El juez Ariel Lijo ordenó pericias de Gendarmería sobre los audios de Diego Spagnuolo en ANDIS

La impunidad parece tener fecha de vencimiento en los tribunales de Retiro. La investigación por el manejo fraudulento de los fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una fase de definiciones que hace temblar a más de un ex funcionario.

El juez federal Ariel Lijo ha decidido patear el hormiguero y, aunque aceptó el reclamo de la defensa de Diego Spagnuolo para peritar los audios de las coimas, la causa no se detiene.

El magistrado encomendó a la Gendarmería Nacional Argentina un análisis forense exhaustivo sobre las grabaciones que comprometen al ex titular del organismo.

El foco está puesto en una palabra que hoy aterra a los investigadores: Inteligencia Artificial. La defensa de Diego Spagnuolo sostiene que los audios podrían haber sido generados o manipulados mediante tecnología para incriminarlo, un argumento que busca desesperadamente invalidar la prueba central del escándalo.

El silencio de los imputados frente al avance de Lijo

A pesar de la pirotecnia técnica de los abogados defensores, la ronda de indagatorias sigue su curso inalterable.

Este martes, Diego Spagnuolo, quien ya carga con un procesamiento sobre sus espaldas, caminó por los pasillos de Comodoro Py para su segunda indagatoria y optó por el silencio absoluto ante el juez Ariel Lijo.

La estrategia es clara: esperar el resultado de las pericias de Gendarmería antes de abrir la boca.

Al día siguiente, el turno fue para Miguel Calvete, quien debió declarar de manera virtual desde su celda en prisión.

Miguel Calvete escuchó la ampliación de la imputación por la red de retornos y, al igual que su socio de causa, se negó a responder preguntas o presentar descargos por escrito.

Para la fiscalía, estos silencios no hacen más que confirmar que la trama de sobreprecios en la compra de insumos y medicamentos es un secreto a voces difícil de justificar.

El "fruto del árbol envenenado" y la jugada de la Cámara

La causa ha tenido un recorrido sinuoso. Originalmente, el juez Sebastián Casanello había evitado utilizar los audios como prueba central para no caer en la doctrina del "fruto del árbol envenenado".

El temor era que, si la legalidad de las grabaciones era cuestionada, todo el proceso posterior se cayera como un castillo de naipes. Sin embargo, la Cámara Federal instruyó avanzar y Ariel Lijo decidió que la mejor forma de blindar el expediente era, precisamente, peritar todo ahora para evitar futuras impugnaciones.

Mientras la Gendarmería Nacional Argentina verifica si los archivos fueron editados, la investigación se ramifica hacia el corazón del negocio: los intermediarios y empresarios que formaban la red de coimas.

Los sabuesos judiciales ya no solo escuchan audios; ahora rastrean facturaciones cruzadas y depósitos que explicarían el fenomenal desvío de fondos destinados a las personas más vulnerables del país.

La sombra de la IA en los tribunales de Retiro

Para Ariel Lijo, el resultado de estas pericias será determinante para establecer si las grabaciones se incorporan formalmente al cuerpo probatorio.

Si la Gendarmería confirma la autenticidad, la situación procesal de Diego Spagnuolo pasará de gris a negra en un abrir y cerrar de ojos.

En los pasillos de Retiro, se comenta que esta investigación podría ser el caso testigo de cómo la Justicia argentina lidia con las "deepfakes" y las nuevas tecnologías aplicadas al crimen organizado de cuello blanco.

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