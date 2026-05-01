Información General | 1 May
El ajuste no tiene freno
Mayo bajo presión: Los 5 aumentos que golpearán el bolsillo de los argentinos este mes
10:16 |Con un IPC que no da tregua en el que una suma diez meses sin desacelerar, el quinto mes del año llega con una bateria de subas en servicios esenciales. Desde los transportes y alquileres hasta la medicina prepaga y la VTV, la estabilidad inflacionaria prometida por el Gobierno enfrenta un duro examen en la calle.
El panorama económico para mayo se presenta complejo. A pesar de las proyecciones oficiales que auguran una mayor estabilidad, la realidad inmediata dicta una serie de incrementos en bienes y servicios de alto impacto popular.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantiene una inercia preocupante y mayo no será la excepción, con ajustes que promedian entre el 3% y el 33% dependiendo del rubro.
💧 Agua: Tarifas con tope en el AMBA
El ERAS estableció un límite para que las facturas de AySA no superen un incremento del 3% mensual hasta agosto.
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Nueva factura media: El valor sin impuestos subirá de $29.094 a $29.967.
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Protección social: Se mantiene la Tarifa Social y el descuento del 15% para sectores zonales bajos, alcanzando a casi la mitad de los usuarios residenciales.
🏥 Medicina Prepaga: Ajustes por encima del IPC
Las empresas del sector actualizarán sus cuotas tomando como referencia la inflación de marzo (3,4%). Aunque algunas se mantuvieron por debajo, otras aplicarán subas alineadas o incluso superiores por razones regionales.
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Hospital Italiano y Galeno: Aplicarán subas del 3,1% y 3,2% respectivamente.
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Swiss Medical, OSDE y otros: Se ubicarán en el 3,4%, acompañando el IPC.
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Diferencial Patagónico: Sancor Salud aplicará un 4,4% en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut debido a los costos operativos de la región.
🚌 Transporte Público: El impacto en el AMBA
El sistema de colectivos y subtes registrará un aumento promedio del 5,4%. La brecha entre quienes tienen la tarjeta registrada y quienes no, se vuelve cada vez más determinante.
Colectivos en CABA y Provincia:
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Boleto mínimo CABA (3km): Pasa a $753,74.
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Tramos largos CABA: El máximo llega a $966,61.
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Boleto mínimo Provincia: El costo será de $918,35, superando los $1.000 en los recorridos más extensos.
Subte:
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Con SUBE registrada: El valor sube de $1414 a $1490.
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Sin nominalizar: El costo por viaje se dispara a $2369,10.
🏠 Alquileres: Actualizaciones de hasta el 33%
El impacto en los inquilinos depende del contrato vigente y su fecha de firma.
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Ley 27.737 (Octubre - Diciembre 2023): Los ajustes semestrales por el Coeficiente Casa Propia (CCP) rondarán el 15,11%.
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Contratos 2025 (Libre pacto): Aquellos que firmaron en mayo de 2025 con ajuste anual por IPC enfrentarán una suba del 33,38%.
🚗 VTV: Segundo aumento del año
La Verificación Técnica Vehicular en la Ciudad de Buenos Aires registrará un incremento del 28%, acumulando un 53% en lo que va de 2026.
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Automóviles: El trámite pasa a costar $96.968.
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Motos: El valor se fija en $36.459.
Resumen de aumentos para Mayo 2026
|Rubro
|Variación (%)
|Dato Clave
|Agua (AySA)
|3%
|Factura media de $29.967 sin impuestos.
|Prepagas
|3,1% a 4,4%
|Mayoría ajusta según el IPC de marzo (3,4%).
|Colectivos
|5,4%
|Mínimo en CABA a $753,74; Provincia a $918,35.
|Subte
|5,4%
|$1.490 con SUBE registrada; $2.369 sin registro.
|Alquileres
|15,11% a 33,38%
|Depende de la fecha de firma y el índice aplicado.
|VTV
|28%
|El trámite para autos ya roza los $100.000.