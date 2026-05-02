Trump anunció que publicará archivos oficiales sobre OVNIS en Estados Unidos

En un anuncio que generó repercusión internacional y volvió a poner a Estados Unidos en el centro del debate sobre los fenómenos aéreos no identificados, el presidente Donald Trump aseguró que su Gobierno publicará “pronto” archivos oficiales vinculados a los denominados OVNIS.

La declaración se produjo este martes en la Casa Blanca, durante una recepción oficial en el Despacho Oval a los astronautas de la misión Artemis II, en un acto institucional centrado en los avances de la exploración espacial, aunque el eje terminó desplazándose hacia la futura desclasificación de documentación sensible.

“La gente quiere saber sobre los ovnis y vamos a publicar muchas cosas que tenemos. Algunas serán muy interesantes”, afirmó el mandatario al ser consultado por el creciente interés público en estos fenómenos. Sin embargo, no precisó ni el contenido específico de los archivos ni una fecha exacta para su difusión.

El anuncio se enmarca en una política de mayor apertura sobre información considerada de interés público y se suma a años de presión política, mediática y social en torno al acceso a expedientes relacionados con avistamientos y fenómenos aéreos sin explicación oficial.

La misión Artemis II y el contexto del anuncio

El anuncio de Trump ocurrió mientras la administración estadounidense homenajeaba a la tripulación de Artemis II, la primera misión tripulada que voló alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Durante el encuentro, el presidente destacó la labor de los astronautas:

Reid Wiseman , comandante de la misión

, comandante de la misión Victor Glover , piloto

, piloto Christina Koch , especialista de misión y primera mujer en participar en una misión lunar

, especialista de misión y primera mujer en participar en una misión lunar Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense

La misión fue lanzada a comienzos de abril y se extendió durante diez días. Según los datos oficiales, la cápsula Orión alcanzó la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra en décadas, en un ensayo clave para futuras expediciones de larga duración.

El programa Artemis, impulsado por la NASA, busca concretar el regreso de astronautas a la superficie lunar antes de que termine la década. Actualmente, el horizonte proyectado para nuevas etapas de exploración se ubica en torno a 2028.

Qué se sabe sobre los archivos OVNI

Hasta el momento, la administración estadounidense no brindó detalles sobre el volumen de documentos que serán publicados ni el alcance de la desclasificación.

Tampoco se confirmó si los archivos contendrán:

Informes militares inéditos

Registros audiovisuales

Testimonios oficiales

Información vinculada a posibles evidencias extraterrestres

La falta de precisiones alimentó nuevamente las especulaciones en torno a uno de los temas más discutidos en la política y la seguridad estadounidense durante las últimas décadas.

En los últimos años, distintas agencias de Estados Unidos reconocieron oficialmente la existencia de fenómenos aéreos no identificados, aunque sin asociarlos directamente con vida extraterrestre. Incluso, organismos de defensa y sectores del Congreso impulsaron investigaciones y audiencias públicas para analizar reportes detectados por pilotos militares y sistemas de vigilancia.

Un anuncio político con impacto mundial

Más allá del componente científico y tecnológico ligado a la misión espacial, el foco terminó puesto en la promesa de apertura de archivos sobre OVNIS.

Durante el acto en la Casa Blanca no se anunciaron nuevas medidas relacionadas con el programa espacial estadounidense, por lo que las declaraciones de Trump dominaron rápidamente la agenda mediática internacional.

El anuncio también se interpreta como un movimiento político de alto impacto, en un contexto donde el interés social por la posible existencia de vida extraterrestre y la transparencia estatal sobre estos fenómenos continúa creciendo en todo el mundo.

Por ahora, la administración estadounidense no confirmó cuándo comenzará la publicación de los documentos ni qué organismos estarán a cargo del proceso de desclasificación.