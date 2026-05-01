1° DE MAYO AL ROJO VIVO | Peronismo, miserias y fracturas en plena crisis: Cristina vs. Kicillof vs. Uñac vs. Massa

La conmemoración internacional del Día del Trabajador expone este año un escenario de total fragmentación. Las diversas tribus que conforman el Partido Justicialista decidieron salir separadas a la calle. Exponen sus diferencias estructurales ante todos.

Lejos de la tradicional unidad de antaño frente a las crisis, el mapa opositor en Argentina luce completamente astillado. Cada sector político ensaya su estrategia de cara al conflictivo futuro mediato. Arman su propio juego electoral.

El foco principal estará en la histórica Confederación General del Trabajo, que prometió colmar las calles porteñas. Desde las 15 horas comenzará la gran marcha donde el movimiento obrero levantará su voz. Protestarán contra el feroz ajuste.

Esta movilización sindical cuenta con un respaldo determinante proveniente de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof aportó su presencia para potenciar el reclamo popular junto a intendentes aliados. Muestra musculatura en la calle.

Para el mandatario bonaerense resulta vital erigirse como el principal escudo protector ante las políticas de Javier Milei. La sintonía fina con los gremios le otorga el indispensable volumen para subsistir. Busca resistir el ahogo financiero.

A través de un comunicado contundente, los popes sindicales dejaron clara la consigna central reivindicativa de la jornada. "Somos quienes, con nuestra fuerza de trabajo, ponemos en marcha en cada rincón del país el motor de la Argentina", expresaron sin rodeos. La calle será un termómetro.

El documento gremial también apela a conceptos de soberanía y dignidad en tiempos de profunda recesión económica. Reclaman un salario acorde al costo de vida y exigen medidas urgentes paliativas. Rechazan ser la variable descartable.

Además, la cúpula obrera utilizó las palabras del Papa Francisco para darle peso moral a su posicionamiento público. "El trabajo es con derechos o es esclavo", subrayaron enfáticamente los dirigentes peronistas. El Vaticano marcó la cancha.

Mientras tanto, la dinámica es muy distinta en las entrañas del kirchnerismo duro y de La Cámpora. Este grupo prefirió concentrarse en la sede del PJ Nacional para debatir sus lineamientos internos. Sostienen el operativo clamor partidario.

El núcleo más fiel a Cristina Fernández de Kirchner sigue colocando la centralidad política en su situación judicial. La bandera primordial de esta facción es denunciar una persecución sistémica implacable. Denuncian una proscripción totalmente inaceptable.

Las tensiones salieron a la luz cuando la diputada nacional Vanesa Siley disparó munición gruesa contra dirigentes propios. "Estamos proscriptos todos aquellos que no podemos votar a CFK", lanzó la legisladora airadamente. Arde la interna sin filtros.

El dardo de la dirigenta no se detuvo ahí, dejando una fuerte acusación sobrevolando el ambiente tenso. "Proscripción que, claro, se convirtió en un lugar cómodo de ciertos personajes como vos", fulminó sin piedad. Nadie oculta los cruces internos.

Lejos de la mítica Matheu 130 y de las calles céntricas, otra vertiente justicialista organiza su acto independiente. Se trata del incipiente peronismo federal que eligió las instalaciones de Parque Norte porteño. Lanzan una plataforma política paralela.

Allí convergen legisladores, exgobernadores y referentes del interior profundo que buscan tomar distancia de la experiencia del Frente de Todos. Pretenden gestar un armado moderado para los próximos y exigentes comicios. Evitan la lapicera del kirchnerismo.

Los organizadores de este mitin buscaron bajar ansiedades electorales y enfocarse en la construcción a largo plazo. "La idea es tratar de no poner el carro delante del caballo", afirmaron sus voceros. Piden cautela y armado técnico.

Para estos caciques de corte tradicional, la urgencia pasa por demostrar gestión comprobable y no discutir personalismos. "No hay que empezar por nombrar candidatos, sino entender que el proceso de reconstrucción será muy arduo", reconocieron. Quieren renovar las caras visibles.

Hicieron especial hincapié en la obligación de recuperar la confianza social mediante propuestas sólidas verdaderamente viables. Afirmaron que el espacio necesita imperiosamente exhibir "solvencia técnica y política" de manera urgente. Buscan ser una alternativa real.

Esta dispersión de fuerzas representa un peligro estratégico frente al aparato arrollador de La Libertad Avanza. La falta de una conducción unívoca permite al oficialismo aplicar sus reformas velozmente. Avanzan sin mayor resistencia unificada.

El antecedente de estas asperezas ya había sido advertido por PrimeraPágina.info al analizar el último Día del Militante. En aquella oportunidad, destacamos las fisuras que amenazaban con destruir al espacio popular. La autocrítica fue totalmente nula.

En momentos donde el poder adquisitivo cae a niveles históricos, la sociedad demanda una representatividad firme. Ver a la oposición enfrascada en peleas de palacio genera un enorme repudio generalizado. Alejan a los votantes desencantados.

El impacto social del quiebre opositor

El ciudadano de a pie observa con estupor cómo los políticos destinan energías a dirimir rencillas domésticas. Mientras los precios de la canasta básica vuelan permanentemente, los problemas reales quedan relegados. Miran hacia otro lado distinto.

