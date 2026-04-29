El corazón productivo de PBA entró en coma: la recesión rompió el blindaje de Olavarría, Azul y Tandil

La recesión ya no es una placa de televisión que miran de lejos en los campos y las ciudades del interior bonaerense. El ajuste se siente fuerte. Los datos que llegan desde el territorio confirman que el parate económico perforó el AMBA y se instaló en el corazón productivo provincial. Olavarría, Azul y Tandil, el denominado "triángulo del cemento y el turismo", hoy muestran signos de agotamiento extremo.

No se trata de una percepción subjetiva; la obra pública frenada a cero y la privada en pausa congelaron el motor de Olavarría. Allí, donde manda el cemento, la parálisis de las canteras y el transporte es total. ¿ Quién puede comprar materiales hoy? , se preguntan los corralones mientras ven caer sus ventas a niveles históricos. La construcción está muerta.

El impacto en la ciudad del cemento es directo sobre los servicios asociados y el flete. Menos despachos son menos viajes, y eso se traduce en estaciones de servicio vacías y talleres mecánicos con turnos cancelados. La cadena de pagos cruje. Las empresas locales están revisando costos semana a semana para evitar los despidos masivos.

En Azul, el panorama no es más alentador, aunque el veneno sea distinto. La ciudad depende del pulso de la administración pública y el comercio. Con el salario estatal corriendo detrás de una inflación que no perdona, el consumo local está completamente planchado. El sueldo no alcanza. Los comercios sobreviven a fuerza de promociones permanentes que apenas cubren los costos fijos.

"La prioridad hoy es pagar sueldos", admiten desde el municipio azuleño, dejando en claro que la gestión se volvió puramente de supervivencia. Proveedores en lista de espera. Para garantizar la paz social y el depósito a los municipales, la intendencia patea los pagos a proveedores, generando una deuda que tarde o temprano explotará. La cobrabilidad de tasas cayó.

Incluso Tandil, que históricamente funcionó como una isla de prosperidad por su mix de software, universidad y turismo, empezó a mostrar grietas en su estructura. Las escapadas de fin de semana ya no son lo que eran. El turismo gasolero llegó. Los visitantes se quedan menos tiempo y cuidan el mango como nunca antes, afectando la rentabilidad del sector gastronómico y hotelero.

La industria del software y el polo tecnológico tandilense tampoco son inmunes a la incertidumbre nacional. Proyectos puestos en pausa. Las contrataciones que antes eran dinámicas hoy están demoradas por una cautela empresaria que domina la escena. Nadie quiere arriesgar capital. La inversión privada, el gran caballito de batalla de la zona, se llamó a silencio.

En las tres ciudades se repite un patrón que el Poder Ejecutivo provincial sigue con extrema preocupación. La mora en tasas subió. Los vecinos eligen qué pagar, y los impuestos municipales suelen quedar al final de la lista. La recaudación se desplomó. Sin fondos frescos de la Coparticipación y con recursos propios en baja, el margen de maniobra es nulo.

El mercado laboral está sufriendo una metamorfosis silenciosa pero brutal en el interior. Ya no hay reemplazos. Las pymes, asfixiadas por la caída de ventas y los tarifazos, optan por no cubrir vacantes y aplicar suspensiones informales. El empleo está en riesgo. La reducción de turnos es la moneda corriente para evitar el cierre definitivo de persianas.

"¿Qué vamos a hacer si esto sigue?", es el interrogante que circula en las cámaras empresarias de la Séptima Sección Electoral bonaerense. No hay señales de reactivación a corto plazo por parte del Gobierno Nacional, y el Legislativo bonaerense está trabado en disputas que no llegan a la góndola. La política está desconectada. El ciudadano de a pie busca changas para complementar ingresos que ya no cubren la canasta básica.

La situación en Olavarría es particularmente simbólica porque representa la producción pesada. Si las canteras no operan, la señal hacia arriba es clara: no hay infraestructura en el horizonte. El país está frenado. La caída de la recaudación municipal obligó a postergar el mantenimiento mínimo de calles y luminarias. Las ciudades se deterioran.

En Azul, el peso del ajuste recae sobre el comercio minorista, que ve cómo sus clientes históricos desaparecen o se limitan a lo básico. La clase media retrocede. Ya no se trata de no poder cambiar el auto, se trata de no poder salir a comer o renovar el stock de los negocios. El consumo está aniquilado.

Por su parte, el Poder Judicial local también empieza a notar el clima de época con un incremento en las demandas por falta de pago y ejecuciones comerciales. La litigiosidad por deudas creció. Los juzgados civiles ven pasar carpetas de pymes que entraron en convocatoria de acreedores o que simplemente no pueden cumplir con sus obligaciones. El sistema está saturado.

Esta crisis, que ya no distingue entre el Conurbano y el interior, pone de manifiesto la fragilidad de un modelo que depende de la estabilidad macro. La producción está herida. Mientras el Ejecutivo nacional celebra el superávit, en las calles de Tandil, Azul y Olavarría lo que sobra es preocupación y falta de horizonte. El interior está sufriendo.

Radiografía del ajuste en el interior

Olavarría: Parálisis total en construcción y transporte por el freno a la obra pública y privada.

Azul: Caída estrepitosa del consumo minorista y salarios estatales licuados por la inflación.

Tandil: Turismo en baja, proyectos tecnológicos en pausa y una cautela empresaria inédita.

Municipios: Desplome en la cobrabilidad de tasas, atraso con proveedores y prioridad en el pago de sueldos.

Laboral: Suspensiones informales, fin de las horas extras y búsqueda desesperada de changas.

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