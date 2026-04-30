El fin del mito del "Outsider": Ni streamers ni empresarios logran romper el techo del rechazo electoral

La crisis de representación en la Argentina ha llegado a un punto de no retorno donde ya nadie parece estar a salvo del escrutinio público. Ni siquiera aquellos que construyeron sus imperios o sus audiencias lejos de los despachos oficiales logran capitalizar el descontento.

Según un reciente relevamiento de la consultora Opina Argentina, los nombres que suelen agitarse como "renovación" desde el mundo empresarial o el entretenimiento chocan contra una pared de rechazo masivo.

El dato es sintomático: la sociedad argentina atraviesa un proceso de desconfianza generalizada que no distingue entre políticos de carrera y figuras públicas de otros ámbitos.

El sueño del "outsider" que viene a salvar la República se está transformando en una pesadilla de imagen para quienes amagan con dar el salto.

El electorado parece haber aprendido que, a veces, lo que brilla en una pantalla o en un balance contable, se opaca rápidamente en el barro de la contienda electoral.

El "No" rotundo a las figuras de la pantalla y el streaming

El caso más estrepitoso es el de Alejandro Fantino. El conductor, que ha coqueteado con el análisis político y el "filosofar" mediático, recibió un 70% de respuestas negativas. Solo un escaso 14% vería con buenos ojos una candidatura suya. Es el rostro más visible de una tendencia que indica que la popularidad mediática no es, bajo ningún punto de vista, transferible a los votos.

Por su parte, el fenómeno del streaming tampoco logra perforar la burbuja. Tomás Rebord, a pesar de manejar audiencias jóvenes y niveles de lealtad digital importantes, ostenta un 45% de rechazo.

Si bien es el número más bajo de la lista, su incapacidad para generar un apoyo mayoritario demuestra que el microclima de las redes sociales no es un reflejo fiel de la voluntad popular bonaerense o federal.

Empresarios y pastores en el ojo de la tormenta

La mirada sobre el "éxito privado" como garantía de gestión pública también está en crisis. Marcos Galperin, el dueño de Mercado Libre, y el conferencista Dante Gebel comparten un contundente 58% de imagen negativa ante una posible postulación.

Ni el éxito económico del primero ni la capacidad oratoria del segundo parecen ser suficientes para convencer a una sociedad que hoy mira con lupa cualquier intención de poder.

Incluso figuras vinculadas al éxito deportivo y financiero, como el presidente de River, Jorge Brito, quedan atrapados en esta red de desconfianza con un 55% de rechazo. En la Argentina de hoy, el éxito en un ámbito parece ser el mayor impedimento para ser aceptado en otro.

La desconfianza como nueva identidad política

Este escenario de Opina Argentina confirma que el país vive una crisis de representación profunda. Ya no alcanza con "no ser político". La sociedad argentina parece haber entrado en una fase de escepticismo preventivo.

El electorado ya no busca solo una cara nueva, sino que sospecha de cualquier figura que intente cambiar el prestigio de su profesión original por la incertidumbre de la gestión pública. En este contexto, el camino hacia las próximas elecciones se presenta como un desierto de liderazgos donde ni los propios ni los ajenos logran despertar entusiasmo.