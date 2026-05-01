Provincia de Buenos Aires: fiestas gastronómicas y escapadas para el fin de semana largo

Con la llegada del Día Internacional del Trabajo, la Provincia de Buenos Aires se prepara para una semana de alto movimiento turístico con una agenda que combina tradiciones, sabores regionales y actividades culturales en distintos municipios bonaerenses.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo, localidades del interior y el Conurbano serán escenario de fiestas populares, encuentros gastronómicos, cabalgatas, competencias deportivas y exposiciones productivas que apuntan a movilizar el turismo local y regional durante el fin de semana largo.

Uno de los eventos más convocantes será la 19° Fiesta del Mondongo y la Torta Frita en el Pueblo Turístico Santa Coloma, partido de Baradero. La celebración se realizará el domingo 1° de mayo desde las 9:30 sobre la Ruta 41, con entrada gratuita, espectáculos musicales y exposición de autos.

En paralelo, Uribelarrea, en Cañuelas, será sede de la 4° Fiesta del Costillar Criollo, donde se cocinarán más de 1.300 costillares al asador, una de las propuestas gastronómicas más esperadas del calendario bonaerense.

Las fiestas populares se multiplican en el interior bonaerense

La agenda turística también incluye celebraciones vinculadas a la identidad rural y las tradiciones criollas. En Abbott, partido de Monte, se festejará el 134° aniversario de la localidad con desfiles, espectáculos y almuerzos tradicionales.

En tanto, Capitán Sarmiento realizará la 1° Fiesta del Guiso Campero, donde cocineros competirán por el reconocimiento al mejor “Maestro Guisero”.

Para quienes prefieren las propuestas dulces, San Antonio de Areco organizará la 4° Fiesta del Alfajor Regional, con productores locales, feria gastronómica y la elaboración de un alfajor gigante que será compartido entre los visitantes.

Otra de las actividades destacadas tendrá lugar en Cazón, partido de Saladillo, donde las tradicionales tortas fritas se combinarán con chocolate caliente en un entorno rodeado de viveros y espacios verdes.

Lo que tenés que saber

Baradero: Fiesta del Mondongo y la Torta Frita.

Fiesta del Mondongo y la Torta Frita. Cañuelas: Fiesta del Costillar Criollo.

Fiesta del Costillar Criollo. San Antonio de Areco: Fiesta del Alfajor Regional.

Fiesta del Alfajor Regional. Necochea: competencia Neco Trail Run.

competencia Neco Trail Run. Suipacha: Expo vinculada a la producción lechera.

Expo vinculada a la producción lechera. Banfield: Expo Cómics temática Star Wars.

Deportes, naturaleza y cultura en distintos puntos de la Provincia

Las actividades deportivas y recreativas también formarán parte de la propuesta bonaerense. En Pigüé, partido de Saavedra, se desarrollará la tradicional 33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal, una travesía que finalizará con peñas folclóricas.

En la costa atlántica, Claromecó, en Tres Arroyos, será sede de “Claromecó Fungi”, un evento dedicado al universo de los hongos con caminatas guiadas y talleres de cocina.

Por otro lado, en Necochea, el Neco Trail Run reunirá a corredores en un circuito que combina bosque y playa dentro del Parque Miguel Lillo.

También habrá espacio para los fanáticos de los autos clásicos en Puan, mientras que la cultura pop tendrá su cita en Banfield, partido de Lomas de Zamora, con una edición especial de Expo Cómics inspirada en Star Wars.

Exposiciones productivas y turismo rural

La agenda provincial se completa con exposiciones vinculadas a la producción regional. Suipacha pondrá en marcha la 52° Expo Suipacha, uno de los encuentros más importantes del sector lechero y quesero de la Provincia.

A su vez, Maipú celebrará la 12° Expo Miel, una propuesta orientada a productores apícolas y visitantes interesados en la producción local.

Con propuestas que van desde la gastronomía criolla hasta el deporte y la cultura, la Provincia busca consolidar el movimiento turístico durante el fin de semana largo y reforzar el atractivo de los pueblos bonaerenses como destino de escapadas.