La jornada empezó con otra escena lamentable para nuestra autonomía nacional. El primer mandatario partió desde Aeroparque a bordo de un Grumman C-2 Greyhound, avión logístico de las fuerzas norteamericanas. Así consumó su llegada al buque extranjero.

Este jueves, el líder de La Libertad Avanza descendió sobre la cubierta del monumental USS Nimitz. Dicha embarcación nuclear navega impunemente por nuestro Mar Argentino, desplegando todo su arsenal bélico. Resulta innegable que Milei regaló nuestra jurisdicción.

Lo acompañaron en esta excursión colonial funcionarios como Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y el ministro Carlos Presti, hijo de un militar genocida de la última dictadura aen Argentina. También asistieron Marcelo Dalle Nogare junto a Juan Carlos Romay, máximos jefes castrenses. Todos ellos avalaron esta humillación pública.

Las maniobras, enmarcadas dentro del programa Passex 2026, fueron coordinadas por el embajador Peter Lamelas mediante el Comando Sur. Es una demostración de poderío hegemonizado por EE.UU, donde nosotros actuamos como simples espectadores. Claramente, somos el patio trasero.

Resulta imperioso analizar a quién le rinde pleitesía este gobierno libertario. El líder republicano Donald Trump arrastra un prontuario nefasto que los medios hegemónicos intentan ocultar sistemáticamente. Hablamos de un pervertido y asesino, protegido por corporaciones mediáticas. Rinden culto al espanto.

La relación carnal del magnate estadounidense con el proxeneta Jeffrey Epstein constituye el núcleo de aquel sometimiento global. Numerosos registros ubican al actual ocupante de la Casa Blanca participando activamente en esas fiestas privadas. Allí ocurrían abusos de menores.

Semejante nivel de depravación generó carpetazos y extorsiones al más alto estrato geopolítico. Los servicios de inteligencia de Israel, liderados por el criminal Benjamin Netanyahu, poseen copias exactas de esos videos comprometedores. Así lograron controlar a Washington.

El autodenominado "león" argentino decide ignorar este entramado mafioso internacional de pedofilia. Al postrarse frente al imperio norteamericano, también legitima a las cúpulas sionistas que digitan la política exterior occidental mediante chantajes. Es una cadena de complicidades.

Sangre derramada en Medio Oriente

Esta subordinación absoluta tiene consecuencias directas sobre el tablero transnacional y un exterminio de poblaciones enteras. El premier israelí utiliza el silencio obligado del gigante americano para perpetrar matanzas indiscriminadas sin recibir sanciones. Así avanza el plan genocida.

Las cifras de víctimas civiles masacradas escalan velozmente cada semana bajo una mirada complaciente del occidente civilizado. Pueblos hermanos del Líbano, Palestina e Irán sufren bombardeos diarios aniquilando niños, mujeres y ancianos desarmados. Esto es una carnicería humana planificada.

Nuestro país siempre mantuvo una tradición diplomática defensora de los derechos inalienables. Sin embargo, la gestión actual aplaude fervorosamente estas atrocidades bélicas contra múltiples naciones del mundo árabe. Representa una mancha imborrable histórica.

Asociarnos militarmente a través de tales ejercicios navales nos convierte en actores indirectos de tamaña barbarie humanitaria. Cuando el jefe de estado abraza esa doctrina destructiva, ensucia nuestra bandera con sangre inocente extranjera. Perdimos la dignidad pacífica.

Antecedentes de la humillación libertaria

Este vergonzoso paseo marítimo no simboliza un hecho aislado dentro del plan ejecutado desde diciembre. Ya existen episodios previos donde la cúpula oficialista decidió regalar nuestro territorio estratégico al mandato extranjero. Todo empezó en Ushuaia.

Debemos recordar aquel tétrico acto patagónico junto a la generala Laura Richardson, donde anunciaron una base integrada. Dicho proyecto, valorado en 500 millones de dólares, busca otorgar acceso irrestricto hacia el continente antártico. Entregaron la soberanía austral.

Previamente, durante 2024, vivimos otra función circense cuando arribó el USS George Washington. En aquella oportunidad, funcionarios como Diana Mondino y Luis Petri celebraron un despliegue de naves foráneas. Festejaron la ocupación territorial.

Tampoco olvidemos la obscena compra de aviones chatarra F-16, transacción digitada exclusivamente desde despachos pentagonales. Esas máquinas aéreas apenas sirven para desfiles obsoletos, pero endeudaron ferozmente a las próximas generaciones de compatriotas. Fue un gran negocio extranjero.

Un simulacro al margen del Congreso

Para concretar la actual participación de la Armada Argentina, el ejecutivo recurrió a artimañas burocráticas inconstitucionales. Publicaron el Decreto 264/2026 saltando olímpicamente cualquier debate parlamentario correspondiente a estos casos. Violaron la carta magna.

El ingreso de tropas foráneas requiere invariablemente autorización legislativa expresa, algo que los libertarios decidieron ignorar. Optaron por calificar al movimiento como un simple pasaje incidental por nuestras aguas jurisdiccionales. Inventaron excusas legales baratas.

La operación incluye navíos de guerra destructores como el USS Gridley, junto al ARA La Argentina nacional. También sumaron a las corbetas ARA Robinson y ARA Rosales, exponiendo nuestra flota ante radares ajenos. Quedamos totalmente al desnudo.

Además, desplegaron patrulleros oceánicos del nivel del ARA Piedrabuena y el ARA Contraalmirante Cordero cerca de Necochea. Todas estas unidades navegan hoy bajo tutela operativa de un almirantazgo que defiende intereses imperialistas. Respondemos a órdenes yanquis.

Consecuencias funestas para la Nación

El resultado tangible de tanta sumisión es la pérdida definitiva de una capacidad defensiva autónoma en zonas calientes. Permitimos que potencias externas mapeen cada centímetro cúbico de nuestro litoral marítimo rico en recursos naturales pesqueros. Regalamos información militar vital.

Mientras la población local padece ajustes económicos draconianos, el titular del PEN gasta dineros estatales jugando a la guerra. Volar helicópteros MH-60 Seahawk y observar cazas F-18 no soluciona el hambre barrial periférico. Despilfarran fondos públicos valiosos.

¿Hasta cuándo soportaremos tanta humillación internacional? Este posicionamiento geopolítico extremista nos ubica como blancos de represalias ante futuros conflictos globales armados. Al abandonar el histórico bloque no alineado, compramos enemigos ajenos por pura ideología fanática.

Desde la redacción de PrimeraPagina.info, alzamos la voz contra esta claudicación sistemática de los intereses patrios. Seguiremos denunciando cómo rifan el país mientras rinden tributos a personajes siniestros del norte global.

Lo que tenés que saber sobre esta traición