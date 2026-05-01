Mayo bajo presión: Los 5 aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos este mes

El panorama económico para mayo se presenta complejo. A pesar de las proyecciones oficiales que auguran una mayor estabilidad, la realidad inmediata dicta una serie de incrementos en bienes y servicios de alto impacto popular.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una inercia preocupante y mayo no será la excepción, con ajustes que promedian entre el 3% y el 33% dependiendo del rubro.

💧 Agua: Tarifas con tope en el AMBA

El ERAS estableció un límite para que las facturas de AySA no superen un incremento del 3% mensual hasta agosto.

Nueva factura media: El valor sin impuestos subirá de $29.094 a $29.967 .

Protección social: Se mantiene la Tarifa Social y el descuento del 15% para sectores zonales bajos, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales.

🏥 Medicina Prepaga: Ajustes por encima del IPC

Las empresas del sector actualizarán sus cuotas tomando como referencia la inflación de marzo (3,4%). Aunque algunas se mantuvieron por debajo, otras aplicarán subas alineadas o incluso superiores por razones regionales.

Hospital Italiano y Galeno: Aplicarán subas del 3,1% y 3,2% respectivamente.

Swiss Medical, OSDE y otros: Se ubicarán en el 3,4% , acompañando el IPC.

Diferencial Patagónico: Sancor Salud aplicará un 4,4% en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut debido a los costos operativos de la región.

🚌 Transporte Público: El impacto en el AMBA

El sistema de colectivos y subtes registrará un aumento promedio del 5,4%. La brecha entre quienes tienen la tarjeta registrada y quienes no, se vuelve cada vez más determinante.

Colectivos en CABA y Provincia:

Boleto mínimo CABA (3km): Pasa a $753,74 .

Tramos largos CABA: El máximo llega a $966,61 .

Boleto mínimo Provincia: El costo será de $918,35, superando los $1.000 en los recorridos más extensos.

Subte:

Con SUBE registrada: El valor sube de $1414 a $1490 .

Sin nominalizar: El costo por viaje se dispara a $2369,10.

🏠 Alquileres: Actualizaciones de hasta el 33%

El impacto en los inquilinos depende del contrato vigente y su fecha de firma.

Ley 27.737 (Octubre - Diciembre 2023): Los ajustes semestrales por el Coeficiente Casa Propia (CCP) rondarán el 15,11% .

Contratos 2025 (Libre pacto): Aquellos que firmaron en mayo de 2025 con ajuste anual por IPC enfrentarán una suba del 33,38%.

🚗 VTV: Segundo aumento del año

La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires registrará un incremento del 28%, acumulando un 53% en lo que va de 2026.

Automóviles: El trámite pasa a costar $96.968 .

Motos: El valor se fija en $36.459.

Resumen de aumentos para Mayo 2026