésimo chiste de mal gusto, pero el senador Sergio Uñac ya lanzó formalmente su campaña electoral para el lejano año 2027. El dirigente sanjuanino busca desesperadamente asegurar su supervivencia financiera y judicial dentro del caótico ecosistema del Partido Justicialista.

El gran artífice en las sombras de esta insólita movida prematura es el operador Juan José Álvarez, histórico dirigente de y ex intendente de Hurlingham. El escurridizo ex espía logró convencer milagrosamente a Cristina Kirchner para que le dé luz verde al sanjuanino en su cruzada. "No tengo otro", le habría confesado con enorme resignación la ex presidenta al escurridizo armador de PBA.

El estrafalario plan de Sergio Uñac incluye una faraónica propuesta que parece burdamente copiada del costoso sistema electoral de Estados Unidos. El ex mandatario provincial impulsa un "súper martes" de internas regionales para definir quién enfrentará en las urnas al presidente Javier Milei. La cínica excusa oficial es implementar un padrón abierto en Argentina para abaratar supuestamente los millonarios costos de logística estatal.

Sin embargo, detrás de las pomposas y grandilocuentes declaraciones de autonomía, se esconde una estrategia muchísimo más terrenal y pragmática. En los alcahuetes pasillos del Partido Justicialista aseguran que el verdadero objetivo de Sergio Uñac es colarse como candidato a vicepresidente. La fórmula soñada por este minoritario sector ubicaría a Sergio Massa al frente para limar velozmente el inmenso poder territorial de Axel Kicillof.

San Juan: la provincia que perdió

La historia política reciente de Sergio Uñac en su tierra natal no lo ayuda para nada a proyectarse como un líder nacional invencible. El dirigente intentó forzar una inconstitucional tercera reelección, pero la Corte Suprema de Justicia frenó en seco su peligroso capricho autoritario. Esa inmensa torpeza personal terminó entregándole la gobernación de San Juan al dirigente de la oposición Marcelo Orrego.

Su eterno, infantil y feroz enfrentamiento personal con el veterano ex gobernador José Luis Gioja dinamitó las sólidas bases del oficialismo cuyano. A pesar del contundente y rotundo fracaso territorial, el actual senador se pasea por los canales de TV jactándose de que San Juan fue una de las 7 provincias ganadoras. Con ese pálido y endeble pergamino bajo el brazo, pretende convertirse mágicamente en la nueva voz cantante del interior de Argentina.

La desgastada y gris figura de Sergio Uñac fue históricamente impulsada por el ex presidente Alberto Fernández durante su nefasto mandato. El sanjuanino intentó en vano despegarse del kirchnerismo más duro para intentar mostrarse como un dirigente racional y moderno del peronismo. Esa constante tibieza ideológica y política le costó carísimo en su provincia, donde los hartos votantes le dieron rotundamente la espalda el año pasado.

Para entender a la perfección el monumental ego del ex mandatario de San Juan, hay que analizar exhaustivamente su turbulento y reciente pasado judicial. Acorralado por la Constitución local que le prohibía un tercer mandato consecutivo, Sergio Uñac intentó forzar una escandalosa maniobra legal. ¿Cómo es posible que un dirigente que intentó violar las leyes de su propia provincia ahora quiera dar cátedra de republicanismo nacional?

El contundente fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia fue un tremendo baldazo de agua helada que destruyó por completo sus ambiciones provinciales. Esa humillante derrota lo obligó a improvisar torpemente a su propio hermano como paupérrimo candidato a gobernador. La sociedad de San Juan, asqueada de los oscuros feudos familiares, castigó duramente en las urnas esa asquerosa y desesperada jugada nepotista.

La guerra fría contra Kicillof

¿Qué opinará Axel Kicillof sobre este incipiente y molesto armado paralelo, auspiciado desde las sombras por la propia Cristina Kirchner? El mandatario atrincherado en la provincia de Buenos Aires sigue pensando que es el único dirigente opositor que retiene votos reales en las castigadas encuestas. Pero La Cámpora detesta visceralmente su peligrosa autonomía ejecutiva y ya le planta ridículos competidores internos para marcarle fuertemente la cancha.

Es exactamente en esa sucia y oscura grieta interna donde se mete de lleno el operador Juan José Álvarez con su novedoso invento sanjuanino. El objetivo de Cristina Kirchner no es que Sergio Uñac gane la presidencia, sino que funcione como un útil misil de desgaste político. El interior de Argentina siempre fue utilizado asquerosamente como un simple peón de sacrificio desechable en el tablero cruel del conurbano bonaerense.

Además de la repentina y forzada irrupción de Sergio Uñac, en el revuelto e histérico peronismo se barajan impunemente otras sorprendentes opciones electorales. El hábil armador Emilio Monzó está fogoneando muy discretamente la ignota figura del empresario y presidente de River Plate, Jorge Brito. El objetivo corporativo detrás de estas raras maniobras es garantizar que Axel Kicillof jamás tenga la lapicera electoral asegurada para armar las listas.

La insólita cruzada porteña

Mientras tanto, el ambicioso Sergio Uñac ya comenzó a tejer dudosas redes en la compleja y siempre hostil CABA. El legislador nacional mantuvo muy sugestivas reuniones secretas con influyentes empresarios locales hartos de la crisis económica. Todos ellos buscan desesperadamente y a contrarreloj una alternativa política moderada frente a la agresiva gestión libertaria instalada hoy en Argentina.

Además de los misteriosos y acaudalados hombres de negocios, el senador abrió las ostentosas puertas de sus modernas oficinas porteñas a la dirigencia marginal. A la curiosa y secreta mesa de negociaciones se sumó también sorpresivamente el ex intendente kirchnerista Francisco Durañona.

Este variopinto y desesperado grupo de eternos huérfanos políticos busca urgente refugio estatal en un débil armado que todavía parece estar atado con alambres. Todos los presentes saben perfectamente que, al final del tortuoso camino en 2027, las candidaturas del Partido Justicialista se definen siempre a dos o tres dedos. La interna federal que pregona Sergio Uñac terminará siendo, casi con seguridad, simplemente una vulgar cortina de humo publicitaria.

Confesiones de un adicto a los cargos

En muy recientes declaraciones a un medio digital, el propio Sergio Uñac blanqueó sin el menor pudor sus ambiciones personales. "Me encantaría ser candidato a Presidente en 2027", disparó con soltura frente a los incrédulos micrófonos de streaming. Para justificar semejante salto al vacío, afirmó que ya reúne todas las condiciones necesarias de liderazgo.

Tratando de mostrar una inusual falsa humildad, intentó matizar su lanzamiento electoral. "Es prematuro anticiparlo ahora", admitió, aunque segundos después continuó hablando detalladamente de su megalómano proyecto nacional. La desconectada casta política demuestra todos los días que vive encapsulada en una burbuja VIP y muy alejada de las calles.

Lo que tenés que saber sobre la candidatura prematura de Uñac