El conurbano, histórico bastión peronista, sufre el impacto directo de los brutales recortes presupuestarios nacionales. En los barrios populares de La Plata y alrededores, la desesperación crece exponencialmente día tras día. La malaria se respira cotidianamente.

Resulta insólito que ante la brutal transferencia de ingresos hacia sectores concentrados, el arco opositor siga loteado. ¿Qué más tiene que pasar en el país? se preguntan las desgastadas bases militantes. La miopía dirigencial es total.

Los intendentes hacen verdaderos malabares financieros para sostener la asistencia alimentaria y la seguridad en sus municipios. Miran de reojo las disputas porteñas esperando soluciones macroeconómicas que nunca llegan desde arriba. Necesitan respuestas urgentes de gestión.

El letargo de muchos líderes históricos contrasta abruptamente con la hiperactividad del presidente libertario. La batalla cultural está siendo perdida por abandono, cediendo terreno valioso en las redes sociales. No hay una narrativa unificada.

El desafío de reconquistar a las mayorías

Para cualquier analista experimentado, la foto de esta jornada sintetiza a la perfección el desconcierto justicialista coyuntural. (La ausencia de liderazgos aglutinadores es innegable) y amenaza con consolidarse de manera irreversiblemente. El vacío de poder abruma.

El panperonismo deberá transitar una travesía por el desierto sumamente pedregosa si pretende volver a ser competitivo. Reconstruir la esperanza en un electorado frustrado requiere de proyectos creíbles y muchísima humildad. Piden propuestas, no consignas vacías.

Mientras las tres vertientes sigan cruzando dardos venenosos, el plan económico liberal continuará su marcha implacable. El reloj apremia violentamente para miles de familias argentinas que ven licuar sus ingresos laborales. El ajuste no da respiro.

Es imperioso recuperar la vocación transformadora basada en planes concretos y no en meras especulaciones de candidaturas testimoniales. La historia del viejo movimiento obrero demanda grandeza superadora a todos sus representantes formales. Deben superar el sectarismo ciego.

Finalmente, las arterias urbanas dictarán su propio veredicto sobre quién es el verdadero canalizador del malestar acumulado. ¿Logrará la movilización sindical despertar a la dirigencia? Es la gran incógnita existencial del día. El reloj corre sin freno.

La recomposición salarial es una quimera absoluta para millones de trabajadores precarizados que ya no llegan a fin de mes. El justicialismo, tradicionalmente asociado al ascenso de clases, enfrenta hoy una sangría social imparable. No logran contener la hemorragia.

El desempleo vuelve a asomar como un fantasma tangible en los grandes conglomerados de nuestro extenso territorio federal. Las persianas de las fábricas se bajan diariamente bajo una recesión absolutamente feroz y voraz. La desindustrialización no tiene freno.

La Cámara de Diputados es otro complejo escenario donde la fractura expuesta del bloque imposibilita cualquier victoria. La carencia de una estrategia legislativa eficiente constituye un alivio mayúsculo para la gestión mileísta. Favorecen al gobierno de turno.

Los pasillos del Congreso de la Nación son testigos mudos de las recriminaciones cruzadas entre senadores opositores. Cada votación clave se convierte en un calvario lleno de profundas suspicacias y traiciones encubiertas. Nadie sabe quién responde verdaderamente.

Desde nuestro equipo editorial siempre hemos remarcado que la lealtad partidaria no debe confundirse con obsecuencia ciega. (El debate honesto siempre fortalece la democracia interna) y permite vislumbrar nuevos horizontes políticos viables. La obediencia debida ya caducó.

Si los gobernadores provinciales, la rama sindical y el progresismo porteño no acuerdan reglas de convivencia elementales. ¿Quién podrá capitalizar el descontento que crece abajo? Esa dispersión alimenta peligrosamente opciones de extrema derecha. El peligro acecha con fuerza.

La sagrada conmemoración de esta jornada debería servir para honrar las verdaderas y dolorosas luchas sindicales históricas. Sin embargo, las cúpulas eligieron el peor contexto posible para priorizar sus egos personales desmedidos. Miran sus propios ombligos cínicamente.

Queda demasiado claro que el camino hacia la reorganización del campo popular será muy largo y sinuoso. La infinita paciencia de la fiel militancia tiene un límite bastante nítido e inamovible hoy. Las bases exigen genuina madurez.

El rol clave del sindicalismo activo

Ante el táctico repliegue de ciertas figuras netamente políticas, los gremios asumen de facto la principal trinchera defensiva. Los sindicatos tradicionales se convirtieron repentinamente en un necesario faro de resistencia contra el modelo actual. Son el último dique social.

Los estrategas comunicacionales del Poder Ejecutivo saben perfectamente que la confrontación constante resulta muy rentable a nivel electoral. Por eso, buscan continuamente demonizar a las organizaciones obreras ante la opinión pública nacional instalada. Estigmatizan cualquier protesta pacífica legal.

En este asfixiante panorama, las disputas públicas en vísperas del feriado laboral no hacen más que oxigenar al adversario. (Dividir para reinar es el viejo manual libertario), una receta muy antigua que rinde notables frutos. La historia amenaza con repetirse.

Las próximas y tensas semanas serán completamente determinantes para saber si esta discordia deviene en una irremediable ruptura. Mientras las roscas a puertas cerradas continúan, la gente de a pie sufre múltiples penurias cotidianas. El pueblo trabajador mastica bronca.

Lo que tenés que saber sobre la interna peronista